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Dopo che quasi tutte le categorie di lavoratori hanno scioperato tra il 20 e il 21 novembre, la settimana tra il 23 e il 29 sarà meno densa di proteste. La legge italiana prevede infatti che non si possano indire scioperi troppo ravvicinati nel tempo, specialmente in settori di pubblica utilità.

Nessuno sciopero dei trasporti, della scuola o della sanità quindi, ma c’è una categoria che si fermerà per diversi giorni a livello nazionale. Si tratta degli avvocati, che non lavoreranno per tutti i giorni feriali della prossima settimana.

Lo sciopero degli avvocati dal 23 al 27 novembre

Il primo sciopero della settimana è anche quello a maggiore impatto. Sciopereranno infatti gli avvocati penalisti in tutta Italia, dopo che l’Unione delle Camere penali italiane ha convocato un’astensione dal lavoro. Si tratta di uno sciopero di 5 giorni che potrebbe avere un impatto diretto sullo svolgimento delle udienze penali in tutto il Paese.

Gli avvocati si asterranno dal lavoro da lunedì 23 a venerdì 27 novembre, per l’intera giornata lavorativa. La ragione di questo sciopero è una proposta di modifica della Costituzione, che vorrebbe introdurre la tutela delle “vittime di reato” nella Carta. Gli avvocati ritengono che questo violi il principio della presunzione di non colpevolezza, fondamentale nel sistema penale.

“È una forma di protesta che i penalisti assumono con senso di responsabilità e ben consapevoli dei disagi che essa comporta per gli utenti della giustizia. È tuttavia lo strumento con cui l’avvocatura richiama l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni su una scelta che incide sulle garanzie di ogni cittadino sottoposto a procedimento penale”, ha spiegato il presidente della Camera penale di Novara Federico Celano a La Stampa.

Bff Bank si ferma il 26 novembre

Il secondo sciopero della settimana si terrà giovedì 26 novembre e riguarderà i dipendenti della BFF Bank. È stato indetto da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Unisin, le sezioni di settore dei principali sindacati italiani, durerà per tutta la giornata e riguarderà le sedi di Milano e di Roma.

Le motivazioni dello sciopero riguardano il mancato riconoscimento ai dipendenti della banca del Vap, il premio di produttività aziendale, per il 2024 e il 2025. I sindacati ritengono che la società abbia i pieni requisiti patrimoniali per elargirlo ai propri dipendenti. Un comunicato di Fisac Cgil recita:

Negli ultimi anni il personale di BFF Bank ha dovuto affrontare una situazione straordinariamente complessa. Le difficoltà che hanno coinvolto l’Istituto non sono certo riconducibili all’operato delle lavoratrici e dei lavoratori, al contrario, esse derivano da scelte e responsabilità manageriali che hanno prodotto ripercussioni significative sull’immagine della Banca, sulla sua credibilità e sul clima interno.

Gli scioperi del 27 e 28 novembre

Ci saranno altri due scioperi invece il 27 novembre. Uno riguarderà la società del settore dell’igiene ambientale Dusty, che opera nel comune di Carini, nella città metropolitana di Palermo, e durerà tutta la giornata. Nello stesso giorno, sempre per tutta la giornata, si fermeranno anche i dipendenti della società Diemme, attiva nel Servizio sanitario nazionale, a Napoli.

Infine, il 28 novembre a Locri, in provincia di Reggio Calabria, sciopereranno i dipendenti di Muraca, società attiva nel settore dell’igiene ambientale, per l’intero turno di lavoro.