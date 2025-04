Come ottenere sconti sui biglietti regionali Trenitalia e risparmiare con promozioni, carte fedeltà e offerte speciali per viaggiare spendendo meno in tutta Italia

Fonte: iStock Come risparmiare sui treni regionali Trenitalia

Negli ultimi due anni le tariffe ferroviarie hanno registrato degli aumenti dei prezzi dei biglietti a livello nazionale. Secondo i dati Istat, infatti, il rialzo dei costi è stato più dell’11% e ha penalizzato soprattutto chi dipende dal trasporto pubblico per studio, lavoro o per le necessità quotidiane. E sono proprio costoro quelli che maggiormente cercano offerte per poter viaggiare sui treni regionali Trenitalia. Ecco le principali del momento.

Le offerte di Trenitalia

Trenitalia non propone soltanto offerte sui treni Frecciarossa ma anche per viaggiare sui regionali. Le principali promozioni del momento sono:

Regionale Revolution 50%;

Italia in Tour;

Viaggia con me;

School Group Regio;

Scout Group Regio.

Come funziona l’offerta Regionale Revolution 50%

Come detto, l’inflazione sui trasporti ha segnato negli ultimi due anni un incremento dell’11% del costo dei biglietti ed è proprio per questo che in molti cercano offerte per risparmiare. Una di queste è Regionale Revolution 50% dedicata a chi è iscritto al programma fedeltà X-Go. Grazie ad essa si possono acquistare biglietti singoli con tariffa 39 e 39 sovra-regionale con sconto al 50% rispetto alla tariffa ordinaria.

I ticket di viaggio che si acquistano con tale promozione sono validi solo per:

treni regionali;

regionali veloci;

metropolitani di Trenitalia sia in prima che in seconda classe.

L’offerta è limitata solo ad alcuni treni e la validità può variare in base all’orario, alla data e alla tratta. Inoltre è valida solo per viaggi entro il 13 aprile 2025. Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti, esso potrà avvenire entro le ore 24 del giorno prima del viaggio e presso:

le biglietterie Trenitalia;

il sito web ufficiale di Trenitalia;

l’applicazione ufficiale;

le agenzie di viaggio autorizzate.

Se si acquistano biglietti con l’offerta Regionale Revolution 50% non sarà possibile il cambio e il rimborso. Si potrà invece effettuare il cambio della data e dell’ora solo se ci saranno treni disponibili della medesima categoria e con la stessa promozione. Trenitalia ricorda infine che:

l’offerta non prevede ulteriori riduzioni, incluse quelle per ragazzi;

si dovrà esibire al personale responsabile la carta X-Go intestata al viaggiatore;

si dovrà esibire al personale un documento di identità in corso di validità.

L’offerta Italia in Tour

Si può risparmiare sui treni regionali grazie alle offerte Italia in Tour 3 e 5 che danno la possibilità di viaggiare senza limiti per tre o cinque giorni consecutivi in seconda classe. Questo sui regionali Trenitalia e Tper. Si possono acquistare i biglietti su:

sito ufficiale Trenitalia;

biglietterie di stazione;

self-service nelle stazioni;

agenzie di viaggio autorizzate.

I prezzi sono invece i seguenti per la formula di 3 giorni consecutivi:

35 euro per gli adulti;

18 euro per i ragazzi esattamente dai 4 ai 12 anni non compiuti.

Il costo dei ticket di viaggio per Italia in Tour 5 è invece il seguente:

59 euro per gli adulti;

30 euro per i ragazzi.

Tutte e due le promozioni danno la possibilità di salire e scendere liberamente da tutti i treni regionali Trenitalia, Tper e Leonardo Express senza limiti di viaggi entro il periodo di validità che si sceglierà. Chi acquisterà una delle due formule di biglietti, poi, potrà accumulare punti X-Go. Quest’ultimo è il programma grazie al quale si potrà ottenere cashback da utilizzare per i viaggi che verranno. Con Italia in Tour 3, si accumuleranno esattamente 70 punti X-Go mentre con l’altra offerta, 118 punti.

Infine entrambe le tariffe:

permettono l’applicazione degli sconti per ragazzi;

danno la possibilità di effettuare cambi illimitati fino alle ore 23:59 del giorno precedente a quello del viaggio;

non danno la possibilità di cambiare il nominativo;

non danno la possibilità di ricevere il rimborso.

Come funziona l’offerta Viaggia con me

Non è possibile fruire di treni scontati solo durante le elezioni ma anche approfittando delle offerte proposte periodicamente da Trenitalia. Tra queste c’è quella denominata “Viaggia con me” dedicata a chi ha un abbonamento mensile, trimestrale o annuale regionale sovraregionale e a chi possiede un abbonamento mensile o annuale integrato che include i servizi regionali.

Con tale promozione gli abbonati potranno viaggiare gratis sui treni regionali Trenitalia in compagnia di un passeggero minuto di ticket singolo a tariffa ordinaria tutti i giorni della settimana e nella classe uguale o più bassa di quella del proprio abbonamento. Più esattamente, si viaggerà gratis su tratte diverse da quelle del proprio abbonamento fino a un massimo di otto viaggi singoli nell’arco del mese.

I biglietti relativi a quest’offerta si potranno acquistare presso:

le biglietterie Trenitalia;

il sito ufficiale;

le agenzie di viaggio;

le macchinette self-service;

l’app.

Infine, il cambio del biglietto non sarà ammesso, né il rimborso.

School Group Regio, l’offerta per i gruppi

Tra le migliori offerte per risparmiare sui treni regionali Trenitalia c’è anche “School Group Regio”. Come si evince dal nome, essa offre delle agevolazioni ai gruppi tutti i giorni della settimana. Questi ultimi possono infatti beneficiare di un unico ticket di viaggio a prezzo ridotto per viaggiare sia in prima che in seconda classe. Per gruppi più nel dettaglio si intendono:

le comitive ordinarie di almeno 10 passeggeri paganti tra adulti e ragazzi. Per costoro lo sconto è del 10%;

le school group regio ovvero gruppi di almeno 10 passeggeri paganti (adulti e/o ragazzi) che provengono da scuole di ogni ordine e grado comprese le università. Per tali gruppi si applica invece uno sconto del 20% e due biglietti gratis per ogni 10 persone paganti. Ciascuna comitiva, però, deve presentare un attestato rilasciato su carta intestata dell’istituto con gli estremi del viaggio e il numero delle persone che vi parteciperanno.

Anche per tale promozione, i biglietti si potranno acquistare presso:

le biglietterie Trenitalia;

le agenzie di viaggio abilitate;

gli uffici dedicati ai gruppi;

online ma solo per quanto concerne la comitiva ordinaria e fino a un massimo di 30 passeggeri.

Scout Group Regio, l’offerta per gli scout

I giovano scout si spostano frequentemente nell’arco dell’anno per poter trascorrere insieme giornate all’aria aperta. A costoro che viaggiano sui treni regionali, Trenitalia propone la promozione “Scout Group Regio -20%” grazie alla quale, come si evince dal nome, si ottiene uno sconto del 20% sui biglietti in prima e seconda classe tutti i giorni della settimana. L’offerta è valida per i gruppi scout Fse, Agesci, Cngei e Federscout composti da minimo dieci persone. Inoltre, per ogni gruppo di 10 individui, due accompagnatori potranno viaggiare gratis.

I ticket di viaggio si potranno acquistare presso: