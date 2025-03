Come ottenere sconti sui biglietti Frecciarossa e risparmiare con promozioni, carte fedeltà e offerte speciali per viaggiare spendendo meno sulle tratte nazionali

Fonte: ANSA Tutte le offerte per pagare meno il biglietto del Frecciarossa.

Viaggiare in treno piace molto agli italiani e ai loro cugini dell’Ue. Lo rivela un’indagine effettuata da Trainline lo scorso anno. Secondo la ricerca, infatti, per il 62% degli europei il treno è il mezzo preferito per spostarsi nel proprio Paese. Il motivo è che, a differenza dell’auto, i treni sono più comodi, veloci e rilassanti. E poi utilizzandoli non ci si deve preoccupare del parcheggio o del traffico.

I Frecciarossa permettono di spostarsi con rapidità tra le principali città italiane in pochissimo tempo. I prezzi dei biglietti, però, negli ultimi anni si sono alzati e trovare delle offerte e degli sconti è diventato importante. Solo in questo modo, infatti, è possibile risparmiare sui costi dei treni senza dover rinunciare alla qualità del viaggio.

Trenitalia miglior vettore qualità-prezzo

A fine 2024 uno studio della Transport&Environment ha decretato Trenitalia il migliore vettore ferroviario in Europa superando anche le ferrovie svizzere Sbb e quelle della Repubblica Ceca.

L’analisi si è basata su otto criteri tra cui la politica sui rimborsi automatici, l’affidabilità e il prezzo e le ferrovie italiane hanno ottenuto un punteggio di 7,7 su 10.

Lo studio ha premiato in particolar modo il rapporto qualità-prezzo. Significa che è quindi davvero possibile risparmiare sui treni Frecciarossa se si diventa strategici. Ma come? Ebbene, controllando periodicamente le offerte proposte sul sito di Trenitalia e prenotando con anticipo. I biglietti a prezzi migliori, infatti, terminano quasi subito.

FrecciaDays

Si può risparmiare sui treni Frecciarossa scegliendo l’offerta FrecciaDays che permette di ricevere sconti fino al 60% se si viaggia di martedì, mercoledì, giovedì e sabato.

È possibile acquistare tale promozione fino alla mezzanotte del ventunesimo giorno prima della partenza del treno e si può viaggiare non solo sui Frecciarossa ma anche sui Frecciargento in prima e seconda classe e nei livelli di servizio standard, premium e business.

Tale offerta non si può però modificare e non è nemmeno rimborsabile . Se però durante l’acquisto si sceglie l’opzione “tiRimborso” si può chiedere fino alle ore ventiquattro del giorno prima della partenza, il rimborso del biglietto. C’è però una trattenuta del 10%.

Frecciasenior

Possono risparmiare sui treni Frecciarossa anche coloro che hanno più di 60 anni età e sono soci carta Freccia la cui iscrizione è gratuita. Se si rispettano tali requisiti è possibile acquistare:

biglietti a partire da 29 euro per la seconda classe e per un livello di servizio standard;

biglietti a partire da 34 euro per un livello di servizio premium;

biglietti a partire da 39 euro per la prima classe e per un livello si servizio business.

Così come la Frecciadays anche la promozione Freccia senior non si può modificare e non è rimborsabile. Se si sceglie però l’opzione “ti Rimborso” che costa 2 euro, con una trattenuta del 10% si può richiedere il rimborso del ticket di viaggio fino alla mezzanotte del secondo giorno prima della partenza del treno.

Freccia Young

I giovani che hanno meno di 30 anni e fanno parte quindi della Gen Z possono risparmiare sui biglietti del treno grazie all’offerta Freccia young. Quest’ultima è valida solo per i soci carta Freccia e per viaggiare in classe standard o in seconda classe su Frecciarossa e Frecciargento a partire da 19 euro, 29 euro e 39 euro a seconda della destinazione.

Il rimborso, così come per le altre offerte su indicate, è possibile con una trattenuta del 10% fino alla mezzanotte del secondo giorno prima della partenza del treno scegliendo l’opzione “ti Rimborso” mentre la modifica non è possibile.

Freccia 2×1 e Freccia Music

Per risparmiare, c’è poi l’offerta Freccia 2×1 grazie alla quale, come si evince dal nome, si può viaggiare in due al prezzo di 1 sui treni Frecciarossa e Frecciargento in prima e seconda classe e nei livelli di servizio standard, premium e business. Questo fino alla mezzanotte del decimo giorno prima della partenza del treno.

Freccia Music è invece la promozione che permette di raggiungere i concerti più importanti in Italia con ottimi sconti. Grazie a quest’offerta, infatti, è possibile ricevere uno sconto che va dal 30 al 75% se si viaggia sui treni Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento nei livelli di servizio standard, premium e business in prima e seconda classe. Per entrambe le offerte, il rimborso del ticket di viaggio è possibile se si sceglie l’opzione “tiRimborso” con le modalità su indicate.

Freccia family

Tra le offerte per risparmiare sui treni Frecciarossa c’è anche quella chiamata “Freccia family”. Grazie ad essa, i giovani sotto i 15 anni viaggiano gratis mentre gli adulti con uno sconto del 50% rispetto al prezzo base del ticket di viaggio. Ciò, in prima e seconda classe e nei livelli di servizio standard, premium e business sui treni Frecciabianca, Frecciargento e Frecciarossa.

Da quest’offerta sono però esclusi il servizio business salottino è quello executive mentre l’acquisto è possibile fino a dieci giorni prima della partenza del treno. Il ticket, inoltre, non si può modificare e non si può chiedere il rimborso. Infine, per acquistare tale offerta è necessario inserire almeno nel form di ricerca almeno un ragazzo e un adulto.

Freccia Friends

I gruppi formati dalle tre alle cinque persone possono ottenere sconti fino al 50% grazie all’offerta Freccia friends su Frecciargento e Frecciarossa in prima e seconda classe e nei servizi standard, premium e business. Non si possono però prenotare posti nei salottini o il livello executive.

L’offerta è acquistabile fino alla mezzanotte del decimo giorno prima della partenza del treno e non è modificabile. Il rimborso è permesso se si acquista l’opzione ti Rimborso.

Andata e ritorno in giornata e A/R in settimana

Per risparmiare sui treni Freccia ci sono anche le offerte A/R in giornata e A/R Frecce in settimana. Partiamo dalla prima, ecco le principali caratteristiche:

con essa si può partire e tornare nel medesimo giorno fruendo di uno sconto del 40% dalla domenica al venerdì;

si ha uno sconto del 60% se si parte e si torna di sabato;

si può viaggiare sui treni Frecciabianca, Frecciargento, Frecciarossa in tutte le classi di servizio tranne che per quelal Executive e salottino;

si può acquistare fino alle 00.00 del decimo giorno prima della partenza del treno;

si può modificare ma non si può chiedere il rimborso;

dal 29 aprile al 2 maggio 2025, eccezionalmente, si può acquistare l’offerta con uno sconto del 60%.

L’altra offerta è l’A/R Frecce in settimana grazie alla quale:

si può viaggiare nella medesima settimana con s conto del 40% il lunedì e il venerdì;

il lunedì e il venerdì; si ha uno sconto del 50% il martedì e il giovedì;

il martedì e il giovedì; si può viaggiare sui treni Frecciarossa e Frecciargento in tutte le classi di servizio tranne che in quella Executive e nel salottino;

è possibile la modifica del biglietto ma non il rimborso.

Speciale AV Notte

L’ultima offerta Freccia per risparmiare è quella Speciale AV Notte con la quale è possibile viaggiare su alcuni tratti di treni Frecciarossa con collegamenti notturni. Ciò nei livelli di servizio standard, premium e business e ai seguenti prezzi:

a partire dal costo di 29,90 euro per il livello standard;

a partire da 34,90 euro per il livello premium;

a partire dal 44,90 euro per il livello business.

Tale offerta è però valida solo per i collegamenti notturni da Bologna, Firenze, Reggio Emilia e Milano verso la Calabria e viceversa. Inoltre per quelli da Bologna, Reggio Emilia, Parma e Milano verso la Puglia e viceversa.

Per quanto riguarda l’acquisto, esso è possibile fino alle 00.00 del secondo giorno prima della partenza del treno. Il biglietto, infine, non si può modificare e non se ne può chiedere il rimborso.

Le offerte indicate si possono acquistare presso tutti i canali di vendita proposti da Trenitalia come le biglietterie, il sito internet o le macchinette self service.

In un periodo come quello attuale con aumenti continui di prezzi per colpa dell’inflazione, trovare treni a prezzi accessibili è diventato ancora più importante per cui, prima di acquistare un qualsiasi ticket di viaggio, il suggerimento è quello di controllare sempre con attenzione le diverse promozioni del momento.