Gli scioperi previsti all'estero nelle mete preferite dagli italiani

Con l’arrivo di agosto 2025 il settore del trasporto aereo in Italia si presenta stabile. Secondo il calendario aggiornato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non risultano scioperi programmati per il mese: una notizia rassicurante per chi ha in programma viaggi in aereo durante il periodo estivo. Tuttavia le agitazioni potrebbero essere presenti nei Paesi in cui gli italiani vanno in vacanza. Vediamo dove saranno gli scioperi.

La situazione in Italia

Dopo le agitazioni registrate a luglio che avevano coinvolto personale aeroportuale e alcune compagnie low cost, ad agosto si profila una tregua sindacale. Anche il personale di terra e gli addetti alla sicurezza non hanno proclamato scioperi. Gli scali principali, tra cui Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Napoli e Palermo, prevedono operatività regolare per tutto il mese.

Gli scioperi in Portogallo e Spagna

Se il nostro Paese non prevede agitazioni sindacali, non si può dire la stessa cosa di Spagna e Portogallo, due tra le mete preferite dagli italiani per trascorrere le vacanze estive.

Portogallo

In Portogallo il personale della SPdH/Menzies Aviation ha annunciato scioperi che interesseranno i fine settimana di agosto:

8 – 11 agosto;

15 – 18 agosto;

22 – 25 agosto;

29 agosto – 1° settembre.

Gli aeroporti coinvolti sono Lisbona, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo. Le attività a rischio includono check-in, gestione bagagli, assistenza a terra e manutenzione.

Spagna

Nonostante l’assenza di scioperi ufficiali, permangono tensioni sindacali a Barcellona-El Prat, uno degli scali più trafficati della Spagna. Il personale addetto alla sicurezza ha minacciato azioni di protesta dalla seconda settimana di agosto, con possibili rallentamenti ai controlli. I viaggiatori diretti in Spagna sono invitati a presentarsi in aeroporto con largo anticipo e a seguire le comunicazioni della compagnia aerea.

Cosa fare in caso di sciopero

Gli scioperi nel trasporto aereo possono interessare diverse categorie, dal personale di terra ai piloti. In base al tipo di protesta, le conseguenze per i passeggeri possono variare. Queste le indicazioni da seguire in caso di sciopero in programma durante il mese di agosto:

verificare la presenza di fasce orarie garantite: in Italia, i voli tra le 7:00-10:00 e 18:00-21:00 devono essere assicurati;

contattare la compagnia aerea per conoscere diritti e opzioni.

In caso di cancellazione del volo:

si ha diritto al rimborso del biglietto o a un volo alternativo;

la compagnia deve fornire assistenza (pasti, bevande, telecomunicazioni);

se è necessario un pernottamento, l’alloggio e i trasferimenti sono a carico del vettore.

Ulteriori informazioni sono reperibili presso gli uffici competenti o le associazioni dei consumatori.

Scioperi in arrivo a settembre 2025

Il mese di settembre si aprirà con una giornata critica il 6 settembre 2025, quando sono previsti diversi scioperi nel comparto aereo:

personale Aviation Service a Catania sciopero di 4 ore;

personale EasyJet sciopero nazionale di 24 ore;

dipendenti del settore trasporto aereo sciopero di 4 ore.

I viaggiatori in partenza nei primi giorni di settembre sono invitati a tenere monitorata la situazione attraverso canali ufficiali.