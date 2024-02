Fonte: ANSA Lo sciopero dei mezzi a Roma

Un altro venerdì nero per spostarsi. Oggi 23 febbraio 2024 è stato infatti indetto uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati, in cui, come sempre accade, sono coinvolti anche i trasporti. Il blocco generale è stato proclamato da SI Cobas, AL Cobas, FAO Federazione Autisti Operai, Slaiprolcobas, SGC Sindacato Generale Di Classe, LMO Lavoratori Metalmeccanici Organizzati e SOA Sindacato Operati Autorganizzati.

Le motivazioni poste a base dello sciopero sono la cessazione del fuoco immediato e ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia di Gaza, il blocco immediato dei traffici di armi dirette ad Israele, la fine dell’”occupazione coloniale” delle terre palestinesi in Cisgiordania, il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina.

A Roma la giornata si preannuncia complicatissima per chi deve prendere i mezzi pubblici. A rischio cancellazioni e ritardi sono autobus, metro e tram in tutta la Capitale. Ma vediamo nel dettaglio come si svolge lo sciopero dei mezzi a Roma.

Sciopero mezzi Atac Roma 23 febbraio 2024

Per quanto riguarda Atac, come Atm a Milano e Tper a Bologna, a differenza invece di Gtt Torino e Eav Napoli, non è arrivata nessuna conferma o smentita ufficiale riguardo all’adesione allo sciopero dei mezzi per oggi. Ricordiamo che Atac gestisce la mobilità collettiva dell’area metropolitana di Roma Capitale: mezzi di superficie, metropolitane (A, B/B1, C) e ferrovie (Roma-Giardinetti), così come anche i parcheggi di scambio e della sosta a pagamento su strada.

In caso di sciopero, e di adesione da parte di Atac Roma, generalmente il blocco dei mezzi riguarda l’intera rete Atac, compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento, e l’intera rete dei gestori RomaTpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana serviti. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che restano eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

In ogni caso, il servizio è garantito esclusivamente durante le fasce di legge, e cioè da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59.

Per sapere qual è la situazione in tempo reale potete collegarvi alla app di Atac oppure alla pagina dedicata. Per info potete anche chiamare il numero unico per la mobilità dell’Agenzia Roma servizi per la Mobilità: 06 57003 (lunedì – venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00).

Sciopero mezzi Cotral Roma 23 febbraio 2024

Anche per quanto riguarda il servizio di bus Cotral che collega la Capitale e le zone limitrofe con bus e treni, tra cui la linea Metromare, non c’è nessuna comunicazione ufficiale.

Cotral precisa comunque che, in caso di sciopero, l’azienda assicura servizi di trasporto minimi per bus e treni fino alle 08:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Vi invitiamo dunque a monitorare l’app di Cotral oppure il sito ufficiale in tempo reale per conoscere quali tratte eventualmente stanno subendo ritardi o cancellazioni e per trovare eventuali percorsi alternativi. Qui potete seguire il percorso dei mezzi in real time. Una volta identificata la fermata che vi interessa, potrete sapere a che ora arriverà il bus.