Nella giornata dell'8 aprile è stato indetto uno sciopero da parte del personale Air Dolomiti per chiedere situazioni lavorative migliori. Possibili disagi per i viaggiatori

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: Ansa Sciopero Air Dolomiti 8 aprile: possibili disagi per i passeggeri

I passeggeri di Air Dolomiti sono avvertiti: una giornata nera è prevista per l’8 aprile 2024, poiché i piloti della compagnia aerea hanno proclamato uno sciopero di 24 ore. La decisione è stata presa in seguito al mancato rinnovo del contratto e al persistente degrado delle relazioni industriali. La notizia è stata annunciata dalla Uiltrasporti, il sindacato maggiormente rappresentativo dei piloti all’interno del Gruppo Lufthansa.

Lo sciopero Air Dolomiti: la nota del sindacato

“Questo sciopero è il risultato diretto della frustrazione dei piloti di Air Dolomiti riguardo al mancato rinnovo del contratto, che è scaduto da oltre 10 anni”, ha dichiarato la Uiltrasporti. “Nonostante oltre un anno di trattative, le proposte avanzate dalla compagnia sono state giudicate irricevibili dai nostri membri”.

Il sindacato ha chiarito che, se la compagnia non dovesse mostrare segni di progresso nelle trattative, saranno prese ulteriori azioni di protesta, con possibili impatti anche durante la stagione estiva. “I piloti di Air Dolomiti hanno sostenuto la crescita e lo sviluppo della compagnia con grande dedizione, operando in turni massacranti in condizioni di sottorganico”, ha continuato la Uiltrasporti. “Ora è giunto il momento che la compagnia riconosca il loro impegno, sia in termini di retribuzione che di condizioni lavorative”.

Possibili disagi per i passeggeri

La notizia dello sciopero giunge come un colpo per i passeggeri che avevano pianificato viaggi con Air Dolomiti l’8 aprile. La compagnia aerea ha già annunciato misure per mitigare i disagi dei passeggeri, comprese possibili riassegnazioni dei voli o il rimborso dei biglietti.

La situazione riflette una tendenza più ampia nel settore dell’aviazione, con i lavoratori che sempre più spesso si battono per migliori condizioni lavorative e una maggiore equità salariale.

Il comunicato stampa della Uiltrasporti ha espresso dispiacere per l’impatto che lo sciopero potrebbe avere sugli utenti, tuttavia ha anche ribadito che ulteriori azioni di protesta potrebbero essere intraprese se la compagnia non mostrerà progressi nelle trattative. “I piloti, con grande spirito di abnegazione, hanno supportato la crescita e lo sviluppo della compagnia, operando in turni massacranti in una situazione di sottorganico cronico”, ha sottolineato il sindacato. “Ora è giunto il momento che la compagnia riconosca il loro impegno, sia in termini di retribuzione che di normative lavorative”.

Per i passeggeri che hanno pianificato viaggi con Air Dolomiti, è consigliabile verificare lo stato dei voli e prendere eventuali provvedimenti alternativi in vista della possibilità di cancellazioni o ritardi.

Cosa succede se viene cancellato il volo con Air Dolomiti

In caso di inconvenienti con Air Dolomiti, come si legge dalle faq del sito web di Air Dolomiti, i passeggeri potrebbero avere diritto a diverse forme di rimborsi. Tra queste vi sono il rimborso del costo del biglietto aereo e il risarcimento per ritardi, cancellazioni o negato imbarco a causa di overbooking.

Il rimborso del biglietto è garantito soprattutto in caso di cancellazione del volo senza offrire un’alternativa per raggiungere la destinazione finale. Il risarcimento pecuniario varia da 250 a 600 euro a seconda della tratta del volo e può includere anche il rimborso delle spese extra sostenute dal passeggero durante l’attesa del volo ritardato, come pasti, bevande o mezzi di trasporto alternativi.

Per richiedere questi rimborsi, i passeggeri possono rivolgersi a servizi specializzati come ilMioVoloCancellato, che offre assistenza gratuita e senza costi nel processo di richiesta di risarcimento da parte di Air Dolomiti. Con un semplice modulo, i passeggeri possono inviare la richiesta di risarcimento, inserendo le informazioni relative al volo e ricevere assistenza immediata nel processo di ottenimento del rimborso.