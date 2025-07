In due regioni italiane tra il 15 e il 16 luglio si terranno alcuni scioperi dei trasporti pubblici su strada, che potrebbero creare disagi ai pendolari e ai turisti

ANSA Autobus delle Autoguidovie in Lombardia

Tra il 15 e il 16 luglio si terranno una serie di scioperi che interesseranno principalmente Lombardia e Toscana, oltre alla città di Bologna. Si tratta di mobilitazioni organizzate da vari sindacati dei settori delle autolinee e dei taxi, che potrebbero creare molti disagi sia ai pendolari, sia ai turisti che in questi giorni stanno affollando le città italiane.

Secondo quanto comunicato dalla Commissione di garanzia scioperi, tutte queste mobilitazioni sono state confermate e quindi si terranno regolarmente negli orari indicati.

Lo sciopero delle Autoguidovie a Bologna e in Lombardia

Il più importante degli scioperi del 15 e 16 luglio si terrà principalmente in Lombardia. Si tratta di una mobilitazione delle Autoguidovie, le linee di autobus che collegano molte città italiane. La protesta è stata indetta dai sindacati confederali di settore, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, e da Ugl.

Lo sciopero coinvolgerà gli operatori delle province di:

Milano;

Pavia;

Cremona;

Monza e Brianza;

Mantova;

Lodi;

Bologna.

Gli autisti degli autobus dovrebbero scioperare dalle 8:30 alle 12:30. Non solo, ma in un comunicato, Autoguidovie ha chiarito che tutti gli orari al di fuori di quelli indicati sono da considerarsi fasce di garanzia. Di conseguenza, gli autobus in partenza fuori da questi orari dovrebbero essere garantiti.

Lo sciopero di Pisa

L’altro sciopero del 15 luglio è organizzato dal sindacato Fast Confsal, e vale esclusivamente per la provincia di Pisa. A fermarsi sono nuovamente gli autobus, questa volta di Autolinee Toscane. Si tratta di una mobilitazione di quattro ore che coinvolge gli ultimi orari del servizio giornaliero.

Gli autobus della provincia di Pisa si fermeranno dalle 17:30 fino alle 21:30, per un totale di 4 ore. Il sito internet di Autolinee Toscane riporta che l’ultimo sciopero di questo sindacato, che era stato di 24 ore, il 21 febbraio 2024, aveva raggiunto una percentuale di adesione attorno al 20% della forza lavoro.

Il sindacato ha deciso la mobilitazione per tre ragioni:

il mancato coinvolgimento nella trattativa sindacale Normativa ex CTT Nord;

le modifiche alle linee del trasporto pubblico locale, con ricadute su lavoratori e cittadinanza;

protestare contro i subaffidamenti di servizi.

I tassisti scioperano a Firenze

I disagi in Toscana continueranno anche il 16 luglio, con uno sciopero dei tassisti di Firenze. Una mobilitazione che arriva in uno dei momenti di maggiore affluenza di turisti all’interno della città toscana, organizzata da Uritaxi, Unica Taxi Cgil, Confartigianato Taxi, Sitafi Federtaxi-Cisal e Ugl Taxi.

Lo sciopero durerà 24 ore e garantirà soltanto due fasce di garanzia, entrambe per lo più notturne:

dalle 22:00 del 15 luglio alle 2:00 del mattino del 16 luglio;

dalle 4:00 del mattino alle 8:00 del mattino del 16 luglio.

I tassisti di Firenze denunciano la presunta concorrenza sleale degli Ncc e accusano le istituzioni locali di non fare nulla per migliorare la situazione.