Ecco perché è fondamentale sapere come cambiare un biglietto Trenitalia e cosa controllare prima di partire per evitare problemi, costi aggiuntivi o viaggi persi

iStock Quali tariffe Trenitalia permettono il cambio del biglietto e della prenotazione?

Può succedere che possano verificarsi degli imprevisti o dei cambi di programma a causa dei quali non si riesce più a partire. È importante quindi sapere come effettuare un cambio di biglietto e di prenotazione con Trenitalia soprattutto ora che il trasporto ferroviario è sempre più digitalizzato. Esistono infatti app e strumenti online che aiutano in tale compito senza la necessità di avere bisogno per forza del pc. Ecco dunque quali sono le tariffe Trenitalia che permettono di effettuare il cambio di biglietto e quello di prenotazione.

Il cambio del biglietto Trenitalia è possibile, ecco quando

Trenitalia dà la possibilità di effettuare il cambio del biglietto nel caso in cui non si voglia più effettuare il viaggio. Dipende, però,:

dal tipo di ticket che si acquista ovvero dalla tipologia dell’offerta;

dall’itinerario;

dal numero delle persone;

dall’origine e dalla destinazione del viaggio;

dal servizio che si utilizza;

dalla categoria del treno;

dal livello di servizio o dalla classe.

Per quanto riguarda la tariffa base, il cambio dei biglietti Trenitalia è possibile corrispondendo la differenza di prezzo eventuale. È permesso, però, solo fino alla partenza del treno per un numero di illimitato di volte mentre dopo la partenza del treno fino a un’ora dopo quest’ultima.

Per la Economy, il cambio prenotazione e quello del biglietto sono possibili fino alla partenza del treno o del Freccialink. È però possibile solo modificare la data o l’orario di partenza con lo stesso servizio acquistato o con la medesima categoria di treno. Il cambio va però effettuato presso i canali di vendita dove è possibile effettuare tale operazione pagando la differenza del ticket di viaggio.

Ecco come funziona invece con le altre tariffe:

con la Super Economy, il cambio di biglietto non è possibile;

con la Family Light, il cambio si può fare una sola volta dal momento in cui si acquista il biglietto e fino alla partenza del treno;

con Andata e ritorno in giornata, il cambio si può fare solo per l’orario di partenza o per la classe/livello di servizio per 1 sola volta per ciascun ticket di viaggio di andata e ritorno e fino alla partenza del treno qualora vi siano posti disponibili corrispondendo la differenza di prezzo;

con la tariffa Andata e ritorno nel week-end, il cambio del biglietto non è consentito;

con la tariffa Me&You, il cambio del biglietto non è consentito;

con il carnet Smart, il cambio del ticket di viaggio non è consentito;

con il carnet 5 viaggi, il cambio del singolo biglietto non è ammesso;

con il carnet 10 viaggi, il cambio del singolo biglietto non è consentito;

con il carnet 10 viaggi Ic Young non è possibile il cambio del singolo biglietto;

con il carnet 15 viaggi non si può effettuare il cambio del singolo biglietto.

Infine con la tariffa Young si possono effettuare sia il cambio di prenotazione che del biglietto. Entrambi sono possibili fino alla partenza del treno ma solo se si desidera modificare la data o l’orario di partenza con la stessa categoria di treno o servizio acquistato. In tale caso va corrisposta la differenza rispetto al prezzo base disponibile nel momento in cui di effettua il cambio.

Quando è possibile il cambio di biglietto?

Il cambio del biglietto Trenitalia è possibile se si acquistano determinate tariffe con le quali si può viaggiare sui treni Frecciarossa, Fracciabianca, Frecciargento ma anche Intercity, Intercity Notte e i treni regionali. Oltre a quelle indicate, ci sono anche altre tariffe come:

la Senior per la quale il cambio di biglietto e di prenotazione sono possibili solo per la data o l’orario ma con la stessa categoria di treno o servizio corrispondendo la differenza di prezzo;

la FrecciaSenior che non consente il cambio del biglietto;

la FrecciaYoung che non consente il cambio del ticket di viaggio;

la FrecciaDays che non consente cambi di biglietto;

la FrecciaFriends che non consente il cambio del biglietto;

la Bimbi gratis che dà la possibilità di cambiare il biglietto solo una volta presso qualsiasi biglietteria o presso l’agenzia di viaggio nella quale si è acquistato fino alla partenza del treno;

la Speciale Eventi che non offre la possibilità di cambiare il biglietto;

la FrecciaMusic che non dà la possibilità di modificare il biglietto;

la Speciale Av Notte che non consente il cambio del biglietto;

la tariffa con convenzioni che permette sia il cambio del biglietto che della prenotazione ma con i tempi e le condizioni previste per il ticket Base;

la Ordinaria (biglietto digitale regionale) che dà la possibilità di effettuare il cambio di biglietto e prenotazione per un numero illimitato di cambi sia di data che di ora fino alle ore 23.59 del giorno precedente la data del viaggio;

la Civitavecchia Express che dà la possibilità di effettuare il cambio di biglietto una sola volta anche nel giorno della partenza del treno;

la promo Punta Raisi famiglie e minigruppi (biglietto online) per la quale il cambio è possibile ma solo per i ticket a tariffa 42 serie C, per la serie B non è ammesso;

la Weekend Fvg (biglietto online) che non consente il cambio del biglietto.

Il cambio del ticket di viaggio si può effettuare prima della partenza in modalità online, mediante call center, in biglietteria o agenzia. Dopo la partenza del treno, solo nella biglietteria della stazione indicata entro un’ora in quanto non è previsto il self service.

Come funziona il cambio di prenotazione?

Il cambio di prenotazione ovvero della data o dell’orario del viaggio è possibile in molti casi anche per tariffe scontate, ecco quando è possibile:

per quella base è ammesso fino alla partenza del treno per numero illimitato di volte mentre 1 sola volta fino a un’ora successiva alla partenza;

per la Super Economy, il cambio di prenotazione non è consentito;

per la Family Night è consentito solo per 1 volta dal giorno dell’emissione del ticket di viaggio e fino alla partenza del treno se sono presenti posti disponibili e rispettando le condizioni dell’offerta;

per l’A/R in giornata, il cambio di prenotazione è consentito solo per il cambio di orario ed è gratuito ma per 1 sola volta per ciascun biglietto fino alla partenza del treno e per i posti disponibili con la promozione;

per l’A/R nel week-end, il cambio di prenotazione si può fare ma solo quello dell’orario ed è gratis una sola volta per ciascun ticket di viaggio fino alla partenza del treno per i posti disponibili con tale offerta;

per la Me&You non è consentito il cambio di prenotazione;

per il carnet Smart, il cambio della singola operazione si può fare ed è gratuito ma i tempi e le condizioni previste sono quelle della tariffa base;

per il carnet 5 viaggi, il cambio della singola prenotazione è ammesso, è gratuito ma con i tempi e le condizioni del ticket base;

per il carnet 10 viaggi è possibile il cambio gratuito della singola prenotazione ma i tempi e le condizioni previste sono quelle della tariffa base;

per il carnet 10 viaggi Ic Young si può effettuare il cambio gratuito della prenotazione singola con i tempi e le condizioni del biglietto base;

per il carnet 15 viaggi è ammesso il cambio di prenotazione del singolo biglietto che è gratuito ma i tempi e le condizioni sono quelle previste dalla tariffa base.

Quali sono le altre tariffe che consentono il cambio di prenotazione?

Tra le altre tariffe che consentono il cambio di prenotazione non c’è la FrecciaSenior, la FrecciaYoung,la FrecciaDays, la FrecciaFriends, Speciali eventi, FrecciaMusic, Special Av Notte, ci sono invece:

la Bimbi gratis con la quale il cambio di prenotazione di ora e data sono ammessi e gratuiti;

la Civitavecchia Express che offre la possibilità di cambiare gratis una sola volta l’ora o la data del ticket anche per lo stesso giorno prima della partenza del treno purché ci siano biglietti disponibili;

la promo Punta Raisi famiglie e minigruppi (biglietto online) con la quale il cambio della prenotazione è ammesso sia per la tariffa 42 serie B sia per i ticket di viaggio a tariffa 42 serie C;

la Weekend Fvg (biglietto online) con la quale il cambio di prenotazione è ammesso ma solo una volta entro le ore 23.59 del giorno precedente alla partenza del treno e solo cin un’altra soluzione Weekend Fgv (di sabato e domenica).

Il cambio di prenotazione prima della partenza si può effettuare online, alle biglietterie self-service, mediante call center, alle agenzie dove si è acquiìstato il ticket o alle biglietterie. Dopo la partenza del treno si ha invece solo 1 ora a disposizione per effettuare tale operazione ma solo nella stazione indicata sul biglietto mediante self-service, biglietteria o Frecciadesk.