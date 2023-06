Superare gli esami universitari con successo: la strategia vincente di Cepu

Fonte: Shutterstock

Sostenere e superare gli esami universitari non è sempre facile, anzi a volte è necessario un aiuto esterno per far progredire la carriera accademica. D’altronde, in qualunque facoltà c’è almeno un esame che pare impossibile da passare: colpa della materia ostica, difficile da memorizzare o magari troppo ricca di cavilli difficili da capire. La causa di un esame non passato è da cercare spesso anche nel metodo di studio errato. Del resto, non basta di certo aprire un libro e leggerlo una volta per apprendere una materia.

Alcuni studenti hanno bisogno di ripetere ad alta voce più volte ed essere ascoltati, altri di studiare insieme a qualcuno o avere un supporto professionale di alto livello.

La cattiva notizia è che non esiste un metodo di studio universale, ovvero sempre efficace per qualunque esame e adatto a ogni studente. La buona notizia, invece, è che grazie a Cepu è più facile trovare la propria strategia personalizzata per prepararsi al meglio agli esami universitari e arrivare alla laurea pronti, sereni e sicuri di sé stessi.

Un metodo personalizzato per prepararti agli esami

Attivo da oltre trent’anni nel campo della preparazione universitaria, Cepu si propone di aiutare gli studenti a elaborare un metodo di studio efficace basato sulle proprie caratteristiche e necessità, oltre che sulle peculiarità del particolare esame (o serie di esami) che si punta a superare.

Ma come avviene esattamente tutto questo? Per prima cosa, viene messo a disposizione un tutor competente, esperto in tecniche di apprendimento. Il suo ruolo è appunto quello di affiancare costantemente lo studente in ogni fase della preparazione universitaria attraverso lezioni individuali e programmi personalizzati.

È il tutor a spiegare i contenuti più complessi di una certa materia, ad esempio, e anche a fornire un prezioso aiuto per individuare il metodo di studio più adatto alle proprie esigenze. Per superare gli esami non c’è una soluzione preconfezionata che viene imposta dall’alto, insomma: il punto di partenza del percorso di affiancamento sono sempre le necessità del singolo studente, sulla base delle quali si costruisce di volta in volta una differente strategia di preparazione agli esami universitari.

Una volta acquisito, il metodo di studio giusto entra definitivamente a fare parte del proprio bagaglio di competenze. È quindi un’arma che si rivela vincente non solo nell’immediato, per superare un esame particolarmente ostico, ma soprattutto sul lungo periodo, per affrontare con maggiore sicurezza l’intero percorso universitario fino alla laurea.

I vantaggi: programmi di studio, orari flessibili e sedi in tutta Italia

L’affiancamento del tutor può essere richiesto per preparare un singolo esame molto complesso, che richiede magari un metodo di studio nuovo rispetto al passato, oppure per pianificare le fasi di studio di un’intera sessione o di tutto il semestre universitario. La preparazione mirata e assistita garantita dal tutor, infatti, può rivelarsi utile anche per superare in un colpo solo una serie di esami simili o complementari: un approccio, questo, che permette di ottimizzare l’impegno dedicato allo studio, senza perdere inutilmente tempo ed energie.

Anche gli orari flessibili e personalizzabili sono tra i vantaggi di Cepu. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì fino alle 19 e il sabato fino alle 12.30 oppure fino alle 16. Inoltre, i centri studio sono presenti in tutta Italia, nei capoluoghi di provincia e nei grandi centri urbani, in posizioni strategiche rispetto alle principali sedi degli atenei.