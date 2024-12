Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Ogni grande organizzazione può risentire di una necessità imprevista dell’ultimo minuto. Il Capodanno 2025 non è escluso da questa piccola grande certezza della vita, con la cena del 31 dicembre e il pranzo del 1° gennaio che potrebbero necessitare di alcuni ingredienti e pietanze dimenticate nel grande spesone precedente alle feste. Vediamo dunque quali supermercati saranno aperti a Capodanno 2025, sia il 31 dicembre che il 1° gennaio, tenendo presente che, come sempre accade, ogni catena, da Carrefour a Esselunga, passando per Coop, Conad e Lidl, decide per se e rispetta degli orari differenti.

Esselunga

Partiamo da Esselunga che, così come indicato sul sito aziendale, tiene aperti i suoi store per tutta la giornata del 31 dicembre 2024 con l’orario 7:30 – 20:00, mentre il 1° gennaio 2025 è prevista la chiusura giornaliera di tutti i negozi.

Coop

Un discorso simile a quello affrontato in precedenza riguarda la catena Coop i cui negozi chiudono anticipatamente il 31 dicembre (sul sito Coop sono presenti tutti gli orari relativi ai singoli supermercati dei territori) e non alzano la saracinesca il 1° gennaio.

Conad

Anche Conad ha pianificato le aperture relative ai giorni a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del nuovo anno. Tutti i dettagli sono presenti sul sito internet della catena.

Per quanto riguarda il 31 dicembre, a Roma i punti vendita di via Alberto Pollio e viale Giovanni Battista Valente seguono l’orario di apertura 8:00 – 18:00, mentre quello di via Alberto Lionello 9:00 – 18:00. A Milano, nello stesso giorno, aperto dalla 9:00 alle 20:00 solo lo store di via Ruggero Leoncavallo, mentre non è prevista l’apertura dei supermercati a Firenze, in tutto il Piemonte e la Liguria, a Napoli, in Sicilia e in Sardegna.

Per quanto riguarda il 1° gennaio 2025, Conad ha deciso di tenere chiusi tutti i suoi supermercati.

Carrefour

Per ciò che riguarda Carrefour è stato deciso che molti punti vendita della catena rimangano aperti il 31 dicembre (maggiori dettagli su orari e luoghi di apertura sul sito aziendale), mentre è prevista la chiusura quasi totale il 1° gennaio. In quest’ultimo caso le eccezioni sono rappresentate dal Carrefour Express di via Maragliano, via Salutati e via Capo di Mondo a Firenze, il Carrefour Market di Largo Loria a Roma – aperti dalle 10:00 alle 24:00 – e il Carrefour Express di via Tessa a Milano, aperto dalle 9:00 alle 21:00.

Pam Panorama

I supermercati Pam Panorama sono aperti il 31 dicembre 2024, con l’orario 8:00 – 20:00. Prevista invece per il 1° gennaio 2025 la chiusura totale.

Lidl

La maggior parte dei supermercati Lidl sono aperti il 31 dicembre 2024 (mappa con gli orari sul sito aziendale) mentre è prevista la chiusura totale per il 1° gennaio 2025.

Eurospin

La catena Eurospin non ha fornito informazione dettagliate sul proprio portale online in merito alle aperture dei supermercati del 31 dicembre e del 1° gennaio. Il consiglio, in questo caso, è contattare il punto vendita prima di mettersi in viaggio verso il negozio.

Aldi e Il Gigante

Le catene Aldi e Il Gigante seguiranno lo stesso programma di apertura in questi giorni di festa. Per il 31 dicembre 2024 è previsto l’orario domenicale, dalle 8:30 alle 20:30, mentre il 1° gennaio tutti i punti vendita sono chiusi.

Chiusi anche i centri commerciali

