Nel giro di 20 anni, dal 2002 a oggi, molti italiani baciati dalla fortuna non hanno riscosso le loro vincite della Lotteria Italia. Quanto si vince, come si riscuotono i premi e quando ci sono le estrazioni?

Fonte: Ansa Lotteria Italia, boom di biglietti vincenti dimenticati

Mentre parte il conto alla rovescia per la grande tradizionale estrazione del 6 gennaio, la Lotteria Italia registra un singolare quanto “nefasto” record: sono sempre più i biglietti vincenti che vengono dimenticati.

Negli ultimi vent’anni, dal 2002 a oggi, i giocatori baciati dalla fortuna ma “smemorati” hanno lasciato allo stato vincite per un totale che supera i 31 milioni di euro.

Lotteria degli scontrini, i biglietti vincenti del 4 gennaio 2024.

I biglietti vincenti della Lotteria Italia mai riscossi

I dati di Agipronews rivelano il curioso primato del gioco a premi più atteso dagli italiani. Il caso più eclatante risale al 2008, quando fu addirittura il primo premio da 5 milioni di euro a non essere riscosso. L’ultimo episodio è datato invece 2016, con la vincita da 2 milioni di euro mai reclamata.

L’abitudine di non controllare come si deve il proprio biglietto della Lotteria Italia è rimasta diffusa tra gli italiani anche nell’edizione 2022: lo scorso anno la somma totale dei premi non riscossi è stata pari a 618mila euro, 458mila sull’estrazione finale e 160mila nei vari appuntamenti quotidiani.

Come riscuotere il premio della Lotteria Italia

Se si è tra i fortunatissimi, è bene sapere come fare a riscuotere la propria vincita. Il vincitore ha sei mesi (180 giorni) di tempo dalla pubblicazione dei numeri dei biglietti vincenti nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Va esibito il tagliando vincente, integro e in originale, presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, a totale rischio del vincitore, si può inviare il biglietto all’Ufficio Premi, indicando dati anagrafici e indirizzo di residenza del richiedente e le modalità di pagamento preferite (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

La procedura è la stessa anche per i premi ottenuti con un biglietto acquistato online. In questo caso è necessario presentare un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.

Quanti biglietti di Lotteria Italia sono stati venduti e quando c’è l’estrazione

Per l’edizione 2023 della Lotteria Italia, che segna la definitiva ripresa del concorso dopo il record negativo della pandemia Covid, sono stati venduti in totale 6.703.526 biglietti, di cui 149.706 online (48mila in più rispetto all’anno scorso). La maggior parte dei tagliandi è stata venduta nel periodo delle Feste, dalle piccole ricevitorie di provincia fino alle stazioni di servizi (in un periodo in cui l’inflazione sferra una stangata alle famiglie italiane). L’estrazione dei numeri vincenti è in programma per la sera dell’Epifania, 6 gennaio 2024, durante la trasmissione di RaiUno “Affari Tuoi” (intanto il canone Rai scende da 90 a 70 euro in bolletta). Secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, la Regione in cui si è registrato il maggior numero di vendite è il Lazio, con 1.239.500 biglietti, mentre al secondo posto troviamo la Lombardia (1.004.020 biglietti) e al terzo la Campania (645.680 biglietti).

Il primo premio della Lotteria Italia vale 5 milioni di euro, mentre gli altri premi cosiddetti “di prima categoria” (di solito di importo superiore al milione di euro) vengono stabiliti qualche ora prima dell’estrazione.