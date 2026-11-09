Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Per alcuni giudici vale il principio di trasparenza: se codici e timbri sul buono postale risultano confusi e illeggibili puoi reclamarne il valore

A volte tra le carte riposate si nascondono occasioni di recuperare denaro investito. Se però fino a non molto tempo fa leggere che il buono fruttifero di Poste Italiane porti una scadenza di 10 anni fa poteva far pensare a una prescrizione, oggi le cose stanno cambiando.

Secondo la giurisprudenza, a certe condizioni Poste Italiane è tenuta a rimborsare i soldi anche se il termine decennale di prescrizione risulta superato.

Il principio di trasparenza

Per capire se si ha diritto a rivedere i propri soldi bisogna guardare a come è fatto il buono. La regola generale prevede che, una volta arrivato a scadenza, il titolo resti riscuotibile per altri 10 anni e non di più. Superata quella data, scatta la prescrizione e il capitale viene perso.

Tuttavia, due recenti sentenze, una del Tribunale di Parma e l’altra Giudice di Pace di Enna, hanno dato ragione ai risparmiatori sulla base di un principio di trasparenza: se il buono non riporta in modo chiaro la data di scadenza, il proprietario non può immaginarla.

Quali sono i casi in cui Poste deve pagare

I giudici hanno stabilito le seguenti circostanze che obbligano l’emittente del buono a ripagare l’acquirente:

sul titolo cartaceo la serie è assente o compilata con sigle a mano incomprensibili;

Poste deve dimostrare di aver consegnato al momento della firma il “Foglio informativo analitico”.

Se manca solo una di queste condizioni viene a mancare la correttezza contrattuale. A quel punto poste deve risarcire il danno e ridare indietro le somme.

La linea della Cassazione

Se i Tribunali locali e i giudici di pace stanno dando ragione ai clienti di Poste, la Cassazione e l’Arbitro bancario finanziario sembrano giocare una partita diversa quando il buono è chiaro.

Secondo la Suprema Corte, la semplice mancata consegna del foglio informativo non è sufficiente da sola a far scattare il risarcimento se la serie sul titolo è ben leggibile. Questo perché le scadenze e le caratteristiche delle varie serie dei buoni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e il cittadino ha l’onere di informarsi. Al contrario, se è la serie stessa sul cartaceo a essere illeggibile o errata, la stessa Cassazione riconosce la tutela del risparmiatore e impone a Poste il rimborso.

Quando si possono recuperare i soldi

Per capire se c’è speranza di recuperare i soldi di un investimento scaduto 10 anni prima, ecco uno schema riassuntivo dei due orientamenti a confronto:

Scenario Cassazione Tribunali di Merito Serie o timbro illeggibile o errato sul buono Prevale il cartaceo: il rimborso spetta e la prescrizione non scatta Prevale la trasparenza: Poste deve rimborsare il capitale Serie chiara, ma manca il Foglio Informativo Prescrizione valida in quanto il cliente poteva verificare in Gazzetta Ufficiale) Violazione di trasparenza: Poste deve risarcire il risparmiatore Decorrenza della prescrizione 10 anni dalla scadenza, salvo indicazioni errate o illeggibili sul buono (in assenza di foglio informativo) Contestabile se il cliente non è stato messo in condizione di conoscere la data Esito del reclamo con buono difettoso Diritto al rimborso riconosciuto per tutela del legittimo affidamento Diritto al rimborso integrale o al risarcimento del danno

Cosa fare subito se si possiede un buono vecchio

Se avete in casa un buono cartaceo mai riscosso e ritenete che sia scaduto, prima di rassegnarvi o di fare causa a occhi chiusi conviene effettuare un controllo in sei punti: