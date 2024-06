Mercoledì 26 giugno un nuovo sciopero dei trasporti interessa Milano. Possibili disagi in tutta la città per il blocco dell'intera rete Atm

Fonte: ANSA Disagi a Milano per lo sciopero de mezzi mercoledì 26 giugno

Oggi, mercoledì 26 giugno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Milano. Vediamo quali sono le motivazioni del blocco e soprattutto quali disagi devono affrontare i cittadini per spostarsi. Chi si ferma e chi no tra metro, tram e bus? Vediamo tutti gli orari.

I motivi dello sciopero

Lo sciopero è stato proclamato contro la liberalizzazione, la privatizzazione e le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi del Trasporto pubblico locale in appalto o subappalto; contro il progetto “Milano Next”, per la trasformazione di Atm S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità.

E ancora, tra le richieste ci sono la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale; aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, a recupero degli aumenti dei contratti nazionali; ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro, a indennità ferie, turni particolari, vestiario ecc.

I sindacati chiedono anche la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; pulizia, igienizzazione e sanificazione dei mezzi; tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi.

Lo sciopero di Milano avviene in contemporanea con due scioperi, uno di 24 e l’altro di 4 ore, proclamati anche a Napoli.

Sciopero 26 giugno Milano Atm

Dopo quello del 31 maggio, un altro sciopero dei mezzi a Milano rischia quindi di paralizzare la città. Il sindacato Al Cobas ha proclamato uno sciopero a Milano per oggi mercoledì 26 giugno, che potrebbe avere conseguenze su alcune linee Atm dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.

Chiuse le linee della metro M2 e M5, che riaprono alle 15. Restano invece aperte le linee M1, M3 e M4. Tram, bus e filobus circolano ma con lunghe attese che stanno creando non pochi disagi ai milanesi.

Sciopero 26 giugno Trenord e altri treni

Lo sciopero di oggi non interessa invece i treni Trenord, né quelli di Trenitalia che viaggiano attraverso Milano.

Linea Trenord S9 Albairate-Milano-Seregno-Saronno

Segnaliamo tuttavia modifiche alla circolazione su alcune tratte Trenord. Sulla linea Trenord S9 Albairate-Milano-Seregno-Saronno sono iniziati dei lavori il 23 giugno che andranno avanti fino al 25 agosto, per potenziamento infrastrutturale per la realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana. Ecco i treni:

tra Saronno e Milano Lambrate, i treni viaggeranno regolarmente con orario invariato

tra Albairate e Milano S. Cristoforo è stato programmato un servizio navetta con frequenza ogni 30/60 minuti a seconda della fascia oraria, nei giorni feriali incluso il sabato e con frequenza oraria nei giorni festivi

tra Milano Lambrate e Milano S. Cristoforo i treni non sono effettuati

da Milano San Cristoforo i viaggiatori possono raggiungere Milano Porta Genova con i treni della linea Milano-Mortara-Alessandria

Le stazioni di Milano Porta Genova e Milano Lambrate sono collegate dalla metro, linea verde M2, utilizzabile con titoli di viaggio integrati STIBM.

Trenord ha anche programmato un bus 922A, tutti i giorni escluso sabato e domenica, da Trezzano (p.6:58) a Milano San Cristoforo (a.7.28) che ferma a Cesano Boscone (p.7.08) e Corsico (p.7.16).

Nel periodo interessato dai lavori, chi è in possesso di un abbonamento STIBM che comprende la zona Mi1 può utilizzare i mezzi urbani di Milano per spostarsi. Le persone in possesso di un abbonamento ferroviario che non consente l’utilizzo dei mezzi urbani possono acquistare presso le biglietterie Trenord abbonamenti mensili urbani per luglio e agosto 2024.

Una volta terminata la validità degli abbonamenti, i cittadini possono richiederne il rimborso, ma attenzione: è possibile richiedere il rimborso solo degli abbonamenti acquistati nelle biglietterie Trenord.

Per i giorni fra il 23 e il 30 giugno, gli abbonati ferroviari potranno acquistare sui canali Trenord biglietti STIBM Mi1-Mi3 e chiederne in seguito il rimborso.

Per tutta la durata del cantiere:

i clienti con biglietto ferroviario valido per le relazioni interessate dall’interruzione, potranno chiedere il rimborso dei biglietti STIBM Mi1-Mi3 acquistati sui canali Trenord per

proseguire il viaggio verso le località urbane interessate dall’interruzione; sarà possibile richiedere il rimborso di due biglietti al giorno.

proseguire il viaggio verso le località urbane interessate dall’interruzione; sarà possibile richiedere il rimborso di due biglietti al giorno. in via del tutto eccezionale e transitoria, i clienti in possesso di un abbonamento STIBM per la zona Mi6 potranno utilizzare le corse della linea “S9” anche da e per le stazioni

di Saronno e Saronno Sud, esterne a STIBM

Linea Trenord Pavia-Codogno, Bozzolo-Milano e Milano-Piacenza

Il 26 giugno 2024 sulla linea Pavia-Codogno, Bozzolo-Milano e Milano-Piacenza, via Lodi, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, per attività urgenti e non preventivabili che deve svolgere il responsabile dell’infrastruttura RFI, relativi a lavori di manutenzione straordinaria a Casalpusterlengo, sono previste alcune modifiche ai treni. Maggiori info alla pagina dedicata sul sito di Trenord.