Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Offerte voli Black friday 2026.

Non si tratta soltanto del Black friday, ovvero il venerdì nero dedicato agli sconti. Quest’anno le occasioni per prenotare voli a prezzi ridotti dureranno un’intera settimana, dalla Black week al Cyber monday, fino al cosiddetto Travel tuesday. In questo periodo le compagnie aeree, sia low cost sia tradizionali, hanno in serbo tariffe speciali, codici promozionali e riduzioni su determinate rotte.

Per il 2026 il calendario delle date da segnare è particolarmente pieno. Le opportunità sono tante ma cambiano a seconda della destinazione e del periodo in cui si desidera partire.

Black friday dei voli 2026, e non solo: tutte le date da segnare

In occasione del Black friday 2026, sono diverse le compagnie aeree che hanno deciso di anticipare e poi prolungare le promozioni. In alcuni casi le offerte si vanno ad aggiungere a iniziative specifiche programmate nei giorni precedenti e successivi della settimana. Per questo motivo, chi vuole approfittare degli sconti dovrebbe tenere sotto controllo le date delle campagne promozionali già annunciate.

In particolare:

lunedì 23 novembre 2026 ha inizio la Black week, con una serie di promozioni che dureranno tutta la settimana. Per organizzare un weekend in Europa è consigliabile controllare soprattutto Ryanair, easyJet, Wizz Air e Volotea;

venerdì 27 novembre 2026 è la giornata centrale delle offerte pensate appositamente per il Black friday, oltre alle compagnie low cost, vale la pena monitorare Ita Airways e i vettori tradizionali, verificando le eventuali promozioni sulle tratte nazionali e internazionali;

lunedì 30 novembre 2026 è invece il giorno in cui partono le promozioni del Cyber monday, solitamente si tratta di sconti già attivati che possono proseguire o essere aggiornati, per questo è consigliabile ricontrollare, senza dare per scontato che le tariffe migliori siano già state pubblicate;

martedì 1° dicembre 2026 chiude il calendario promozionale con il Travel tuesday, una giornata dedicata specificatamente alle offerte di voli, quindi potrebbe essere conveniente spostare l’attenzione anche sui viaggi a lunga percorrenza, le destinazioni intercontinentali e altri vettori internazionali.

Ovviamente, non tutte le compagnie partecipano con le stesse modalità e non tutte le destinazioni vengono inserite nelle promozioni contemporaneamente. Una tariffa interessante potrebbe comparire durante la Black week, mentre un’altra potrebbe essere pubblicata soltanto in occasione del Cyber monday o del Travel tuesday. Il consiglio è quindi quello di non concentrare tutte le ricerche sul 27 novembre, ma di iniziare a monitorare i prezzi già nei giorni precedenti.

Quali compagnie aeree controllare durante il Black Friday 2026

Le campagne promozionali del 2026 non sono ancora tutte state comunicate e molti vettori hanno deciso di pubblicare le condizioni definitive a ridosso delle giornate di sconti. Alcune compagnie, tuttavia, hanno già predisposto pagine dedicate alle proprie iniziative promozionali, offrendo un primo riferimento per chi vuole organizzare le prossime vacanze.

Tra i vettori europei da tenere d’occhio figurano:

easyJet;

British airways;

Iberia;

Sas;

Jet2;

Finnair;

Air Europa;

Lot.

Per chi cerca un weekend in Europa, i primi nomi da controllare sono:

Ryanair;

easyJet;

Wizz air;

Volotea.

Ita Airways merita invece un controllo soprattutto da parte di chi è interessato ai collegamenti nazionali e internazionali operati dalla compagnia. Per le rotte a lungo raggio, conviene tenere d’occhio Turkish Airlines.

Infine, tra le promozioni già comunicate per il 2026 c’è quella di Lufthansa. La compagnia propone uno sconto di 40 euro a persona sui biglietti di qualsiasi classe per destinazioni in:

America;

Asia;

Medio Oriente;

Africa.

La promozione è valida per le prenotazioni effettuate entro il 2 dicembre 2026 e riguarda i voli con date di viaggio comprese tra l’11 gennaio e il 30 aprile 2027. Si tratta quindi di un’opportunità da considerare soprattutto per chi ha in programma un viaggio intercontinentale nei primi mesi del prossimo anno.

La classifica delle destinazioni più scontate

Secondo le rilevazioni di Skyscanner relative al periodo compreso tra il Black friday e il Travel tuesday, alcune destinazioni hanno registrato riduzioni dei prezzi dei voli maggiori rispetto ad altre lo scorso anno. Si tratta di dati storici, che non costituiscono una previsione certa per il 2026, ma che possono aiutare a individuare alcune mete da tenere sotto osservazione.

In particolare, le mete che hanno registrato il calo più consistente sono:

Zante, in Grecia, con una riduzione del 40%;

Bilbao, in Spagna, con il 30%;

Alicante, sempre in Spagna, con il 29,3%;

Edimburgo, nel Regno Unito, con una diminuzione del 27,2%;

Singapore, che ha registrato un calo del 24%.

Come trovare i voli più economici durante il Black Friday

Per ottenere un risparmio maggiore sui voli, in occasione di iniziative promozionali come questa la ricerca dovrebbe cominciare prima delle date ufficiali, così da avere un riferimento rispetto al quale valutare le tariffe proposte durante la settimana degli sconti.

Una volta individuato un volo interessante, il primo passaggio da fare è confrontare i prezzi attraverso i principali motori di ricerca, utilizzando piattaforme che consentono di:

visualizzare le tariffe di diversi vettori;

confrontare gli orari;

verificare quali giornate presentano i prezzi più convenienti.

Una seconda verifica da fare è quella di andare direttamente sul sito della compagnia aerea e vedere se il prezzo proposto dal comparatore coincide con quello finale. In alcuni casi, la prenotazione diretta può risultare più conveniente o offrire condizioni differenti.

Un altro accorgimento fondamentale è mantenere una certa flessibilità sulle date. Spostare la partenza o il ritorno di uno o due giorni può determinare differenze di costo significative.