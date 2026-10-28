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ANSA Bollo auto 2027, esenzione media da 168 euro. Secondo l'Upb il risparmio pesa di più sulle famiglie povere

L’esenzione del bollo auto prevista per il 2027 favorisce soprattutto le famiglie con minori disponibilità economiche, mentre il taglio delle accise sui carburanti produce vantaggi maggiori, in valore assoluto, per quelle più ricche. È quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), che ha confrontato gli effetti delle due misure sul bilancio delle famiglie italiane. Secondo il Focus 5/2026, la cancellazione del bollo per una sola automobile con potenza fino a 80 kW, oppure per un motociclo nei casi previsti, comporta una riduzione media dello 0,36% della spesa familiare. Il beneficio è però distribuito in modo diverso tra le fasce di reddito. Per il 10% delle famiglie economicamente più svantaggiate, il risparmio arriva allo 0,9% della spesa complessiva, mentre per il 10% più benestante si ferma allo 0,1%.

Esenzione bollo auto 2027, quanto risparmiano le famiglie

La misura introdotta dal decreto-legge 162 del 17 settembre 2026 prevede l’esenzione dal bollo per un solo veicolo regolarmente assicurato, in presenza di specifici requisiti. Per le automobili il limite di potenza è fissato a 80 kW, equivalenti a circa 109 cavalli. Sono ammesse le vetture alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con altre forme di propulsione.

L’agevolazione può riguardare anche motocicli e ciclomotori, purché il contribuente non sia già soggetto al pagamento del bollo per un’automobile agevolabile. Secondo la relazione tecnica del Governo, il risparmio medio stimato è di 168,40 euro per le automobili e di 59 euro per le moto.

Esenzione bollo auto, chi risparmia di più

L’Ufficio parlamentare di bilancio calcola che il provvedimento possa interessare il 63% delle famiglie italiane. Il beneficio economico ha un’incidenza maggiore sui bilanci meno elevati, perché una somma simile rappresenta una quota più consistente delle spese annuali di chi dispone di risorse limitate.

Per valutare gli effetti dell’esenzione, l’Upb ha suddiviso le famiglie italiane in dieci gruppi, chiamati decili, in base alla capacità di spesa. Nel primo decile si trova il 10% delle famiglie con il livello di spesa più basso, mentre nell’ultimo rientra il 10% con le disponibilità più elevate.

L’analisi mostra che l’eliminazione del bollo riduce la spesa complessiva dello 0,9% per le famiglie del primo gruppo, un beneficio pari a circa due volte e mezzo quello medio nazionale. L’incidenza diminuisce progressivamente all’aumentare delle risorse economiche.

Taglio accise benzina, perché favorisce le famiglie più ricche

Il risultato cambia considerando la riduzione delle accise sui carburanti.

Secondo le analisi dell’Ufficio parlamentare di bilancio, gli sconti generalizzati su benzina e gasolio producono un beneficio economico più elevato, in valore assoluto, per le famiglie che consumano più carburante.

Il motivo riguarda il funzionamento delle accise, che sono imposte applicate ai consumi. Chi utilizza maggiormente l’automobile oppure dispone di più veicoli può ottenere un risparmio complessivo superiore rispetto a chi effettua pochi rifornimenti.

L’incidenza del taglio delle accise sulla spesa familiare rimane invece relativamente uniforme tra le diverse fasce economiche, oscillando tra lo 0,2% e lo 0,3%. Il bollo auto funziona diversamente, perché viene calcolato principalmente sulla potenza del veicolo e su altri parametri fiscali, indipendentemente dai chilometri percorsi. Il proprietario deve quindi pagarlo anche quando utilizza poco l’automobile.

Questa differenza spiega perché le due misure, pur essendo entrambe destinate agli automobilisti, producano effetti distributivi differenti.