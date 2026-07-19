Calendario Inps dei pagamenti dell'Assegno unico di luglio 2026: chi riceve l'accredito il 20 e 21 luglio e chi deve attendere fine mese

ANSA Assegno unico, calendario pagamenti di luglio 2026.

L’Assegno unico di luglio 2026 viene pagato dall’Inps in due momenti diversi. Per la maggior parte delle famiglie l’accredito è previsto il 20 e il 21 luglio,

Invece chi è interessato da ricalcoli dovuti a variazioni, nuove domande o conguagli deve attendere gli ultimi giorni del mese.

Quando viene pagato l’Assegno unico di luglio

Per molti nuclei familiari la mensilità di luglio dell’Assegno unico e universale per i figli a carico potrebbe essere più consistente del solito grazie agli arretrati maturati da marzo, riconosciuti dopo l’aggiornamento dell’Isee entro la scadenza del 30 giugno 2026.

Come detto, il pagamento del 20 e 21 luglio riguarda le famiglie che hanno una domanda già in corso, senza modifiche della situazione familiare o dell’importo rispetto al mese precedente. Chi invece ha presentato una nuova domanda oppure ha comunicato variazioni dell’Isee o della composizione del nucleo familiare riceverà l’accredito nell’ultima settimana di luglio, dopo il ricalcolo effettuato dall’Istituto.

Perché alcune famiglie riceveranno più soldi

La mensilità di luglio può risultare più elevata per chi ha trasmesso l’Isee 2026 dopo il 28 febbraio ma entro il 30 giugno, termine che consentiva di recuperare integralmente gli importi spettanti a partire da marzo.

Fino alla presentazione dell’Isee aggiornato, infatti, l’Inps ha riconosciuto automaticamente l’importo minimo dell’assegno unico. Una volta acquisita la nuova attestazione, viene effettuato il ricalcolo e vengono corrisposti anche gli arretrati maturati.

Per chi ha inviato la documentazione nei primi giorni di giugno è probabile che il conguaglio venga pagato già con la mensilità di luglio. Chi invece ha presentato l’Isee a ridosso della scadenza del 30 giugno potrebbe ricevere gli arretrati direttamente ad agosto, per consentire all’Inps di completare le verifiche.

L’importo minimo dell’Assegno unico

Le famiglie che non hanno presentato l’Isee entro il 30 giugno 2026 non possono più recuperare gli importi spettanti nei mesi precedenti.

In questi casi continuerà a essere corrisposto l’importo minimo fino alla presentazione della nuova attestazione Isee. L’eventuale adeguamento decorrerà soltanto dal mese successivo all’acquisizione della documentazione, senza alcun recupero delle somme arretrate.

Gli importi dell’Assegno unico nel 2026

Gli importi sono stati rivalutati dell’1,4%. Nel 2026 l’assegno unico varia:

da 58,30 euro per figlio per chi non presenta l’Isee o supera la soglia di 46.582,71 euro;

fino a 203,80 euro per figlio per i nuclei con Isee fino a 17.468,51 euro.

L’importo effettivo può aumentare in presenza delle maggiorazioni previste dalla normativa, ad esempio per i nuclei numerosi, per i figli con disabilità o in altre situazioni disciplinate dalla legge.

Chi ha diritto all’Assegno unico

L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie con figli a carico. La prestazione è riconosciuta:

dal settimo mese di gravidanza;

fino ai 21 anni del figlio quando ricorrono i requisiti previsti;

senza limiti di età per i figli con disabilità.

Per chi ha già una domanda attiva non è necessario presentare una nuova richiesta ogni anno, ma resta fondamentale aggiornare l’Isee per ottenere l’importo corretto.

Secondo l’ultimo Osservatorio statistico dell’Inps, nei primi quattro mesi del 2026 sono stati erogati 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi distribuiti complessivamente nel 2025. Numeri che confermano il peso della misura nel sostegno ai nuclei con figli e nel sistema di welfare italiano.