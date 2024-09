Venerdì 20 settembre lo sciopero nazionale dei trasporti interessa anche Milano. Disagi in tutta la città per il blocco dell'intera rete Atm

Fonte: ANSA Metro, bus e tram fermi a Milano per lo sciopero del trasporto locale di venerdì 20 settembre

Altro sciopero pronto a paralizzare l’Italia. Venerdì 20 settembre i sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di base hanno proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici locali di 24 ore a livello nazionale. Nello stesso giorno, anche USB Lavoro Privato ha indetto un proprio sciopero nazionale di 24 ore. Domani si preannuncia quindi una giornata impossibile per chi deve prendere i mezzi pubblici per andare al lavoro, a scuola o viaggiare. Vediamo come si svolge lo sciopero dei trasporti a Milano.

I motivi dello sciopero

Per CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e SGB, i motivi sono l’indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto sulle questioni poste dalla categoria riguardanti l’aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, l’adeguamento delle tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del TPL, e il blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il TPL.

Per USB Lavoro Privato invece le ragioni dello stop di 24 ore sono il mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027.

Sciopero 20 settembre Milano Atm

A Milano, lo sciopero di oggi venerdì 20 settembre su tutte le linee Atm scatta a partire dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.

Funicolare Como-Brunate

Lo sciopero può avere conseguenze anche sulla funicolare Como-Brunate dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30 fino al termine del servizio.

Sciopero 20 settembre Trenitalia e Trenord

Lo sciopero del 20 settembre è limitato al trasporto pubblico locale e non riguarda invece la rete ferroviaria. I treni Trenitalia, Italo e Trenord dovrebbero quindi circolare regolarmente, con l’eccezione però del personale di SAD e Trentino Trasporti, che ha aderito allo sciopero dei mezzi: questi bus quindi si fermano dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di venerdì 20 settembre 2024.

I treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido e i treni di Trentino Trasporti della linea Trento-Bassano del Grappa possono subire variazioni, cancellazioni e pesanti ritardi.

Sciopero 19 settembre treni e ritardi e cancellazioni causa maltempo

Attenzione però a chi si mette in viaggio oggi giovedì 19 settembre. A causa del maltempo che sta colpendo le regioni del Centro Italia adriatico, e in particolare l’Emilia-Romagna e le Marche, con fiumi esondati e alluvioni in corso, sono numerosi i treni cancellati da Trenitalia o che subiranno variazioni o importanti ritardi. Per una questione di sicurezza, se possibile, il consiglio è di evitare di mettersi in viaggio. Tutte le info in tempo reale le trovate qui.

Occhio anche che il personale di SNCF è fermo da ieri mercoledì 18 fino a oggi giovedì 19 settembre per via di un altro sciopero. I treni della relazione Ventimiglia – Breil – Limone – Cuneo possono subire ritardi, cancellazioni, variazioni o limitazioni di percorso.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco invece le modalità e gli orari dello sciopero nelle altre principali città: