Scopri come ottenere un bonus fino al 5% investendo nuova liquidità con Poste Formula Bonus e quali sono le condizioni previste dalla polizza multiramo

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123RF Poste Formula Bonus, le caratteristiche e come funziona il premio fino al 5% sulla nuova liquidità

Poste Formula Bonus è la polizza multiramo di Poste Vita pensata per chi vuole investire nuova liquidità proveniente da conti correnti e depositi detenuti presso altri istituti.

Il punto di forza di questo prodotto è che riconosce un bonus immediato che può arrivare fino al 5% dell’importo versato per cui risulta molto interessante per chi dispone di somme significative da investire.

Ecco dunque come funziona, a chi è destinata, come viene investito il capitale e qual è il ruolo della gestione separata.

Quali sono le principali caratteristiche di Poste Formula Bonus

L’assicurazione sulla vita Poste Formula Bonus la cui durata contrattuale è di 15 anni combina due differenti componenti di investimento: la gestione separata “Poste Vita Valore Solidità” che offre una protezione della somma investita e il fondo assicurativo “Poste Vita Obiettivo Crescita” che punta a cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari mediante una maggiore diversificazione.

Questa tipologia di polizza ha l’obiettivo di creare un equilibrio tra potenziale rendimento e stabilità così da permettere al contraente di beneficiare delle caratteristiche di entrambe le componenti.

Nel caso si voglia sottoscrivere questo prodotto, il termine ultimo è il 20 luglio 2026, salvo chiusura anticipata.

A chi è rivolta

Possono sottoscrivere Poste Formula Bonus coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e gli 80 anni e che vogliono investire somme importanti provenienti da conti correnti o conti depositi non detenuti presso BancoPosta.

Fino ai 69 anni compiuti, si ottiene anche una protezione in aggiunta, esattamente Poste Protezione Mia, una polizza per malattia grave prestata da Poste Assicura.

Il premio minimo richiesto è uguale a 25.000 euro mentre l’importo massimo sottoscrivibile è di 2,5 milioni di euro.

È possibile poi integrare il capitale assicurato con versamenti a partire da 5.000 euro se effettuati presso un ufficio postale oppure di 500 euro fino a un massimo di 15.000 euro se effettuati in modalità online dalla propria area riservata.

Come funziona il bonus fino al 5%

Il premio di Poste Formula Bonus viene riconosciuto al momento della sottoscrizione, calcolato in percentuale sul premio unico versato e varia in base alla cifra investita:

per i versamenti tra i 25.000 euro e i 49.999,99 euro è uguale al 2%;

per i versamenti tra i 50.000 euro e i 249.000,99 euro è uguale al 4%;

per i versamenti superiori ai 250.000 euro è uguale al 5%.

Il bonus viene accreditato in automatico sulla polizza e investito insieme al premio nella componente legata alla gestione separata. Questo vuol dire che il capitale investito beneficia fin dal primo giorno dell’incremento dovuto dal premio. È però previsto un limite massimo di 50.000 euro all’importo complessivo del bonus riconosciuto.

Come avviene l’investimento del capitale?

Non appena si sottoscrive Poste Formula Bonus, il capitale viene inizialmente collocato interamente nella gestione separata così da ottenere una maggiore protezione e stabilità: questa sezione è infatti la componente più prudente dell’investimento. Alla scadenza della polizza, poi, secondo quanto previsto dal contratto, viene garantito almeno il premio investito nella gestione tenendo conto di eventuali switch effettuati, di riscatti o di altre operazioni previste.

In seguito il capitale viene riallocato gradualmente: significa che in modo progressivo una parte di esso viene trasferita verso il fondo assicurativo. Quest’ultimo ha infatti scopo di incrementare il rendimento potenziale della polizza mediante investimenti diversificati sui mercati finanziari. Il valore in questo caso dipende dall’andamento delle attività finanziarie per cui, a differenza della gestione separata, può subire oscillazioni positive o negative. La polizza, quindi non si limita soltanto a conservare il denaro ma punta alla sua crescita nel lungo periodo e proprio per questo il rischio è più alto.

Come funziona la riallocazione graduale

Nei mesi successivi alla sottoscrizione della polizza vengono effettuati degli switch automatici mediante i quali si trasferisce una quota del capitale dalla gestione separata al fondo interno.

Questo processo può durare fino nove mesi e viene definito fin dall’inizio in base alle combinazioni di investimento scelta dal contraente. In questo modo, come spiegato, si entra nei mercati con l’intero capitale e in una sola data così da distribuire il rischio e attenuare gli effetti della volatilità. Quando poi la polizza sta per scadere viene invece trasferito gradualmente il capitale dal fondo assicurativo alla gestione separata.

Che succede in caso di riscatto anticipato?

Nel caso in cui il contraente della polizza richieda un riscatto parziale o totale a partire dal trentunesimo giorno della polizza e fino al sesto anno, viene applicato un costo che corrisponde al bonus ricevuto all’inizio. Nel caso in cui, quindi, non si è sicuri di poter portare avanti l’investimento entro questo periodo, potrebbe essere meno conveniente puntare su Poste Formula Bonus.

Quali sono le coperture assicurative incluse?

Inclusa in Poste Formula Bonus c’è la copertura Poste Protezione Mia che è valida solo per gli assicurati fino ai 69 anni compiuti. Essa interviene nel caso cui il contraente riceva una diagnosi di malattia grave tra quelle indicate nel contratto. In caso di decesso di quest’ultimo, poi, i beneficiari possono ottenere una maggiorazione del capitale liquidato con importi che arrivano fino a 50.000 euro in base all’età dell’assicurato.

Quali sono i vantaggi fiscali

Con Poste Formula Bonus si ottiene l’esenzione dell’imposta di bollo sulla quota investita nel ramo I.

Per la parte riconducibile a questa componente, poi, non si paga l’imposta di successione.

Le polizza vita di Poste dà inoltre la possibilità di designare liberamente i beneficiari in caso di decesso dell’assicurato per cui risulta essere un prodotto interessante rispetto ad atri strumenti finanziari.

Proprio per questo è perfetta se si cerca una soluzione assicurativa nel lungo periodo che combini benefici fiscali, investimento e protezione. Si tratta però sempre di un investimento per cui il suggerimento è quello di:

leggere sempre con attenzione il set informativo;

confrontare il prodotto con altri presenti sul mercato;

valutare il proprio profilo di rischio.

Quali sono i costi precisi?

L’emissione del contratto Poste Formula Bonus è gratuita e non comporta costi aggiuntivi

Sul premio unico iniziale sono applicati invece costi decrescenti tra l’1% e lo 0% che diventano più bassi con l’aumentare dell’importo investito.

Si deve poi sostenere una commissione di gestione annua dell’1,40% sul rendimento della gestione separata e dell’1,60% del valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo (su base annua e trattenuta settimanalmente).

Il costo della copertura assicurativa per la maggiorazione nel caso di decesso del contraente è uguale allo 0,10% mentre i costi per le richieste di switch volontari sono gratuiti.