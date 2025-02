Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Sciopero dei trasporti il 28 febbraio 2025.

Il 28 febbraio si prevede una giornata di forti disagi per chi viaggia in Italia. Lo sciopero dei trasporti interesserà sia i voli negli aeroporti che i mezzi pubblici locali in diverse città. A proclamare lo stop sono stati diversi sindacati nazionali, con motivazioni che vanno dalla protesta contro la gestione aziendale alla rivendicazione di migliori condizioni lavorative.

Il trasporto aereo sarà particolarmente colpito negli aeroporti di Palermo e Venezia, mentre Bari sarà la città maggiormente interessata per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Lo sciopero coinvolgerà le società escluse dalla mobilitazione del 24 febbraio. In questo articolo, tutti i dettagli su orari, compagnie coinvolte e motivi dello sciopero.

Sciopero dei voli: aeroporti e orari coinvolti

Lo sciopero dei voli del 28 febbraio 2025 interesserà gli aeroporti di Palermo e Venezia, con orari e motivazioni differenti per ciascuna località.

A Palermo, il personale di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino, si fermerà per 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00. I lavoratori di Gesap protestano contro la delegittimazione del tavolo sindacale e il mancato confronto con l’azienda, che comporta anche una mancata attuazione del piano strategico di riqualificazione e gestione delle efficienze come discusso dai dipendenti.

A Venezia, invece, lo sciopero riguarderà il personale di Aviation Services, la società di handling che si occupa di assistenza a terra, con un blocco di 24 ore. L’orario dello sciopero sarà di 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59 del 28 febbraio 2025. Lo sciopero è stato indetto per questioni contrattuali e di gestione aziendale, anche se i motivi dettagliati non sono stati resi noti. I lavoratori chiedono migliori condizioni lavorative e garanzie contrattuali.

L’agitazione sindacale potrebbe causare ritardi o cancellazioni dei voli programmati per tutta la giornata. Si consiglia ai viaggiatori di contattare la propria compagnia aerea, il tour operator o l’agenzia di viaggi per aggiornamenti in tempo reale su voli e partenze.

Sciopero mezzi pubblici: dove e orari

Prosegue il calendario degli scioperi 2025, dopo appena 4 giorni dall’ultimo fermo. In particolare il trasporto pubblico locale sarà bloccato a Bari, dove diverse compagnie di trasporto pubblico (autobus e ferrovie) hanno dichiarato uno sciopero di 24 ore. In Puglia, lo sciopero riguarderà:

il personale delle Ferrovie Appulo Lucane di Bari, con un’astensione territoriale proclamata da Faisa-Cisal;

il personale della paolo scoppio e figlio autolinee di bari, con un blocco locale proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal.

Lo sciopero è stato indetto per rivendicare migliori condizioni lavorative e garanzie contrattuali. I lavoratori chiedono tutele salariali e una migliore gestione aziendale per evitare disparità e incertezze nei contratti.

Durante l’intera giornata potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni di corse, con disagi significativi per i pendolari e i cittadini che utilizzano il trasporto pubblico locale.