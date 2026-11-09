A volte tra le carte riposate si nascondono occasioni di recuperare denaro investito. Se però fino a non molto tempo fa leggere che il buono fruttifero di Poste Italiane porti una scadenza di 10 anni fa poteva far pensare a una prescrizione, oggi le cose stanno cambiando.
Secondo la giurisprudenza, a certe condizioni Poste Italiane è tenuta a rimborsare i soldi anche se il termine decennale di prescrizione risulta superato.
Indice
Il principio di trasparenza
Per capire se si ha diritto a rivedere i propri soldi bisogna guardare a come è fatto il buono. La regola generale prevede che, una volta arrivato a scadenza, il titolo resti riscuotibile per altri 10 anni e non di più. Superata quella data, scatta la prescrizione e il capitale viene perso.
Tuttavia, due recenti sentenze, una del Tribunale di Parma e l’altra Giudice di Pace di Enna, hanno dato ragione ai risparmiatori sulla base di un principio di trasparenza: se il buono non riporta in modo chiaro la data di scadenza, il proprietario non può immaginarla.
Quali sono i casi in cui Poste deve pagare
I giudici hanno stabilito le seguenti circostanze che obbligano l’emittente del buono a ripagare l’acquirente:
- sul titolo cartaceo la serie è assente o compilata con sigle a mano incomprensibili;
- Poste deve dimostrare di aver consegnato al momento della firma il “Foglio informativo analitico”.
Se manca solo una di queste condizioni viene a mancare la correttezza contrattuale. A quel punto poste deve risarcire il danno e ridare indietro le somme.
La linea della Cassazione
Se i Tribunali locali e i giudici di pace stanno dando ragione ai clienti di Poste, la Cassazione e l’Arbitro bancario finanziario sembrano giocare una partita diversa quando il buono è chiaro.
Secondo la Suprema Corte, la semplice mancata consegna del foglio informativo non è sufficiente da sola a far scattare il risarcimento se la serie sul titolo è ben leggibile. Questo perché le scadenze e le caratteristiche delle varie serie dei buoni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e il cittadino ha l’onere di informarsi. Al contrario, se è la serie stessa sul cartaceo a essere illeggibile o errata, la stessa Cassazione riconosce la tutela del risparmiatore e impone a Poste il rimborso.
Quando si possono recuperare i soldi
Per capire se c’è speranza di recuperare i soldi di un investimento scaduto 10 anni prima, ecco uno schema riassuntivo dei due orientamenti a confronto:
|Scenario
|Cassazione
|Tribunali di Merito
|Serie o timbro illeggibile o errato sul buono
|Prevale il cartaceo: il rimborso spetta e la prescrizione non scatta
|Prevale la trasparenza: Poste deve rimborsare il capitale
|Serie chiara, ma manca il Foglio Informativo
|Prescrizione valida in quanto il cliente poteva verificare in Gazzetta Ufficiale)
|Violazione di trasparenza: Poste deve risarcire il risparmiatore
|Decorrenza della prescrizione
|10 anni dalla scadenza, salvo indicazioni errate o illeggibili sul buono (in assenza di foglio informativo)
|Contestabile se il cliente non è stato messo in condizione di conoscere la data
|Esito del reclamo con buono difettoso
|Diritto al rimborso riconosciuto per tutela del legittimo affidamento
|Diritto al rimborso integrale o al risarcimento del danno
Cosa fare subito se si possiede un buono vecchio
Se avete in casa un buono cartaceo mai riscosso e ritenete che sia scaduto, prima di rassegnarvi o di fare causa a occhi chiusi conviene effettuare un controllo in sei punti:
- verificare con attenzione la serie del titolo stampata sul fronte o sul retro;
- controllare la data esatta di emissione;
- ricostruire la durata massima prevista per quella specifica serie;
- calcolare la data di scadenza e aggiungere i 10 anni di prescrizione;
- verificare se la compilazione del cartaceo presenta sigle a mano, correzioni o timbri incomprensibili;
- controllare se si è conservata la documentazione consegnata all’epoca allo sportello.