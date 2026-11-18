Il libretto di risparmio risale al 22 febbraio 1915 ed era intestato alla nonna, morta negli anni Quaranta. Secondo una stima, il credito potrebbe arrivare a circa 108mila euro ma il rimborso è tutt'altro che scontato

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Un vecchio libro, una cassa dimenticata per anni e una scoperta che potrebbe nascondere un piccolo tesoro. È quanto accaduto a una pensionata di Carpignano Sesia, in provincia di Novara, che si è imbattuta nel libretto di risparmio postale della nonna, emesso il 22 febbraio 1915 e rimasto per oltre un secolo tra i ricordi di famiglia.

Come racconta Quotidiano Piemontese, il documento era custodito proprio all’interno di un libro conservato in una cassa e apparteneva alla nonna, morta negli anni Quaranta. Incuriosita dalla possibilità di recuperare quelle somme, la pensionata si è rivolta all’Associazione Italia, che ha fatto effettuare una valutazione arrivando a stimare un credito potenziale di circa 108mila euro, calcolato tenendo conto degli interessi legali, della rivalutazione e della capitalizzazione maturati nel corso degli anni.

Una cifra decisamente importante, che non significa che la somma sia già riconosciuta o possa essere effettivamente riscossa: l’associazione ha affidato ai propri legali il compito di avviare le procedure per ottenere il rimborso da Poste Italiane e dal Ministero dell’Economia, ma sulla strada c’è un ostacolo tutt’altro che secondario, quello della prescrizione.

Libretti postali, quando scatta la prescrizione

Per capire la vicenda bisogna distinguere tra durata del libretto, dormienza e prescrizione. Secondo Poste Italiane, i libretti di risparmio postale non hanno una scadenza ma possono rimanere aperti anche per molti anni.

Esistono però i cosiddetti libretti dormienti: sono libretti sui quali non viene effettuata alcuna operazione o movimentazione su iniziativa del titolare, o di un suo delegato, per almeno dieci anni dalla data in cui le somme diventano liberamente disponibili. Per rientrare nella disciplina, il saldo deve essere superiore a 100 euro e non devono esserci blocchi o impedimenti che rendano impossibile movimentare il denaro. Dopo gli avvisi previsti dalla legge e trascorsi ulteriori 180 giorni senza che il rapporto venga movimentato, il libretto può essere estinto e le somme trasferite al Fondo rapporti dormienti, istituito presso il Ministero dell’Economia e gestito da Consap.

Poste Italiane chiarisce che per i libretti postali, indipendentemente dalla data di emissione, si applica un termine di prescrizione di dieci anni, che decorre dal momento in cui l’ufficio postale rifiuta di restituire all’interessato le somme depositate. Se invece il denaro è già confluito nel Fondo rapporti dormienti, il termine decennale per richiederne la restituzione decorre dalla data del trasferimento.

Il ritrovamento dopo un secolo può evitare la prescrizione?

Secondo l’Associazione Italia, che assiste la pensionata, il diritto al rimborso non può considerarsi prescritto per il solo fatto che il libretto sia rimasto inutilizzato per decenni. In base all’articolo 2935 del Codice Civile, la prescrizione decennale inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, quindi il termine decennale partirebbe soltanto dalla scoperta del documento, ovvero quando la donna è venuta a conoscenza dell’esistenza del credito.

Per stabilire se la pensionata possa davvero recuperare il denaro bisognerà quindi verificare la storia del libretto, le somme depositate e le norme applicabili. Il ritrovamento, da solo, non garantisce che il diritto al rimborso sia ancora valido.

Libretti dormienti, come chiedere il rimborso a Consap

Chi scopre che il proprio libretto è stato trasferito al Fondo rapporti dormienti può comunque tentare di recuperare le somme, presentando una richiesta direttamente a Consap, la società incaricata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di gestire il Fondo. Il primo passaggio consiste nel verificare che il rapporto sia effettivamente confluito nel Fondo e chiedere a Poste Italiane l’attestazione di devoluzione, un documento necessario per avviare la pratica.

Una volta ottenuta, la domanda di rimborso può essere presentata attraverso il portale online di Consap, allegando la documentazione richiesta per dimostrare di essere titolari del diritto o legittimi eredi. L’ente esamina la richiesta e, se riconosce i requisiti, dispone la restituzione delle somme.

Bisogna però fare attenzione ai tempi: il diritto al rimborso si prescrive dopo dieci anni dalla data in cui il denaro è stato trasferito al Fondo. Inoltre, questa procedura non vale per i buoni fruttiferi postali: quelli non riscossi entro il termine di prescrizione decennale non possono essere recuperati attraverso il Fondo rapporti dormienti.