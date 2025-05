Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Sciopero dei trasporti 1-3 giugno.

Dopo maggio, anche giugno è un altro mese di scioperi. Saranno coinvolti tutti i settori, ma il primo ad affermarsi è quello dei trasporti.

Sono quindi previsti scioperi l’1 e il 3 giugno, riguardanti il trasporto pubblico locale e quello nazionale del trasporto su rotaie. L’orario dello sciopero varia a seconda dei sindacati che hanno aderito, ma potrà durare fino a 24 ore.

Sciopero locale 1 giugno

Si ferma il trasporto pubblico locale di Genova e provincia. A organizzare il blocco è Cub Trasporti di Genova, che annuncia il fermo per una durata di 24 ore nella giornata di domenica 1° giugno 2025.

A rischio autobus, metropolitana di Genova e molti altri servizi pubblici su ruote. Il trasporto urbano di Genova si fermerà per 24 ore, ma il servizio sarà garantito nelle fasce orarie:

dalle 06:00 alle 09:00;

dalle 17:30 alle 20:30.

Sarà garantito il servizio per le persone con limitazione motoria.

Modalità simili anche per lo sciopero del servizio di trasporto provinciale, che si ferma per l’intera giornata. In questo caso il servizio sarà garantito sempre in due fasce:

dalle 06:00 alle 09:00;

dalle 17:00 alle 20:00.

Infine, la ferrovia Genova-Casella, che sciopera per l’intera giornata, garantisce servizio in ulteriori due fasce:

dalle 06:30 alle 09:30;

dalle 17:30 alle 20:30.

Sciopero nazionale 3 giugno

A differenza del 1° giugno, lo sciopero del 3 giugno era stato annunciato già da diverso tempo nel calendario degli scioperi del mese di giugno. Questo perché si ferma a livello nazionale il trasporto su rotaia.

Lo sciopero vede incrociare le braccia il personale degli impianti di manutenzione delle infrastrutture del trasporto ferroviario. Il blocco è indetto dall’assemblea nazionale dei lavoratori del settore, Cobas Lavoro Privato e Coordinamento Ferrovieri, OSR/OSP Orsa Autoferro TPL.

Il trasporto su rotaie si ferma per 23 ore, dalle 00:01 alle 23:00. Si attendono importanti disagi a seguito degli spostamenti dovuti alla festività nazionale del 2 giugno.

Nella stessa data si ferma il trasporto pubblico locale delle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. La modalità è diversa, perché il servizio si ferma per circa quattro ore e non 24.