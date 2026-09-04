Buoni postali prescritti: posso farmi risarcire se Poste non mi ha dato il foglio informativo?

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ANSA

Se un buono fruttifero postale è prescritto, Poste può rifiutare il rimborso del capitale e degli interessi. La mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non evita la prescrizione né consente di recuperare le stesse somme sotto forma di risarcimento del danno. La Cassazione, con la sentenza n. 3686 del 18 febbraio 2026, ha escluso che l’omessa consegna del FIA faccia sorgere un diritto al risarcimento pari al valore del buono non riscosso entro il termine.

Il rifiuto va però verificato sul singolo titolo. Serie, data di emissione e durata determinano la scadenza e, da quel momento, il termine entro il quale chiedere il rimborso.

Il mio buono postale è davvero prescritto?

La verifica parte dalla serie del buono e dalla data di emissione, perché da questi elementi si ricavano la durata del titolo e la sua scadenza. Solo dopo si può stabilire quando matura la prescrizione. I due momenti hanno effetti diversi:

alla scadenza termina il periodo di rendimento del buono;

con la prescrizione si perde il diritto a ottenere il rimborso del capitale e degli interessi.

Per i buoni disciplinati dal d.m. 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione è di dieci anni dalla data di scadenza.

“Un buono emesso vent’anni fa, quindi, non è prescritto per il solo fatto che siano trascorsi vent’anni dall’acquisto: conta prima di tutto la durata prevista per quella specifica serie”.

I buoni AA2 oggetto della controversia erano stati emessi il 4 ottobre 2001 e il decreto che regolava la serie ne prevedeva la liquidazione al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Solo dalla scadenza iniziava a decorrere il successivo termine decennale per chiedere il rimborso.

Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha chiarito che, quando la durata del buono è stabilita in un determinato numero di anni dall’emissione, il termine decorre dalla data effettiva di scadenza e non viene spostato alla fine dell’anno.

Per i buoni dematerializzati il problema si presenta in termini diversi, perché alla scadenza il rimborso avviene automaticamente sul conto di regolamento collegato al titolo. La questione della prescrizione interessa quindi soprattutto i buoni cartacei rimasti materialmente nelle mani del risparmiatore.

Senza foglio informativo, il buono si prescrive?

“Per i buoni regolati dal d.m. 19 dicembre 2000, Poste doveva consegnare al sottoscrittore anche il Foglio Informativo Analitico con le caratteristiche dell’investimento”.

Quel documento aveva però una funzione riepilogativa, consentendo di individuare e conservare più facilmente le condizioni di un’operazione già conclusa.

I buoni fruttiferi postali sono infatti titoli di legittimazione e il contenuto del rapporto viene integrato dalle norme che disciplinano l’emissione. La pubblicazione dei decreti in Gazzetta Ufficiale rende quindi quelle condizioni legalmente conoscibili anche se non sono riportate per intero sul titolo.

La data di scadenza può dunque mancare materialmente sul buono ed essere comunque determinabile attraverso la normativa della serie. L’assenza della data sul titolo e l’impossibilità giuridica di conoscere quando esercitare il diritto non coincidono.

Ai fini dell’art. 2935 c.c. conta infatti l’esistenza di un impedimento di natura giuridica all’esercizio del diritto. La difficoltà di reperire le informazioni o l’ignoranza della scadenza costituiscono invece impedimenti di fatto e, anche se collegati alla mancata consegna del FIA, non arrestano per questo il decorso della prescrizione.

Posso recuperare i soldi come risarcimento?

Nel giudizio da cui nasce il principio, le titolari di tre buoni AA2 chiedevano 15.000 euro: la stessa somma investita nei titoli e ormai non più riscuotibile per prescrizione. Quel capitale veniva richiesto come danno, sostenendo che la perdita fosse stata provocata dalla mancata informazione sulla scadenza.

Il danno richiesto coincideva con il credito che non era stato esercitato entro il termine. Il capitale perso per prescrizione non può rientrare dalla porta del risarcimento solo perché Poste non ha consegnato il foglio informativo.

“Per ottenere un risarcimento serve dimostrare che la condotta contestata a Poste abbia prodotto proprio il danno richiesto.”

La regola resta circoscritta a questo tipo di pretesa risarcitoria: non equivale ad affermare che qualsiasi diversa condotta di Poste sia, in astratto, priva di conseguenze. Un danno autonomo richiederebbe comunque la prova della condotta, del pregiudizio subito e del collegamento causale tra i due.

L’art. 2941, n. 8, c.c. attribuisce rilievo al doloso occultamento del debito, che sospende la prescrizione, mentre una condotta colposa che abbia reso più difficile esercitare il diritto resta su un piano diverso.

La sanzione dell’Antitrust per le pratiche commerciali scorrette di Poste non sostituisce questa prova. L’accertamento dell’AGCM tutela la generalità dei consumatori; nella singola controversia occorre invece dimostrare che quella condotta abbia inciso sul rapporto concreto e prodotto un danno risarcibile.

Quando posso contestare il rifiuto di Poste?

La verifica del diniego parte da una copia completa del buono, fronte e retro. Serie, data di emissione, timbri, annotazioni e correzioni possono incidere sulla disciplina applicabile quanto le indicazioni riportate sul fronte del titolo.

“Timbri sovrapposti, correzioni, diciture poco chiare o riferimenti a serie differenti possono incidere sulla ricostruzione delle condizioni del buono”.

Vanno recuperate anche le eventuali richieste di pagamento, diffide o reclami inviati negli anni, perché una comunicazione anteriore alla prescrizione può modificare il calcolo del termine se possiede efficacia interruttiva.

Anche il diniego di Poste dovrebbe essere acquisito per iscritto. È il documento che consente di verificare quale serie, quale data di scadenza e quale termine di prescrizione siano stati concretamente considerati per rifiutare il pagamento.

Conta anche l’anno in cui il buono è stato emesso. Il sistema informativo è cambiato nel tempo e il regime introdotto nel 2004 non coincide con quello previsto dal d.m. 19 dicembre 2000. Per questo un buono sottoscritto nel 2001 e uno emesso sotto la disciplina successiva non possono essere esaminati automaticamente secondo lo stesso schema.

La valutazione si costruisce quindi sul titolo fronte-retro, sulla serie e sulla data di emissione, sui documenti ricevuti alla sottoscrizione, sulle comunicazioni intervenute negli anni e sul motivo indicato da Poste nel rifiuto. Sono questi elementi a stabilire se la prescrizione sia stata calcolata correttamente e, soprattutto, su quale argomento possa essere fondata un’eventuale contestazione.