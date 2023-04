Nuove costruzioni e fondamenta: perché affidarsi a Marini

La corretta lavorazione del terreno è la base da cui partire per eseguire una nuova costruzione. Per questo è fondamentale rivolgersi ad aziende qualificate come Marini Impresa di Costruzioni SPA.

Una buona costruzione inizia dalle fondamenta

Quando si esegue una nuova costruzione che richiede uno scavo è fondamentale eseguire in modo ottimale le fondamenta, consolidando il terreno. Questo vale per la costruzione di palazzi, palazzine, villette ma anche per la realizzazione di strade, ponti, acquedotti, fognature, gallerie e altre opere.

Ecco perché ingegneri, architetti, geometri e anche i privati hanno necessità di rivolgersi a un’azienda specializzata in fondazioni, che sarà in grado di fornire personale qualificato per questo tipo di interventi.

Come scegliere l’azienda a cui affidare queste lavorazioni? Sicuramente ci si dovrebbe orientare su realtà con una comprovata esperienza e competenza, in possesso delle certificazioni previste dalla normativa e che abbia a disposizione personale qualificato, oltre a mezzi e tecnologie all’avanguardia.

Marini Impresa di Costruzioni SPA è la realtà italiana che da oltre 60 anni lavora nel campo dell’ingegneria civile, idraulica e nel settore delle bonifiche, offrendo una gamma di servizi dedicati a imprese e privati.

L’azienda, fondata in provincia di Padova nel 1950, nacque inizialmente operando nei settori dell’urbanizzazione e movimento terra, per poi specializzarsi nella realizzazione di diverse infrastrutture e nell’ambito delle fondazioni speciali.

Oggi la società vanta un parco mezzi di ultima generazione e attrezzature che sfruttano tecnologie innovative e sostenibili per eseguire lavorazioni specifiche sia nel settore edile sia nel campo delle bonifiche ambientali.

L’azienda si avvale di uno staff tecnico-ingegneristico in grado di offrire consulenze mirate e personalizzate e garantire un’assistenza completa dalla progettazione all’esecuzione dei lavori.

La società è in possesso delle certificazioni richieste dalla legge tra cui le Certificazioni del Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001) oltre alla certificazione EUROSOA. Inoltre, l’impresa è iscritta all’Albo N Ambientali per la categoria 9 bonifica di siti, classe A.

Marini: servizi e lavorazioni per l’edilizia

Quali sono i servizi di cui si può avere bisogno quando si esegue una nuova costruzione? Durante i lavori occorre eseguire svariati interventi tra cui drenaggi e consolidamento del terreno oltre alla realizzazione delle fondazioni.

Esempi di lavorazioni nella realizzazione di fondazioni sono:

consolidamento terreni e fondazioni;

vibrocompattazione del terreno;

palificazioni;

drenaggio dei terreni;

realizzazione diaframmi strutturali;

realizzazione palancole metalliche;

perforazioni orizzontali “spingitubo”

Questo tipo di interventi sono quelli offerti da Marini, azienda leader specializzata nell’esecuzione di fondazioni speciali.

Per quanto riguarda le palificazioni, la società realizza e installa pali con o senza l’asportazione di terreno usando tecnologie differenti calibrate in base alle necessità e alle caratteristiche del terreno: pali a piccolo, medio e grande diametro, pali trivellati con o senza rivestimento, pali a spostamento laterale, pali a elica eccetera.

La società si occupa anche di altre lavorazioni, tra cui palancole e drenaggio per proteggere gli scavi durante gli interventi e per consolidare il terreno prima e dopo i lavori.

Per tutto questo tipo di lavorazioni specifiche eseguite sia in campo edile che nelle bonifiche ambientali si può contare sulla professionalità e sull’esperienza dello staff di Marini, nel settore dal 1950 con passione e competenza.