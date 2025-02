La partecipata iberica di Trenitalia, Iryo, e Ita Airways hanno siglato un accordo per viaggiare in Italia e Spagna con un biglietto unico per aereo e treno

Fonte: ANSA Passeggeri in viaggio con Iryo, partecipata spagnola di Trenitalia

Dall’Italia alla Spagna, per poi spostarsi in treno soltanto con un biglietto aereo. Ita Airways e Iryo, società iberica dell’Alta velocità partecipata al 51% da Trenitalia, hanno sottoscritto un accordo per consentire ai passeggeri di arrivare in città come Cordoba, Valencia, Siviglia e Malaga, con un’unica prenotazione.

Grazie al viaggio integrato “aereo+treno” i turisti potranno raggiungere più facilmente 10 destinazioni che oggi non rientrano tra le tratte della compagnia italo-tedesca, mentre i passeggeri di Iryo potranno andare in Alta velocità in oltre 20 aeroporti italiani, tra cui Roma, Milano, Venezia, Firenze e Napoli.

Il biglietto integrato

La novità permetterà, in pratica, di arrivare dall’Italia all’aeroporto di Madrid-Barajas o di Barcellona con Ita Airways e raggiungere le stazioni ferroviarie con la navetta o il treno dedicato. A quel punto, con lo stesso biglietto, i viaggiatori potranno dirigersi verso alcune tre le principali città spagnole, come Valencia, Cuenca, Siviglia, Malaga, Cordoba, Alicante e Albacete.

Il prezzo dello spostamento in treno in Spagna è già incluso nella prenotazione aerea, quindi non è necessario pagare alcun costo aggiuntivo per il trasferimento.

L’accordo

Le destinazioni sono collegate ai due scali spagnoli con una flotta di 20 treni ad Alta velocità Etr 1000, corrispondenti ai Frecciarossa italiani, con cui Iryo, marchio commerciale della compagnia iberica Ilsa, è diventato il primo operatore privato spagnolo del settore AV (partecipato da Trenitalia, Air Nostrum e Globalvia).

“La nostra visione è quella di promuovere una mobilità senza soluzione di continuità tra i vari Paesi europei, con il treno come strumento di connessione tra le principali città e metropolitane” ha affermato l’ad e direttore generale del gruppo Fs, di cui fa parte Trenitalia, Stefano Donnarumma.

“In questo scenario, l’intermodalità diventa il cuore pulsante di un sistema di trasporti europeo che contribuisce alla riduzione delle emissioni di Co2 e a un miglioramento della qualità della vita delle persone” ha aggiunto.

“Questo nuovo accordo con Iryo, società del Gruppo Fs, rappresenta un importante ampliamento dell’offerta per il mercato spagnolo e rafforza l’impegno di Ita Airways verso il prodotto intermodale” è stato il commento dell’ad e direttore generale del vettore italo-tedesco, Joerg Eberhart.

Come fare la prenotazione unica

Il biglietto unico “treno+aereo” può essere acquistato sul sito di Ita Airways, nelle agenzie di viaggio abilitate, tramite le biglietterie e il customer information assistance office della compagnia aerea.

Prima di salire a bordo dei treni Iryo, i viaggiatori possono richiedere che i biglietti vengano inviati via e-mail al momento della prenotazione, oppure possono scaricare direttamente i loro ticket dal sito “iryo.eu.iryo”.

I passeggeri potranno beneficiare dei servizi di entrambe le società e affidarsi in caso di necessità all’assistenza del customer information assistance di Ita Airways e del personale Iryo, presente nelle stazioni.