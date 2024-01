Fonte: 123RF Lotteria Italia: estrazione finale 6 gennaio 2024

Conto alla rovescia per la Lotteria Italia: alle 20:35 di sabato 6 gennaio 2024 dal palco del Teatro delle Vittorie a Roma verrà svelato il fortunato vincitore del primo premio da 5 milioni di euro. L’estrazione vincente verrà trasmessa in diretta su Rai 1 nel corso della puntata speciale di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia con Amadeus.

Lotteria Italia: come funziona

Chi intenda partecipare alle estrazioni della Lotteria Italia può recarsi ad acquistare i biglietti presso i rivenditori autorizzati (es. tabaccherie) oppure può giocare online aprendo un conto gioco sul sito ufficiale Sisal o utilizzandone uno già attivo, se precedentemente iscritto. Il costo è di 5 euro. I biglietti cartacei sono ancora acquistabili nella giornata del 6 gennaio. La vendita dei biglietti online è stata sospesa il 3 gennaio.

Lotteria Italia: probabilità di vincita

Sono stati stampati 10 milioni di biglietti cartacei ed è stato generato 1 milione di biglietti digitali. Dunque la possibilità di vincere il primo premio alla Lotteria Italia è di una su 11 milioni. Si tratta di una stima virtuale, dal momento che qualora il numero totale dei biglietti venduti sia inferiore a quello dei biglietti emessi allora la possibilità di vincere aumenterà automaticamente. I premi di prima categoria sono cinque, pari a una probabilità di vincita di uno su 2.200.000. Anche in questo caso vale quanto sopra detto. Si tratta pur sempre di possibilità recondite, ma sempre meno rispetto a quella di sbancare il Superenalotto: azzeccare un 6 equivale a una possibilità su oltre 632 milioni.

La Lotteria Italia ad Affari tuoi su Rai 1

Fra gli ospiti presenti al Teatro delle Vittorie: Maria Chiara Giannetta, Francesco Paolantoni, Lillo, Stefano Accorsi, Sergio Friscia, Benedetta Porcaroli, Iva Zanicchi, Pietro Castellitto e Paolo Fox. La serata inizierà con una partita classica che vedrà giocare il concorrente rappresentante la regione sorteggiata. Al termine della partita inizierà il gioco legato alla Lotteria che avrà per protagonisti gli ospiti vip che risponderanno a domande sulle regioni italiane.

I cinque vip in gara ad Affari Tuoi dovranno scegliere cinque pacchi dorati a cui verranno associati dei simboli. Poi i cinque dovranno abbinare alle varie regioni italiane una serie di prodotti tipici, motti popolari e avvenimenti storici. Il primo posto sarà conquistato dal personaggio che per primo riuscirà a rispondere esattamente a tre domande. Il simbolo del suo pacco dorato verrà abbinato al primo premio della Lotteria Italia. Si procederà così via via anche per i restanti premi. Durante la puntata speciale di Affari Tuoi verranno comunicati solo i primi 5 biglietti vincenti.

Lotteria Italia: dove controllare la vincita

Eventuali vincite vanno verificate sul sito ufficiale di Lotteria Italia, sull’app My Lotteries, sul Bollettino Ufficiale dei biglietti vincenti sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito http://www.adm.gov.it.

Negli ultimi 20 anni i premi non riscossi della Lotteria Italia ammontano a oltre 30 milioni di euro.

Lo scorso anno il primo premio andò a Bologna. Altri tre premi andarono al Lazio e uno a Parma.

Lotteria Italia: come riscuotere

Chi sia riuscito a vincere alla Lotteria Italia deve riscuotere il premio non oltre 180 giorni dall’estrazione finale. Per riscuotere occorre presentare il biglietto vincente originale presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo, oppure presso gli Uffici Premi di Lotterie Nazionali. C’è anche la possibilità di spedire il biglietto vincente, con tutti i rischi che questa scelta comporta.

Le vincite delle lotterie sono tassate dallo Stato.