Fonte: ANSA Milano, treno merci deraglia: sei feriti. Caos e ritardi per Alta Velocità

Venerdì mattina a Milano, il treno Trenord 2411, con circa 200 passeggeri a bordo e proveniente da Domodossola, è entrato in collisione con un vagone merci. L’incidente è avvenuto poco prima delle 6.30 in via Pallanza, all’incrocio con viale Fulvio Testi, vicino alla stazione FS di Greco. Ferito il macchinista 24enne, che ha frenato in tempo, e quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale con contusioni. Le loro condizioni sembrano non destare preoccupazioni.

L’incidente ha provocato un rallentamento della circolazione ferroviaria nel nodo di Milano. I treni in arrivo e in partenza da Torino e Domodossola stanno percorrendo linee alternative, con un aumento del tempo di viaggio di circa un’ora.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime indagini, il deragliamento sarebbe stato causato da un urto tra un treno merci e uno passeggeri. I due convogli, trovandosi affiancati su binari non autorizzati, si sono urtati, provocando la caduta di un container sul binario opposto. Fortunatamente, questo non conteneva merci pericolose o infiammabili. I soccorsi hanno messo in sicurezza i duecento passeggeri. Sul luogo sono in corso le verifiche della Polfer, dei vigili del fuoco e delle ferrovie per chiarire la dinamica e ripristinare la linea.

In totale, sono sei le persone ferite nell’incidente, nessuna delle quali in condizioni gravi. Tra i feriti ci sono il macchinista del treno, un 24enne con traumi al torace e alla schiena, trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, e cinque passeggeri con contusioni, portati in ospedale in codice verde. Di questi, un uomo di 51 anni e una donna di 64 anni sono stati trasferiti al San Raffaele, un 35enne e una 37enne al Fatebenefratelli, e un 24enne al Policlinico.

Il personale di Areu ha valutato un totale di 133 persone, di cui 127 risultano illese.

Caos e ritardi per Alta Velocità

Un incidente che però ha paralizzato la circolazione dei treni; sono già arrivate segnalazioni di ritardi, con Trenitalia che ha rilasciato una nota con i treni coinvolti dai ritardi e i mezzi sostitutivi:

Il treno FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10) oggi ferma a Milano Rogoredo e Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

oggi ferma a Milano Rogoredo e Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale. Il treno FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00) oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale. Il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale. I passeggeri in partenza da Milano Centrale diretti a Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Sapri (14:32), quelli diretti a Roma Termini e Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03).

oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale. I passeggeri in partenza da Milano Centrale diretti a Bologna Centrale possono utilizzare il treno quelli diretti a Roma Termini e Napoli Centrale possono utilizzare il treno Il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale ed è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello.

oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale ed è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello. Il treno FR 9782 Milano Centrale (6:53) – Torino Porta Nuova (7:55) oggi è cancellato . I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55), che oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello.

oggi è . I passeggeri possono utilizzare il treno che oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello. Il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello e non ferma a Milano Centrale.

oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello e non ferma a Milano Centrale. Il treno FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:14) ha origine da Milano Centrale alle ore 11:10. I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa possono utilizzare il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Reggio Calabria Centrale (22:07).

Ecco i treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Mirabello che oggi non fermano a Milano Centrale ma a Porta Garibaldi:

FR 9508 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05);

FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:03);

FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Reggio Calabria centrale (22:07).

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: