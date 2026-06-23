iStock Dalla tutela degli animali domestici alla protezione della famiglia e del patrimonio, ecco cosa prevede Poste Vivere Protetti e qual è l’offerta in corso

Poste Vivere Protetti è la soluzione assicurativa di Poste Italiane che si adatta alle diverse esigenze di ogni famiglia.

Si compone di quattro linee di protezione dedicate alla persona, alla tutela del patrimonio, agli animali domestici e agli investimenti, che possono essere combinate in modo personalizzato.

Per trovare la combinazione più adatta è possibile effettuare un check up assicurativo, richiedere una consulenza telefonicamente oppure recarsi presso un ufficio postale.

Come funziona la polizza Protezione Persona

La linea di protezione “Persona” è quella che assicura se stessi o i propri cari dai rischi derivanti da una malattia o da un infortunio. Si può creare l’offerta più adatta alle proprie esigenze scegliendo tra diverse protezioni che sono:

visite specialistiche, fisioterapia e diagnostica;

indennità;

morte e invalidità permanente;

assistenza alla persona e prevenzione;

ricoveri e interventi;

cure dentarie.

Sottoscrivendo la prima, si ha a disposizione un network con più di ottomila strutture sanitarie di eccellenza a propria disposizione. Inoltre:

si possono proteggere fino a sei assicurati nella medesima polizza;

l’assistenza è sempre inclusa.

Acquistando questo modulo, poi, ogni assicurato (fino al massimo di sei) può effettuare gratuitamente:

visite mediche;

accertamenti diagnostici;

trattamenti fisioterapici.

Basta soltanto la prescrizione del medico di base o dello specialista nella quale deve essere indicata la patologia o la sospetta patologia insieme alla data della relativa insorgenza.

Come detto, le strutture convenzionate con Poste sono oltre ottomila ma se si preferisce, ci si può rivolgere a una che non fa parte del Network. In questo caso, però, viene trattenuto il 30% del totale da rimborsare. Nel caso in cui, invece, ci si voglia rivolgere al Servizio Sanitario Nazionale, Poste assicura il rimborso dei ticket pagati.

Le combinazioni disponibili di somma assicurata annua sono:

2.500 euro per persona e un massimo di 1.000 euro per i trattamenti fisioterapici;

5.000 euro per persona e un massimo di 2.000 euro per i trattamenti fisioterapici.

Modulo ricoveri e interventi

Fa parte della polizza Protezione Persona anche il modulo “Ricoveri e interventi”per il quale Poste affronta le spese mediche causate da una malattia o un infortunio che comportano un day hospital, un ricovero o un intervento chirurgico ambulatoriale fino a sei persone appartenenti allo stesso nucleo familiare presenti nella stessa polizza.

Più precisamente si ha la copertura delle spese mediche prima e dopo il ricovero, il day hospital o l’intervento ambulatoriale comprese tra i novanta giorni precedenti e i centoventi successivi. In caso di malattia oncologica, il termine si alza a centocinquanta giorni dopo l’intervento. L’assistenza alla persona e prevenzione, inoltre, sono sempre incluse.

Nel caso ci si rivolga a una struttura medica convenzionata con Poste Assicura non si paga nulla. Nel caso ci si rivolga a un medico o a una struttura medica che non fa parte di quelle convenzionate, Poste Assicura rimborsa la spesa e trattiene il 20% dal totale da rimborsare. Si può infine decidere di usufruire del Servizio Sanitario Nazionale chiedendo il rimborso dei ticket pagati. Questa polizza si può integrare in un secondo momento scegliendo anche la copertura cure dentarie.

Modulo Poste Affetti protetti

Della polizza Protezione Persona fa parte anche il modulo Poste Affetti protetti con il quale si possono proteggere i propri cari in caso di prematura scomparsa del contraente.

Si tratta di una polizza temporanea a capitale e premio annuo costanti con una durata che può essere scelta tra 10, 15 o 20 anni con erogazione di un capitale assicurato fino a 1.000.000 euro.

Per i primi 300.000 euro di capitale assicurabile e in base all’età di chi sottoscrive la polizza, quest’ultima si può sottoscrivere anche online se si ha un conto BancoPosta abilitato alle funzioni online. Si può infine versare il premio a cadenza annuale, semestrale o mensile.

Lo sconto fino al 30 giugno

Fino al 30 giugno 2026, si può ricevere uno sconto del 100% sulla garanzia Prevenzione di Poste Vivere Protetti inclusa nel modulo “assistenza alla persona e prevenzione” della linea Protezione Persona. In questo modo si ottiene una visita di prevenzione all’anno pagata da Poste Assicura presso una delle ottomila strutture sanitarie convenzionate e alle condizioni e nei limiti previsti dalle condizioni di assicurazione.

Quest’offerta è valida solo per le nuove polizze o per chi decide di aggiungere la linea Protezione Persona a una polizza già attiva che prima non la prevedeva. Lo sconto del 100% rimarrà valido per tutta la durata del contratto.

Come funziona la Protezione Patrimonio

L’assicurazione Protezione Patrimonio è quella che protegge la propria casa e tutela il patrimonio. Si possono scegliere tre coperture combinabili che sono:

danni all’abitazione;

furto;

danni a terzi.

La prima protegge i danni all’abitazione e si ha assistenza 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno in caso di situazioni di necessità nei limiti previsti dalle condizioni di assicurazione. Nel caso in cui si possieda un immobile con finiture di pregio, per la copertura incendio o altri danni si può aumentare il valore di ricostruzione del 10% o del 20%.

Possono stipulare questo tipo di polizza sia i proprietari della casa che i locatori (fino a tre abitazioni). Poste Assicura paga i danni causati da incendio, esplosione o scoppio ma anche da terremoto, agenti atmosferici o fulmini. La polizza permette infine di beneficiare della detrazione Irpef del 19% della quota di premio a copertura dei rischi di crollo e terremoto.

Per quanto riguarda la copertura per il furto, essa è valida dentro e fuori l’abitazione e si ha un’assistenza inclusa e operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 nonché un indennizzo per furto.

Infine, la copertura per danni a terzi tutela chi la sottoscrive nel caso di richieste di risarcimento dovute a danni causati in modo involontario da se stessi o da un membro del nucleo familiare. Il massimale da scegliere è il seguente:

Rc privata, proprietario e famiglia copre fino a 75.000 euro mentre la tutela legale fino a 10.000 euro;

Rc privata, proprietario e famiglia copre fino a 1.500.000 euro mentre la tutela legale fino a 10.000 euro.

Come funziona la Protezione Animali domestici

È possibile con Poste Assicura stipulare anche una polizza per i danni causati dal proprio animale e per ottenere il rimborso delle spese mediche in caso di malattia o infortunio del cane o del gatto:

nel caso di intervento chirurgico per malattia o infortunio sono coperte le spese per il ricovero e quelle del pre e del post intervento (novanta giorni prima o dopo l’intervento) fino alla somma assicurata di 1.500 euro, al netto di eventuali sconti con l’assistenza del veterinario compresa;

in caso di malattia o infortunio senza intervento sono coperte le spese per gli esami, il ricovero, le visite extra ricovero fino a 1.000 euro, compresa l’assistenza veterinaria.

Copertura responsabilità civile

Chi possiede un cane o un gatto sa inoltre che, anche con tutta l’attenzione possibile, possono verificarsi situazioni impreviste. Se il proprio animale dovesse causare danni a persone, altri animali o beni di terzi, la copertura di responsabilità civile interviene per aiutare a sostenere le somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti previsti dal contratto.

La garanzia protegge sia il proprietario dell’animale che il suo nucleo familiare dalle conseguenze economiche derivanti da eventi per i quali sono considerati civilmente responsabili secondo la legge. Esattamente, fino a un massimale di 300.000 euro all’anno.

La copertura “tutela legale” copre poi le spese per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, per fatti che riguardano il cane o il gatto con un massimale di 10.000 euro per sinistro senza limite annuo.

Come funziona la protezione Investimenti

La linea Investimenti è sottoscrivibile solo fino ai 69 anni compiuti in abbinamento a determinati prodotti Poste Vita. La copertura Malattia Grave Più offre un sostegno economico per la prima diagnosi di malattia grave come un tumore maligno, un ictus o una malattia dei motoneuroni.

Si può poi scegliere la percentuale di indennizzo tra il 25%, il 50% o il 75% dei premi versati nel proprio investimento con Poste Vita e ricevere da un minimo di 1.000 euro in caso di percentuale fino al 25% a un massimo di 150.000 euro nel caso di percentuale uguale al 75% dei premi vita.