Il bonifico tra parenti è un reddito tassabile?

I bonifici tra parenti non sono reddito tassabile, ma senza prove e causale coerente il Fisco può considerarli reddito in accertamento.

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I bonifici tra parenti non sono reddito tassabile. Eppure sono tra le operazioni che più spesso finiscono sotto la lente dei controlli fiscali, perché ogni movimento sul conto deve avere una causa verificabile.

L’art. 32 del d.P.R. 600/1973 consente all’Agenzia delle Entrate di considerare i movimenti bancari come indice di reddito, ma si tratta di una presunzione relativa. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2211 del 2026 ha chiarito che tale presunzione non può essere una valutazione sommaria: ogni bonifico va letto alla luce dei rapporti tra le parti e della documentazione disponibile.

Un trasferimento di denaro tra familiari può avere significati diversi, può trattarsi di un regalo, di un prestito, di un aiuto per una spesa importante o una donazione indiretta. Dalla qualificazione dipende il trattamento fiscale. La causale del bonifico e la coerenza complessiva dei movimenti sono pertanto dirimenti per rendere l’operazione comprensibile e sostenibile anche in caso di accertamento.

Un bonifico tra parenti può essere considerato reddito dal Fisco?

Un bonifico tra parenti non equivale, di per sé, a reddito imponibile. Il fatto che una somma entri o esca da un conto corrente non basta a qualificarne la rilevanza fiscale. I movimenti bancari sono un punto di partenza per l’accertamento, non una prova definitiva di capacità contributiva.

L’art. 32 del d.P.R. 600/1973 consente all’Agenzia delle Entrate di usare i dati dei conti per contestare redditi non dichiarati. Si tratta di una presunzione legale relativa:

“Il Fisco può attribuire rilievo fiscale ai movimenti, ma il contribuente può dimostrarne la diversa natura con elementi concreti”.

Su questo profilo è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 2211 del 2026, che esclude letture indistinte delle movimentazioni bancarie. Le giustificazioni non possono essere liquidate come “mere asserzioni”, ogni operazione deve essere esaminata nel dettaglio, verificando la coerenza tra i movimenti e documentazione disponibile.

Un bonifico tra familiari può riguardare:

un padre che trasferisce somme al figlio per avviare un’attività, poi in parte restituite;

un coniuge che riceve un assegno per spese comuni;

il passaggio di denaro tra due conti intestati alla stessa persona;

un versamento collegato a un’associazione di cui si fa parte.

Situazioni di questo tipo non esprimono, da sole, un reddito, ma devono essere lette nel loro contesto. Dalla lettura complessiva emergono i rapporti tra le parti, la finalità del trasferimento e la documentazione disponibile, che consente di distinguere un bonifico tra parenti da un’operazione fiscalmente rilevante.

Se il bonifico non è reddito, perché il Fisco può comunque contestarlo?

Il fatto che un bonifico tra parenti non integri, di per sé, un reddito non lo sottrae ai controlli fiscali.

“Per l’Agenzia delle Entrate ogni movimento sul conto è un dato oggettivo che deve trovare una collocazione coerente nella situazione economica del contribuente”.

Il controllo nasce quando il bonifico non è leggibile. Somme ricevute che non trovano riscontro nei redditi dichiarati, flussi tra familiari ripetuti nel tempo senza una logica evidente, causali generiche che non spiegano la natura del trasferimento. Anche operazioni considerate normali nella gestione familiare, come passaggi di denaro tra conti o aiuti economici ricorrenti, possono attirare l’attenzione se non risultano ricostruibili in modo chiaro.

“Il Fisco non guarda il singolo bonifico, ma la sequenza dei movimenti. Un trasferimento può apparire coerente se considerato da solo, ma diventare problematico se inserito in un insieme di operazioni che non trovano una giustificazione unitaria”.

Bonifici tra padre e figlio, assegni tra coniugi, versamenti collegati ad attività associative o semplici giroconti possono essere ricondotti a reddito se manca una spiegazione del loro significato economico. La conseguenza è di rilievo: se il bonifico non è reddito, non concorre alla base imponibile come ricavo o compenso; se resta privo di una causa credibile, può essere utilizzato come indice di reddito in sede di accertamento.

Regalo, prestito o aiuto ai figli: come cambia la lettura fiscale del bonifico

“Per il Fisco, un bonifico può esprimere una liberalità, un prestito, un sostegno familiare destinato a una spesa precisa oppure un semplice trasferimento interno di denaro. Da questa qualificazione dipende la sua lettura fiscale”.

Se la somma viene elargita senza obbligo di restituzione si parla di regalo o liberalità. È il caso, ad esempio, del genitore che versa denaro a un figlio, un aiuto economico per affrontare una spesa, una somma destinata a sostenere un progetto personale. In queste ipotesi il bonifico richiede una qualificazione corretta, perché può assumere i tratti della donazione indiretta, specie se il denaro è destinato a un impiego ben individuato. In questo caso, la somma non è tassata come reddito imponibile, ma l’operazione può avere rilievo ai fini delle imposte indirette e della tracciabilità del trasferimento.

Diversa è la logica del prestito tra parenti. Se un padre bonifica somme al figlio per consentirgli di sostenere una spesa iniziale e, in seguito, riceve indietro quelle somme, il movimento documenta un finanziamento familiare, non una nuova ricchezza.

Delicato è il caso del bonifico serve ad aiutare un figlio a comprare casa o a sostenere una spesa di particolare rilievo. In queste situazioni, il denaro è destinato a realizzare un acquisto o a coprire un costo determinato. Qui si inserisce il tema della donazione indiretta e della sua tassazione, che richiede una lettura coerente tra provenienza delle somme e loro utilizzo.

Lo stesso vale per i giroconti e per i trasferimenti tra conti intestati alla stessa persona. In questi casi manca un incremento patrimoniale nuovo: il denaro cambia collocazione, non funzione. Una lettura corretta di queste operazioni esclude la presenza di reddito.

Scrivere “prestito” o “regalo” nella causale basta a evitare problemi?

No. La causale del bonifico tra parenti orienta la lettura del movimento, ma non ne dimostra la natura. Scrivere “prestito” o “regalo” non mette al riparo da accertamenti fiscali.

“La causale indica la ragione del trasferimento, ma deve essere coerente con il rapporto tra le parti, con la sequenza dei movimenti e con la tracciabilità complessiva dell’operazione”.

Se un bonifico riporta prestito, ci si attende una restituzione; se indica regalo, devono emergere elementi compatibili con una liberalità. In assenza di questa coerenza, la causale perde rilevanza e il movimento resta esposto a una diversa qualificazione in sede di accertamento, potendo essere valutato come indice di reddito.

Dichiarare la natura del bonifico non è sufficiente, occorre dimostrarla. La qualificazione dell’operazione dipende da elementi oggettivi, cioè documenti, cronologia dei movimenti, relazioni tra i soggetti coinvolti, che rendono verificabile la spiegazione offerta.

Una causale come “prestito infruttifero tra genitore e figlio” consente di collegare il trasferimento a un rapporto preciso; allo stesso modo, “regalo per acquisto casa” rende evidente la finalità della somma. Espressioni generiche come “aiuto” o “varie” non permettono di ricostruire il significato economico dell’operazione e rendono più fragile la posizione del contribuente.

Quali prove servono per dimostrare che il bonifico non è reddito

Nel caso di un prestito, una scrittura privata tra le parti può avere peso, specie se è sostenuta da movimenti che mostrano la restituzione. Se la somma è destinata a una finalità precisa, come l’acquisto di un immobile o una spesa familiare, è utile conservare documenti che colleghino il bonifico a quell’operazione. Anche messaggi o email possono aiutare a chiarire il contesto, mentre gli estratti conto, letti nel loro insieme, permettono di dare continuità ai movimenti.

Causali generiche, assenza di documentazione, movimenti che non trovano riscontro nella storia economica del contribuente. In queste situazioni, il bonifico resta privo di una spiegazione verificabile.

Nella vicenda esaminata dalla Cassazione 2026, gli accertamenti riguardavano bonifici tra familiari, trasferimenti tra conti e versamenti collegati ad attività associative. Il contribuente aveva allegato elementi concreti, tra cui restituzioni di somme tra padre e figlio, documentazione bancaria e giustificazioni sui versamenti effettuati come socio, ma il giudice d’appello li aveva considerati in modo generico. La Corte ha chiarito che ogni movimento deve essere valutato nel dettaglio, alla luce dei fatti e dei documenti che lo spiegano.