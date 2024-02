Il Venice Simplon-Orient-Express aggiunge una tappa in Italia, a giugno il treno di lusso più famoso al mondo arriva in Liguria. E un biglietto di sola andata costa quasi 8 mila euro

A giugno il Venice Simplon-Orient-Express, il treno di lusso più famoso al mondo, percorrerà – per la prima volta, nei 40 anni di storia del treno – la costa ligure per collegare due destinazioni iconiche, Parigi e Portofino.

Il viaggio durerà due giorni, attraverso la campagna francese e lungo la riviera italiana. A conclusione dell’esperienza, una volta arrivati nella costa ligure, gli ospiti trascorreranno due notti presso il lussuoso “Splendido Belmond Hotel”, situato – appunto – a Portofino. L’esperienza sarà arricchita da pasti prelibati, servizio in cabina, musica e intrattenimento di vario tipo. Tuttavia, non sarà a portata di tutti, poiché un biglietto di sola andata, per viaggiare sul Venice Simplon-Orient-Express, costa quasi 8 mila euro.

Itinerario e programma di viaggio

Una volta partito, dopo che i viaggiatori si saranno accomodati nelle loro cabine, l’itinerario del Venice Simplon-Orient-Express prevede il passaggio per le città di Digione, Lione e Avignone.

Durante questo tragitto agli ospiti verrà servita la cena, nei vagoni ristorante Côte d’Azur, L’Oriental ed Étoile du Nord. Mentre si attraversano le prime città, il programma prevede un menu estivo dello chef stellato Michelin Jean Imbert, abbinato a vini selezionati con cura dalla vasta collezione del treno, un omaggio alle migliori denominazioni europee.

Dopo cena, invece, gli ospiti potranno continuare la serata al Bar Car “3674”, con una selezionata scelta di drink artigianali e musica dal vivo. A intrattenere ci sarà una band di tre uomini chiamata The Uppertones, che suonerà brani swing, boogie e calypso fino a tarda notte.

Il giorno al mattino, ai viaggiatori spetta un’abbondante colazione continentale, servita nella privacy delle cabine, mentre sullo sfondo scorrono gli spettacolari panorami della costa che collega la Francia con l’Italia, passando per le famose città di Cannes, Nizza e Monte Carlo.

Mentre il Venice Simplon-Orient Express attraversa il confine italiano, gli ospiti possono ammirare le vivaci città di Ventimiglia, Savona e Genova. In questa tappa finale del viaggio, viene servito un delizioso brunch prima di arrivare a Santa Margherita Ligure dove termina l’esperienza in treno ma continua il soggiorno.

Il biglietto infatti comprende due notti allo Splendido, Belmond Hotel a Portofino. Il pernottamento include un menu degustazione di cinque portate firmato dallo chef Jean Imbert presso La Terrazza, appositamente curato per celebrare l’evento, con drink dopocena nel cocktail bar.

Biglietti e costi

Viaggiare sul treno di lusso più famoso al mondo non è di certo un’esperienza a portata di tutti. Un biglietto, solo andata, per la tratta Parigi – Portofino, costa infatti quasi 8 mila euro.

Sul sito ufficiale non è ancora disponibile il listino prezzi di questa nuova tratta sulla costa ligure, anche se è possibile già prenotarsi. Tuttavia, sul portale sono riportati i costi degli altri itinerari.

I prezzi del Venice Simplon-Orient-Express partono 3.450 euro a persona per una cabina doppia fino ad arrivare a 9.800 euro a persona per una Grand Suite. Il prezzo comprende tutti i pasti a bordo, solitamente costituiti da una cena di quattro portate, colazione continentale e brunch o pranzo di tre portate. È incluso anche il servizio di assistenza steward e ricevimento con champagne all’arrivo.

Nel dettaglio, di seguito i prezzi di acquisto dei biglietti, riportati sul sito del Venice Simplon-Orient-Express, con partenze e destinazioni al momento prenotabili:

Gli importi ti intendono per persona, nel caso di condivisione una cabina. È previsto infatti un costo aggiuntivo per l’occupazione singola di qualsiasi cabina.

Inoltre, i prezzi possono variare in base alla domanda e man mano che il treno si avvicina al completo.

Ognuno di questi viaggi può essere prenotato in anticipo, basta versare un acconto del 25%.

Qualche info sul Venice Simplon-Orient-Express, il treno di lusso più famoso al mondo

Nel 1864, George Mortimer Pullman, un creativo costruttore ferroviario, costruì in Gran Bretagna un treno dotato di tutta la tecnologia più avanzata dell’epoca. Il suo treno era anche molto più lussuoso di qualunque altro treno esistesse in Europa all’epoca.

A partire dal 1870 in Gran Bretagna furono poi messi in servizio vagoni salotto e vagoni letto e i passeggeri di quei treni furono i primi a godersi la novità di farsi servire i pasti a bordo di un treno. È a questo punto che prendono forma i servizi che noi oggi conosciamo del Venice Simplon-Orient-Express.

Nello stesso periodo, un imprenditore ferroviario belga di nome George Nagelmackers iniziò a costruire vagoni ferroviari di lusso e nel 1883 iniziò il primo servizio Orient-Express da Parigi a Giurgi in Romania. Il suo treno comprendeva carrozze letto e le prime carrozze ristorante ad essere offerte su un treno continentale.

Nel 1906 fu completato il Traforo del Sempione. All’epoca era il tunnel più lungo del mondo e collegava la Svizzera all’Italia sotto le Alpi e riduceva drasticamente il tempo di percorrenza tra Parigi e Venezia. Ed è proprio poco dopo, negli anni ’20, che iniziarono ad andare sempre più in voga i viaggi ferroviari di lusso apprezzati da celebrità, reali e gente illustre.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, però, le frontiere in tutta Europa furono chiuse e bisogna attendere il 1982 per veder rinascere l’Orient-Express, che prende ufficialmente il nome di Venice Simplon-Orient-Express. Nasce così il treno di lusso famoso in tutto il mondo, con il suo primo viaggio inaugurale da Londra a Venezia. Oggi è possibile ancora salire a bordo delle lussuose carrozze, splendidamente restaurate, per un viaggio unico nel suo genere. Un’esperienza più che un mezzo di trasporto.