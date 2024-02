Disagi, cancellazioni e ritardi non riguardano i mezzi Eav a Napoli oggi 23 febbraio a causa dello sciopero nazionale che coinvolge il settore pubblico e privato. Nessuna nota ufficiale invece da ANM

Fonte: ANSA Lo sciopero dei mezzi a Napoli

Un altro venerdì nero per spostarsi. Oggi 23 febbraio 2024 è stato infatti indetto uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati, in cui, come sempre accade, sono coinvolti anche i trasporti. Il blocco generale è stato proclamato da SI Cobas, AL Cobas, FAO Federazione Autisti Operai, Slaiprolcobas, SGC Sindacato Generale Di Classe, LMO Lavoratori Metalmeccanici Organizzati e SOA Sindacato Operati Autorganizzati.

Le motivazioni poste a base dello sciopero sono la cessazione del fuoco immediato e ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia di Gaza, il blocco immediato dei traffici di armi dirette ad Israele, la fine dell’”occupazione coloniale” delle terre palestinesi in Cisgiordania, il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina.

A Napoli la giornata dovrebbe svolgersi senza intoppi particolari, visto che l’azienda di trasporto locale Eav ha fatto sapere che non aderisce alla mobilitazione sindacale.

Sciopero mezzi Eav Napoli 23 febbraio 2024

A differenza di Roma, Milano e Bologna, dove non sono pervenute dichiarazioni ufficiali, per quanto riguarda l’adesione di Eav Napoli allo sciopero del 23 febbraio è arrivata la conferma ufficiale: niente stop ai mezzi pubblici. Eav non è coinvolta nell’azione di sciopero. Buone notizie dunque per tutti coloro che si spostano a Napoli città usando i mezzi pubblici.

Bus, tram e metro a Napoli circolano quindi regolarmente, proprio come a Torino, dove anche Gtt ha chiarito che non aderisce allo sciopero. Nessun ritardo o cancellazione quindi per Linee Vesuviane, Linee Flegree, Linee Suburbane, Linea Metropolitana Piscinola – Aversa né Funivia del Faito.

Sciopero mezzi Anm Napoli 23 febbraio 2024

Anche i mezzi Anm di superficie – tram, bus, filobus – dovrebbero viaggiare regolarmente. Non essendo nessuna conferma o smentita ufficiale, lo sciopero a Napoli non dovrebbe avere conseguenze sui trasporti cittadini.

In ogni caso, se lo sciopero scattasse per i mezzi Anm, il servizio sarebbe garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Salve anche le funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto, mentre ricordiamo che l’impianto di Chiaia è ancora chiuso, ma è attivo il servizio navetta NC che, in caso di sciopero, segue le fasce di garanzia dei bus.

Non dovrebbero avere problemi nemmeno i cittadini che si spostano con la metro linea 1: prima corsa da Piscinola alle 06:30 e da Garibaldi alle 07:10. In caso di adesione allo sciopero, l’ultima corsa del mattino da Piscinola dovrebbe essere alle 09:12 e da Garibaldi alle 09:07. Il servizio riprende generalmente con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle 17:00 e da Garibaldi alle 17:40. Sempre in caso di sciopero, l’ultima corsa serale è di solito garantita da Piscinola alle 19:33 e da Garibaldi alle 19:28.

Vi invitiamo comunque a seguire i canali ufficiali di Anm per rimanere aggiornati durante la giornata di sciopero nazionale e a per maggiori informazioni a chiamare il contact center Anm al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 20.00.