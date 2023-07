Nuovo sciopero in arrivo il 7 luglio: chi si ferma e perché

Fonte: ANSA Passeggeri della metro a Milano

Sono passati pochi giorni dallo sciopero aereo dello scorso 20 giugno che ha provocato non pochi problemi a migliaia di viaggiatori e ora, quasi tre settimane dopo, gli italiani saranno costretti a dover affrontare un’altra giornata di disagi. Si tratterà di un vero e proprio venerdì nero dei trasporti, per il 7 luglio 2023 è in programma uno sciopero del trasporto pubblico locale con modalità differenti e che, soprattutto, coinvolgerà diverse città.

Sciopero dei mezzi, cosa succede

Da Milano a Bolzano, passando anche per Roma e Napoli, diverse saranno le città dove il trasporto pubblico locale sarà coinvolto dallo sciopero. Una giornata nera per i pendolari che dovranno organizzarsi per tempo per raggiungere i luoghi di lavoro e studio prima del via allo stop dei mezzi.

Ma perché si sciopera? A incrociare le braccia a livello nazionale è il sindacato Confail Faisa che manifesta “per rivendicare la mancanza nel contratto nazionale di lavoro di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”.

Nella nota diramata dal sindacato si rende noto che la protesta durerà 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20.

Dove si sciopera

Da Nord a Sud saranno davvero poche le città che si salveranno dall’ondata di protesta che porta allo sciopero del 7 luglio 2023. Andiamo a vedere, città per città, quali sono però orari e condizioni del trasporto per la giornata.

Gli orari a Milano

A Milano è Atm a confermare lo sciopero nella città meneghina. Tramite il proprio sito, infatti, l’Azienda Trasporti Milanese fa sapere che venerdì 7 luglio lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18.

Interessati a Milano, ovviamente, le linee di metropolitana, autobus e tram. La fascia oraria garantita, dunque, sarebbe quella che intercorre dalle 15 alle 18. Nessun disagio previsto invece per i mezzi di Trenord.

Cosa succede a Roma

Nella Capitale invece, c’è una differenza importante da prendere in considerazione. Sulla rete di bus, tra cuianche Cotral, filobus, tram, metropolitane, e sulle ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord, l’Atac fa sapere che il servizio venerdì 7 luglio sarà assicurato solo da inizio del servizio diurno e sino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Nel resto della giornata, invece, potrebbe essere possibile lo stop.

Per quanto riguarda il servizio notturno, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne, mentre è garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio, non sarà invece garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Non garantite anche le corse metro previste oltre le ore 24.

Agitazione a Napoli

Braccia incrociate anche per le linee di superficie gestite da Anm a Napoli, come bus, tram e filobus sono previste delle fasce di garanzia tra le 5:30 e le 8:30 e tra le 17 e le 20.

Disagi in vista anche per gli utenti dei vettori Eav, col sindacato OR.S.A. ha proclamato uno sciopero di 4 ore.

Problemi in Basilica e Umbria

Proteste e possibili disagi anche in Basilicata. A incrociare le braccia, infatti sarà il personale dipendente delle aziende del TPL della regione lucana. Lo sciopero, nella giornata di venerdì 7 luglio 2023, è previsto per 8 ore con lo sto secondo varie modalità.

In Umbria, invece, si fermano i lavoratori di Busitalia Umbria che incroceranno le braccia per 24 ore.

Sciopero anche a Bolzano

Infine Bolzano, dove lo sciopero di 24 ore è stato indetto da Uilt Sgk e riguarda i lavoratori della Sad spa delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido.