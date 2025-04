I pagamenti Inps di maggio 2025 per i disoccupati, i pensionati e i percettori di Assegno unico e universale. Tutte le misure e le relative date degli accrediti

Fonte: IPA Tutti i pagamenti Inps di maggio 2025.

Il calendario dei pagamenti Inps di maggio 2025 è consistente come, del resto, avviene praticamente ogni mese: sono milioni i beneficiari delle prestazioni in pagamento e sono relative a una serie di misure e benefici, ovvero l’accredito dell’Assegno unico e universale, delle indennità NASpI e Dis-coll, dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

Ma, ovviamente, va aggiunto alla lista anche l’accredito della pensione di maggio che contempla quasi 23 milioni di prestazioni, fra lavoratori a riposo, che sono circa 16,2 milioni, e beneficiari di altre misure previdenziali. Di seguito il calendario dei pagamenti Inps per famiglie e lavoratori.

Assegno Unico

L’Assegno unico e universale per i figli a carico verrà erogato tra il 18 e il 20 maggio 2025 per chi già lo percepisce senza modifiche. Ma se nel frattempo l’Isee è stato aggiornato, allora l’accredito verrà spostato verso la fine del mese. Insieme alla rata di maggio verranno accreditati gli arretrati relativi alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Assegno di inclusione

L’Assegno di inclusione, o Adi, viene erogato per i nuclei familiari con Isee inferiore a 9.360 euro. Sono due i giorni in cui la misura va in pagamento:

il 15 maggio 2025 l’Adi arriva per i beneficiari della prima erogazione;

il 27 maggio 2025 l’Adi arriva per chi già lo ricevono.

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl) è la seconda misura che, insieme all’Adi, ha sostituito il vecchio Reddito di cittadinanza.

Anche l’Sfl viene erogato in due date a maggio:

15 maggio 2025 per le domande presentate dopo il 15 aprile;

27 maggio 2025 per le domande inviate entro il 15 aprile.

NASpI e Dis-Coll

Le indennità di disoccupazione Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) e Dis-Coll (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) verranno erogate a partire dall metà di maggio 2025. Le date di erogazione sono variabili e dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda.

Carta Acquisti

Si specifica che non è previsto a maggio il pagamento della Carta Acquisti: tutto slitta a giugno con l’accredito degli 80 euro.

Pensioni

La Festa dei lavoratori, fissata per l’1 maggio, fa slittare di un giorno il pagamento delle pensioni, che andranno in accredito a partire da venerdì 2, vale a dire dal primo giorno bancabile del mese.

Per chi si reca a ritirare la pensione in contanti alle Poste, il calendario dei pagamenti è il seguente:

venerdì 2 maggio – cognomi che iniziano con A e B;

sabato 3 maggio (solo mattina) – cognomi che iniziano con lettere da C a D;

lunedì 5 maggio – cognomi che iniziano da E a K;

martedì 6 maggio – cognomi che iniziano con lettere da L a O;

mercoledì 7 maggio – cognomi che iniziano con lettere da P a R;

giovedì 8 maggio – cognomi che iniziano con lettere da S a Z.

Si ricorda che ai titolari di assegni pensionistici inferiori al trattamento minimo Inps, che è di 603,40 euro, si conferma la maggiorazione straordinaria del +2,2%. Per il resto, l’importo della pensione di maggio non aumenta rispetto al mese precedente, al netto di eventuali trattenute già previste.