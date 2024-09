Sciopero Milano Atm del 9 settembre, metro, bus e tram Atm fermi: info e orari

Lunedì 9 settembre lo sciopero nazionale dei trasporti interessa anche Milano. Disagi in tutta la città per il blocco dell'intera rete Atm

Fonte: ANSA Sciopero Milano Atm del 9 settembre, metro, bus e tram Atm fermi

I sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA CISAL e UGL FNA hanno proclamato per oggi uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale. Lo sciopero dei trasporti di oggi lunedì 9 settembre riguarda anche Milano. Vediamo nel dettaglio come si svolge lo sciopero nel capoluogo lombardo, cosa si ferma e cosa no, in quali orari e quali potrebbero essere i disagi per cittadini e turisti che si spostano in città.

I motivi dello sciopero

Lo sciopero è stato proclamato nell’ambito della vertenza per il rinnovo del Ccnl e dopo la prima azione del 18 luglio 2024, a conferma delle rivendicazioni già oggetto della piattaforma volta al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali, spiegano i sindacati.

Sciopero 9 settembre Milano Atm

A Milano, lo sciopero di oggi lunedì 9 settembre scatta a partire dalle 18, fino al termine del servizio.

Funicolare Como-Brunate

Lo sciopero può avere conseguenze anche sul servizio di funicolare che collega Como a Brunate, dalle 19:30 fino al termine del servizio.

Sciopero 9 settembre Trenitalia e Trenord

Attenzione anche ai treni se vi muovete oggi. Lo sciopero nazionale di Trenitalia Italo e Trenord, iniziato domenica notte alle 3, si è concluso ufficialmente questa notte alle 2, ma potrebbero esserci ancora strascichi in mattinata e nel primo pomeriggio con ritardi, anche sostenuti.

Il consiglio è dunque sempre quello di verificare dall’app di Trenitalia o di Italo il vostro treno in real time per essere costantemente aggiornati su eventuali ritardi o cancellazioni. Occhio però che non sempre la app funziona alla perfezione: capita che non vi invii le notifiche di aggiornamento anche se le avete attivate (meglio quindi collegarsi ogni volta e fare refresh) e può succedere anche che non dia l’esatto ritardo, che spesso infatti differisce da quello indicato sui display nelle stazioni ferroviarie.

Lo sciopero nelle altre città

