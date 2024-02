Sciopero Bologna del 23 febbraio 2024, bus, tram e treni a rischio?

Fonte: ANSA Lo sciopero dei mezzi a Bologna

Un altro venerdì nero per spostarsi. Oggi 23 febbraio 2024 è stato infatti indetto uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati, in cui, come sempre accade, sono coinvolti anche i trasporti. Il blocco generale è stato proclamato da SI Cobas, AL Cobas, FAO Federazione Autisti Operai, Slaiprolcobas, SGC Sindacato Generale Di Classe, LMO Lavoratori Metalmeccanici Organizzati e SOA Sindacato Operati Autorganizzati.

Le motivazioni poste a base dello sciopero sono la cessazione del fuoco immediato e ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia di Gaza, il blocco immediato dei traffici di armi dirette ad Israele, la fine dell’”occupazione coloniale” delle terre palestinesi in Cisgiordania, il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina.

A Bologna la giornata dovrebbe svolgersi senza intoppi particolari, visto che l’azienda di trasporto locale Tper non ha comunicato la sua adesione allo sciopero.

Sciopero mezzi Tper Bologna 23 febbraio 2024

In assenza di comunicazioni ufficiali da parte del servizio di trasporto pubblico locale di Bologna Tper, è probabile che lo sciopero non coinvolgerà gli autobus.

Come Atac Roma e Tper Bologna, e a differenza invece di Gtt a Torino e Eav Napoli, le corse Tper a Bologna e Ferrara, Tep a Parma, Seta a Modena, Reggio Emilia e Piacenza, e Start in Romagna dovrebbero essere quindi regolarmente effettuate.

Sciopero Trenitalia 23 febbraio 2024

Per quanto riguarda i treni garantiti in Emilia Romagna è possibile consultare le corse in questo elenco. In caso di sciopero vengono comunque garantiti i servizi minimi del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, e cioè dalle 06.00 alle 09.00 e dalle 18.00 alle 21.00 nei giorni feriali.

Per ogni dubbio è possibile comunque consultare sempre i treni garantiti da Trenitalia in caso di sciopero.

Sciopero Trenord 23 febbraio 2024

Precisiamo che l’elenco non comprende però i treni della società Trenord, che comunica in maniera autonoma le informazioni relative agli scioperi e l’elenco dei propri treni garantiti. In questo caso l’azienda lombarda ha diramato una nota ufficiale in cui spiega che lo sciopero nazionale indetto per la giornata di venerdì 23 febbraio 2024 dal sindacato Si Cobas dalle ore 00:00 alle ore 23:59 potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale possono quindi subire variazioni e/o cancellazioni. Possibili ripercussioni potrebbero verificarsi anche a conclusione dello sciopero.

I treni con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 23:59 e con arrivo previsto nella destinazione finale entro le 00:59 arriveranno fino a termine corsa. Sono comunque in vigore le fasce orarie di garanzia dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.