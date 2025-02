Fonte: 123RF Come trovare il sito più vantaggioso per i voli e acquistare biglietti a prezzi imbattibili

Al giorno d’oggi trovare dei voli economici risulta molto difficile rispetto al passato. Con la giusta strategia, però, è possibile risparmiare sul prezzo dei biglietti aerei. Ma come? In primis cercando il sito più economico per i voli come Skyscanner, che è un generatore di risparmio. Tale motore di ricerca, infatti permette non solo di individuare le offerte più convenienti ma anche di confrontare i prezzi e scegliere il momento ideale per prenotare un volo. Detto ciò, ecco come fare per trovare offerte a soli 10 €, come funziona l’algoritmo dei voli aerei e quando scendono i prezzi di questi ultimi.

Skyscanner generatore di risparmio: quando prenotare i voli

Chi vuole viaggiare e risparmiare si domanda spesso quale sia il sito più economico per i voli. Il prezzo di questi ultimi, infatti, come si sa, può essere diverso in base a diversi fattori come la stagione, la compagnia aerea che si sceglie nonché il momento in cui si decide di prenotare. Optare quindi per il sito che permette di trovare le offerte migliori può aiutare davvero a risparmiare e Skyscanner è uno di questi. Grazie allo strumento messo a disposizione dal portale il cui nome è Savings Generator, infatti, si ha una panoramica dettagliata dei prezzi medi mensili dei voli verso alcune tra le località più scelte con partenza dall’Italia. Più nel dettaglio, esso dà delle indicazioni precise sul costo medio del volo per la tratta selezionata in modo tale da permettere al viaggiatore di decidere se optare per la soluzione offerta o se cercare un’alternativa più economica. Inoltre, offre indicazioni sui giorni più economici per volare e su quelli più cari. Infine dà delle dritte sul momento migliore per prenotare la propria vacanza analizzando le tendenze passate dei prezzi.

Come funziona l’algoritmo dei voli aerei?

Il tema dell’algoritmo dei voli è diventato molto popolare nell’estate 2023 quando si è scoperto che l’intelligenza artificiale utilizzata dalle compagnie aeree per determinare le tariffe era la causa dell’impennata dei costi dei voli. Ciò sollevò notevoli preoccupazioni tra i viaggiatori e proprio per questo intervenne il governo Meloni varando un decreto legge che conteneva importanti misure come la fissazione dinamica delle tariffe.

Ma esattamente qual è il funzionamento dell’algoritmo dei voli aerei? Ebbene, i prezzi di questi ultimi sono soggetti a una strategia di vendita dinamica che dipende da vari fattori come la domanda e l’offerta. Significa che più un volo è richiesto, più il prezzo sale. In più a tale elemento se ne aggiungono anche degli altri come la concorrenza, il periodo dell’anno e il momento in cui si prenota.

Come trovare voli a prezzi stracciati?

Per trovare biglietti aerei a prezzi stracciati è importante prima di tutto scegliere il sito più economico per voli. È fondamentale, poi, controllare attentamente i costi nascosti in quanto molte compagnie aeree attirano spesso i viaggiatori con tariffe molto basse che possono però nascondere costi aggiuntivi per i bagagli, la scelta del posto e il comfort in volo.

Anche cercare voli con scali e acquistare separatamente le tratte del viaggio potrebbe aiutare a ottenere tariffe migliori. Un altro modo per risparmiare è quello di iscriversi agli avvisi di prezzo in modo tale da monitorare giornalmente l’andamento delle tariffe. Inoltre anche i programmi fedeltà danno la possibilità ai viaggiatori di spendere di meno. Il motivo è che si accumulano miglia e si ottengono così biglietti scontati o gratuiti.

Sicuramente un altro modo per risparmiare è quello di combinare i costi del viaggio prenotando insieme, ad esempio, il volo, l’alloggio e il noleggio dell’auto. In questo modo si ricevono degli sconti importanti rispetto al singolo acquisto.

E ancora, un’altra strategia efficace per trovare voli a prezzi stracciati è quella di pianificare con anticipo il proprio viaggio, almeno tre settimane prima di partire. Si dovrebbe poi evitare di acquistare i biglietti di martedì o venerdì in quanto i costi tendono a salire e dedicarsi a quest’operazione la domenica. Anche prendere in considerazione aeroporti più distanti può fare la differenza in quanto uno alternativo a quello più gettonato permette di risparmiare denaro e tempo.

Come pagare di meno i voli?

Se si desidera risparmiare sul prezzo dei biglietti aerei e trovare il sito più economico per i voli è necessario adottare alcune strategie intelligenti come la navigazione in incognito. Si tratta di una funzione che è presente su browser come Chrome, Safari e Firefox che impedisce ai siti di tracciare le ricerche dell’utente e di aumentare il costo dei prezzi in base alla domanda che viene ripetuta. Attivare la modalità anonima mentre si cerca un biglietto, quindi, potrebbe risultare la scelta giusta per trovare le offerte migliori. Un’altra soluzione che potrebbe aiutare a risparmiare è quella di cancellare i cookie e la cronologia di navigazione prima di effettuare una nuova ricerca.

Come trovare voli a 10 €?

Più che cercare il sito più economico per i voli è necessario consultare le offerte delle compagnie aeree low cost per trovare biglietti aerei a partire da 10 €. Periodicamente, infatti, i vettori principali a basso costo come Ryanair, Volotea e Wizzair lanciano promozioni a prezzi stracciati su determinate tratte. Spesso lo fanno per riempire gli ultimi posti disponibili e incentivare i viaggi in bassa stagione. Ovviamente le occasioni migliori si trovano se si ha flessibilità nelle date e soprattutto nelle destinazioni. In ogni caso, un suggerimento per aumentare la possibilità di trovare tariffe a poco prezzo è quella di iscriversi alle newsletter delle compagnie aeree e attivare gli alert sui costi.

Quando scendono i prezzi dei voli?

Come detto per risparmiare sui biglietti aerei è utile cercare il sito più economico per i voli. Abbiamo anche detto che per scovare tariffe molto basse il suggerimento è quello di monitorare ogni giorno le offerte delle compagnie aeree come Ryanair, Volotea e Wizzair. Ma se non si potessero consultare frequentemente le offerte quali sono i giorni e le ore migliori per effettuare buoni acquisti? Ebbene, secondo l’analisi effettuata da Jetcost, comparatore dei prezzi aerei, oltre alla domenica anche il martedì è un giorno conveniente per acquistare un volo. Per quanto riguarda l’orario si dovrebbe optare per il primissimo mattino, intorno alle 6 mentre è sconsigliato effettuare tale operazione intorno alla mezzanotte. Il mese migliore per trovare delle buone offerte è infine settembre mentre quello peggiore è aprile.