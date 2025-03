Il ministero della Salute ha richiamato un lotto di ostriche a marchio Finittica per la presenza di Norovirus nella zona di raccolta: i rischi per i consumatori e cosa fare

Fonte: iStock Ostriche con Norovirus, il richiamo.

C’è un nuovo richiamo alimentare a cui è bene che i consumatori italiani prestino attenzione. Il Ministero della Salute, infatti, ha avvertito i cittadini in merito ai rischi derivanti dal consumo di alcuni lotti di ostriche concave che vengono vendute con il marchio Finittica. Al loro interno, si legge nell’avviso di richiamo pubblicato nell’apposita sezione del sito del dicastero, è possibile la presenza di Norovirus, anche noto con il nome di virus del vomito invernale.

Per riconoscere i prodotti interessati dal richiamo vengono forniti dettagli specifici, quali il lotto, il termine ultimo di conservazione, il nome del produttore e lo stabilimento di produzione.

Richiamate ostriche Finittica, i lotti

Così come riportato nell’avviso di richiamo del Ministero della Salute datato 10 marzo 2025, viene disposto il richiamo delle ostriche concave Francia n°1 che vengono vendute nei negozi con il marchio Finittica Srlu.

Il prodotto interessato corrisponde al lotto 25030IR1, è stato confezionato in data 6 marzo 2025 ed è commercializzato in cassette di legno dal peso di 1 kg ciascuna.

Un altro fattore per permettere ai consumatori di riconoscere le ostriche oggetto del richiamo è dato dal termine ultimo di conservazione che, in questo caso, corrisponde al 13 marzo 2025.

Lo stabilimento di produzione

Le ostriche oggetto del richiamo da parte del Ministero della Salute sono state prodotte nello stabilimento di Finittica srlu sito in via provinciale 21, Goro (FE).

Quanto al marchio di identificazione dello stabilimento/produttore, questo corrisponde al seriale IT 513 CDM UE.

La presenza di Norovirus e i rischi

Alla base della decisione presa dal ministero della Salute c’è la riscontrata presenza di Norovirus nella zona di raccolta delle ostriche che, come intuibile, potrebbe aver contaminato l’alimento. Si tratta di un virus comunemente rinominato del vomito invernale a causa della sua capacità di generare gastroenterite nel soggetto che vi entra in contatto. Sintomi soliti di questa virus sono diarrea non sanguinante, vomito, dolore addominale, febbre e mal di testa.

L’avvertimento del ministero della Salute è dunque quello di evitare di consumare le ostriche oggetto del richiamo crude, assicurandosi di mangiarle soltanto dopo averle cotte per almeno 2 minutialla temperatura di 100 gradi. È necessario, più nello specifico, che si verifichi la completa apertura delle valve dei molluschi.

Cosa deve fare chi ha comprato le ostriche

Chi, in seguito a controllo, dovesse rendersi conto di aver acquistato le ostriche oggetto del richiamo deve, come prima cosa, assicurarsi di consumarle soltanto nelle modalità espresse dall’avviso di richiamo. Nello stesso non vengono fornite indicazioni in merito alla possibilità di rimborsi e riconsegna dell’alimento oggetto del richiamo, con la decisione che dunque sarà a discrezione dell’esercente che ha venduto il prodotto. Prima di recarsi nel punto vendita di acquisto, tuttavia, è necessario assicurarsi di aver conservato lo scontrino o la fattura.

L’app per i richiami alimentari

In tema di richiami alimentari la tempestività gioca un ruolo determinante. Ecco, dunque, che il Ministero della Salute ha lanciato sul mercato un’app dedicata che, attraverso un rapidissimo sistema di notifiche, permette ai cittadini di aver coscienza di tutte le decisioni che vengono prese dal dicastero. L’applicazione, disponibile per iOS e Android, si chiama Richiami Prodotti Italia ed è gratuita.