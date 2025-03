Ecco qual è la giusta temperatura per impostare il termostato in modo tale da risparmiare sulle bollette, ridurre i consumi e mantenere la casa a una temperatura ideale

I costi dell’energia elettrica e del gas continuano a salire e ciò sta mettendo a dura prova i bilanci delle famiglie. Proprio per questo ottimizzare l’uso del riscaldamento e dell’aria condizionata sta diventando fondamentale per evitare di ricevere bollette molto alte.

Per risparmiare soldi ed evitare inutili sprechi, il termostato gioca quindi un ruolo cruciale. Il motivo è che permette di mantenere il comfort senza sprechi. Ma a quale temperatura impostarlo per risparmiare?

Cos’è un termostato

Prima di parlare di qual è la temperatura ideale per impostare un termostato è necessario spiegare cos’è. Si tratta di un dispositivo che regola in automatico la temperatura di riscaldamento o raffreddamento della stanza in base alle impostazioni dell’utente.

Se fa troppo freddo o troppo caldo rispetto alla temperatura impostata, accende o spegne il riscaldamento o il condizionatore. Il funzionamento avviene mediante sensori che controllano l’ambiente.

I tipi di termostato esistenti

Esistono tipologie diverse di termostato ognuna con delle funzionalità specifiche. Tra questi ci sono:

i termostati per la caldaia grazie ai quali si può controllare la temperatura dell’acqua che viene poi distribuita ai pannelli radianti e ai termosifoni;

i cronotermostati, che danno la possibilità di programmare quando accendere e spegnere il riscaldamento e possono essere impostati per abbassare la temperatura di notte o per farla salire la mattina appena ci si sveglia;

i termostati per termosifoni che controllano ogni singolo calorifero, con cui decidere se si vuole più caldo in una stanza rispetto a un’altra;

i termostati ambiente, i più semplici, che si attvano in base alla temperatura dell’ambiente.

Ormai sono facilmente reperibili anche a basso prezzo i termostati smart, con schermo e collegati al Wi-Fi per regolare la temperatura anche da remoto.

Qual è la temperatura ideale per risparmiare

Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi in quanto il prezzo dell’energia elettrica e quello del gas sono tornati in alto. In più anche l’inflazione non accenna ad arretrare e ciò sta agitando non poco le famiglie italiane.

La preoccupazione più grande è infatti quella di dover pagare bollette più alte nei prossimi mesi. Pe risparmiare il più possibile, quindi, il termostato, gioca un ruolo cruciale.

In inverno la temperatura ideale è compresa tra i 19 °C e i 20 °C, con un’oscillazione massima di due gradi. Si tratta infatti di una temperatura sufficiente per essere circondati dal cosiddetto benessere termico.

Per quanto riguarda l’estate, invece, la temperatura ideale alla quale tenere il condizionatore è circa 25 °C. In ogni caso la differenza tra termperatura esterna e interna non deve mai superare i 6 °C. Sopra questa cifra, infatti, i sistemi faticano a scaldare o raffreddare l’aria ed è richiesta più energia.

Le valvole termostatiche per regolare la temperatura

Se si desidera pagare meno le bollette della luce e del gas non basta però solo regolare il termostato. È necessario gestire bene anche i termosifoni e ciò lo si può fare regolando al meglio le valvole termostatiche che controllano il flusso di acqua calda nei radiatori.

Quelle più comuni hanno una scala da 0 a 5 e posizionarle sul 3 risulta essere il giusto compromesso per un ambiente confortevole intorno ai 20 °C. Regolare bene le valvole e il termostato aiuterà quindi non solo a evitare sprechi ma a ridurre il costo delle bollette.