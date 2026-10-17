È uno dei momenti più attesi dell’anno per fare shopping, anche e soprattutto in vista delle festività natalizie, ma il Black Friday non è sempre sinonimo di risparmio

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA Black Friday al via dal 27 novembre 2026

Quest’anno il Black Friday è in programma venerdì 27 novembre 2026, mentre il Cyber Monday è previsto per lunedì 30 novembre. Le offerte, però, potrebbero iniziare molto prima, con campagne promozionali distribuite lungo tutto il mese e iniziative dedicate ai clienti delle singole piattaforme.

Ma acquistare oggi nelle settimane che precedono l’evento può essere conveniente o meglio aspettare le offerte di novembre? La risposta dipende dal prodotto, dall’andamento dei prezzi e dalla capacità di distinguere uno sconto reale da una promozione soltanto apparente.

Black Friday 2026: quando conviene acquistare

Il fine ultimo per i consumatori non è acquistare al prezzo più basso ma comprendere quando un’offerta rappresenta davvero un’occasione di risparmio. Tra campagne promozionali anticipate, ribassi temporanei e prezzi di riferimento che possono rendere più appariscente lo sconto, confrontare le alternative è fondamentale per evitare acquisti impulsivi e proteggere il proprio budget, senza la pressione delle offerte a tempo. Chi ha già individuato un prodotto può verificare quanto costa nei diversi negozi, controllare le caratteristiche tecniche e stabilire una soglia di spesa oltre la quale non è disposto ad andare.

Durante il Black Friday, invece, il rischio è lasciarsi condizionare dalla percentuale di sconto o dalla paura di perdere un’occasione. Un prodotto pubblicizzato con un ribasso del 40% non è necessariamente più conveniente di uno scontato del 15% in un altro negozio: conta il prezzo finale, a parità di modello e condizioni di vendita.

Comprare adesso o aspettare novembre? I fattori da valutare

La scelta dipende anche dalla categoria merceologica. Per l’elettronica e gli elettrodomestici, confrontare più rivenditori è particolarmente utile perché lo stesso prodotto può essere venduto a prezzi differenti anche al di fuori delle grandi campagne promozionali. Per smartphone, computer, televisori e piccoli elettrodomestici, è opportuno controllare il codice esatto del modello, la memoria disponibile, gli accessori inclusi e le condizioni della garanzia.

Un’offerta apparentemente più vantaggiosa potrebbe infatti riguardare una versione meno accessoriata o un modello precedente. In questi casi, il confronto deve partire dalle caratteristiche del prodotto e non dalla percentuale di sconto esposta nella pubblicità.

Per gli acquisti non urgenti, aspettare novembre con il Black Friday può essere una strategia ragionevole, soprattutto se si vuole verificare se il prezzo scende ulteriormente. Non esiste, tuttavia, una regola valida per tutti i prodotti: un ribasso già consistente potrebbe non essere superato durante il Black Friday, mentre alcune offerte potrebbero risultare più interessanti soltanto per un periodo limitato. Anche la disponibilità ha un peso. Un prodotto molto richiesto potrebbe esaurirsi prima della giornata ufficiale, ma la scarsità segnalata da un sito non dovrebbe diventare un motivo sufficiente per acquistare senza confronti.

Per chi deve sostituire un elettrodomestico guasto o ha una necessità concreta, può essere più sensato scegliere un’offerta verificata oggi anziché attendere un ribasso futuro che non è garantito. Se invece l’acquisto è programmabile, il tempo a disposizione permette di raccogliere informazioni e decidere con maggiore consapevolezza.

Come capire se lo sconto è reale

Il prezzo barrato è uno degli elementi che attirano maggiormente l’attenzione durante le campagne promozionali. Ma è anche il dato da controllare con più attenzione. La normativa italiana, attraverso l’articolo 17-bis del Codice del consumo, prevede che gli annunci di riduzione del prezzo indichino, come riferimento, il prezzo più basso applicato dal venditore alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti. La regola si applica anche alle promozioni online e ai negozi fisici, con alcune specificità previste per determinati casi, tra cui i prodotti commercializzati da meno di 30 giorni. Il prezzo di listino o quello consigliato dal produttore può essere riportato come informazione aggiuntiva, ma non sostituisce il riferimento previsto dalla legge.

La distinzione è importante perché un ribasso calcolato sul prezzo di listino può sembrare molto elevato anche quando il prodotto viene venduto abitualmente a una cifra inferiore. Per valutare la convenienza, quindi, bisogna considerare il prezzo di riferimento corretto e, soprattutto, verificare quanto costa realmente il prodotto sul mercato. In base ad un’indagine realizzata da Altroconsumo il 12 febbraio 2026 su 208 siti di commercio elettronico, nel 62% dei casi le indicazioni sul prezzo di riferimento non rispettavano correttamente le regole oppure risultavano assenti. In particolare, il 41% dei siti non indicava il prezzo di riferimento previsto dalla normativa, mentre il 21% utilizzava criteri differenti da quello richiesto. Questi dati non significano che tutte le offerte siano ingannevoli, ma dimostrano perché sia utile non fermarsi al cartellino promozionale.

Monitorare i prezzi prima del Black Friday

Uno degli strumenti più efficaci per riconoscere un vero risparmio è lo storico dei prezzi. Esistono comparatori e servizi online che permettono di seguire l’andamento del costo di un prodotto nel tempo e di verificare se il prezzo attuale sia effettivamente interessante rispetto alle settimane precedenti.

Il monitoraggio consente di rispondere a una domanda concreta: quanto avrei pagato lo stesso articolo prima dell’inizio della promozione? Se un prodotto viene venduto a 500 euro da diverse settimane e durante il Black Friday scende a 450 euro, il risparmio rispetto al prezzo abituale è di 50 euro. Se invece il ribasso pubblicizzato viene calcolato su un prezzo di listino di 700 euro, la percentuale di sconto può apparire molto più elevata senza rappresentare il confronto più utile per il consumatore.

È importante, inoltre, confrontare lo stesso modello presso più rivenditori. Un prezzo inferiore può essere accompagnato da spese di spedizione più alte, tempi di consegna più lunghi o condizioni di reso meno favorevoli. Per questo, il costo da considerare è quello complessivo dell’acquisto. Un altro accorgimento consiste nel fissare in anticipo il budget e il prezzo massimo che si è disposti a pagare. Se l’obiettivo è acquistare un televisore a meno di 600 euro, per esempio, è preferibile concentrarsi sui modelli che rispettano questa soglia anziché lasciarsi attirare da prodotti più costosi soltanto perché presentati come occasioni imperdibili.

Il vero risparmio non dipende dalla data

Comprare prima del Black Friday o aspettare novembre non è una scelta che si possa risolvere con una regola generale. Il momento migliore è quello in cui si trova un prodotto adeguato alle proprie esigenze a un prezzo realmente conveniente, senza sacrificare qualità, sicurezza e condizioni di vendita. Chi ha tempo può iniziare subito a monitorare i prezzi e confrontare le offerte, arrivando alla fine di novembre con un riferimento concreto. Chi trova già un prezzo interessante può acquistare senza dare per scontato che il Black Friday porterà necessariamente un ulteriore ribasso.

La strategia più efficace è dunque separare la decisione di acquistare dalla pressione della promozione: stabilire cosa serve, definire il budget, verificare lo storico dei prezzi e confrontare il costo finale.