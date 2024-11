Fonte: ANSA Un supermercato Esselunga, che cambierà i suoi orari di chiusura

Esselunga, una delle catene di supermercati più famose e diffuse su tutto il territorio italiano, ha annunciato che cambierà gli orari di apertura dei suoi negozi, riducendoli, nella città di Milano. Il capoluogo lombardo è uno dei centri più importanti per il marchio della grande distribuzione ma, con una sola eccezione, i suoi negozi rimarranno aperti per meno tempo a partire dal 4 novembre.

Una delle ragioni di questa scelta potrebbe essere legata ad alcuni problemi di sicurezza che i dipendenti hanno segnalato durante le ore di apertura serali. Si tratta però soltanto di indiscrezioni e l’azienda non ha confermato questa ricostruzione.

I nuovi orari dei supermercati Esselunga a Milano

La catena di grande distribuzione Esselunga ha deciso di ridurre gli orari di apertura dei suoi supermercati, indipendentemente dalla tipologia, nella città di Milano. Esselunga è uno dei supermercati più frequentati e famosi d’Italia e ha una presenza particolarmente forte in Lombardia e nella zona di Milano. I nuovi orari saranno:

Dal lunedì al sabato: 7:30-21:00

La domenica: 8:00-20:00

Una diminuzione di un’ora dell’orario di apertura durante i giorni feriali, che porterà quindi ad abbassare le saracinesche di supermercati e ipermercati alle nove di sera, invece che alle 22:00. Unica eccezione a questa regola lo store del Merlata Bloom, un centro commerciale alla periferia nord occidentale di Milano. Questa modifica di orario allinea i negozi milanesi con buona parte di quelli del resto della Lombardia, che già chiudono alle 21:00.

Proprio per questa ragione non sembra del tutto confermata l’indiscrezione riportata da diversi fonti giornalistiche, che vede nella sicurezza dei dipendenti la ragione per questa riduzione di orario. Questa ipotesi non è infatti stata confermata dall’azienda, che invece parla di una scelta fatta: “per andare incontro alle esigenze dei dipendenti“.

La soddisfazione dei sindacati

Esprimono soddisfazione i sindacati che avevano richiesto questo cambiamento di orari all’azienda. Alessio Di Labio, membro della segreteria nazionale di Filcams, ha dichiarato: “Come organizzazioni sindacali avevamo chiesto l’anticipo della chiusura su diversi punti vendita, 16 in totale, sia per una questione di sicurezza legata a episodi di furti in alcuni di questi punti, sia per dare un beneficio dei lavoratori in termini di durata dei turni.”

I punti vendita milanesi che prima di questo cambiamento chiudevano alle 22:00 e che ora invece abbasseranno le saracinesche alle 21:00 sono quelli di:

via Adriano;

via Losanna;

via Novara;

viale Piave;

via Rubattino;

via Lorenteggio;

via Ripamonti;

via Solari;

via Pellegrino Rossi;

via Cena;

San Donato Milanese.

Esselunga è una delle catene di supermercati più famose d’Italia. Diffusa soprattutto in Lombardia, dove è presente dal 1957 e ha oltre 100 negozi in 10 province. Anche la toscana è un territorio in cui Esselunga è molto presente, con 31 store, seguita dal Piemonte con 18 e dall’Emilia-Romagna con 14.

L’azienda ha fatturato nel 2018 oltre 9,3 miliardi di euro, con un utile di 118,7 milioni. Dà lavoro a più di 25mila persone in tutto il Paese ed è storicamente in mano alla famiglia Caprotti, che insieme a Nelson Rockefeller, importante imprenditore americano, era stata protagonista, negli anni ’50, della fondazione del gruppo di cui il marchio fa parte: Supermarkets Italiani.