123RF Ministero richiama un set di posate pericolose per la salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo che riguarda un set completo di posate da tavola a marchio Ma Maison, linea Exagona, prodotto da Abert Spa. Il motivo del ritiro è serio: le analisi di laboratorio hanno rilevato una migrazione di cromo superiore ai limiti previsti dalla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, con un potenziale rischio per la salute dei consumatori.

I prodotti interessati

I test hanno evidenziato valori di cromo che eccedono i limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di materiali destinati al contatto con gli alimenti. Si tratta di una soglia fissata per tutelare i consumatori dal rischio di ingestione di sostanze potenzialmente nocive attraverso il cibo.

In via precauzionale, il richiamo è stato esteso all’intera linea Exagona dello stesso lotto di produzione, poiché tutti i prodotti condividono la medesima materia prima. Sono quindi coinvolte forchette, cucchiai da tavola, cucchiaini da caffè e coltelli, venduti in confezioni da sei pezzi con manici disponibili nei colori nero, marrone, bianco e rosso.

Il richiamo è stato disposto dagli stessi produttori attraverso un avviso pubblicato il 9 aprile 2026 sul portale ufficiale del Ministero della Salute. Le posate sono state importate da Abert Spa, con sede in via Don Primo Mazzolari 17 a Passirano, in provincia di Brescia.

I quattro articoli oggetto del richiamo sono:

Coltello tavola Exagona Ma Maison – confezione da 6 pezzi;

Cucchiaio tavola Exagona Ma Maison – confezione da 6 pezzi;

Cucchiaino caffè Exagona Ma Maison – confezione da 6 pezzi;

Forchetta tavola Exagona Ma Maison – confezione da 6 pezzi.

Tutti appartengono al lotto OMPA006972 e sono stati distribuiti nei punti vendita Magazzini Maury’s su tutto il territorio nazionale.

Cosa devono fare i consumatori

Le indicazioni fornite dall’azienda e riportate nell’avviso ministeriale sono chiare:

non utilizzare le posate richiamate;

restituire il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato;

richiedere il rimborso o la sostituzione del prodotto senza costi aggiuntivi;

non smaltirli autonomamente, al fine di garantire una corretta gestione del richiamo nel rispetto della normativa vigente.

È importante non gettare le posate nel normale ciclo dei rifiuti domestici. La restituzione al punto vendita consente di tracciare e gestire correttamente il ritiro secondo le procedure previste dalla legge.

Cromo, i rischi per la salute

Il cromo è un metallo presente in natura in diverse forme chimiche, non tutte ugualmente nocive. Il cromo trivalente (Cr III) è considerato un micronutriente essenziale in piccole quantità, mentre il cromo esavalente (Cr VI) è classificato come cancerogeno. Tuttavia, anche un’esposizione prolungata o eccessiva al cromo trivalente attraverso materiali a contatto con gli alimenti può comportare rischi per la salute.

Quando le posate cedono cromo al cibo, la sostanza può essere ingerita durante i pasti. I possibili effetti negativi sull’organismo includono:

irritazione gastrointestinale, con nausea, vomito e dolori addominali;

danni renali ed epatici in caso di esposizione ripetuta e prolungata;

reazioni allergiche cutanee e mucose in soggetti sensibili;

effetti genotossici e cancerogeni in caso di esposizione a forme esavalenti del metallo;

fischi maggiori per categorie vulnerabili, come bambini, anziani e persone con patologie renali preesistenti.

La normativa europea sui Moca (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) stabilisce limiti rigorosi proprio per prevenire tali rischi, imponendo test severi ai produttori prima dell’immissione in commercio. Quando questi limiti vengono superati, scatta l’obbligo di ritiro dal mercato, come avvenuto in questo caso.