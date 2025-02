Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Il brand Alitalia torna dopo 3 anni di fermo.

Il marchio Alitalia potrebbe tornare a solcare i cieli. Ita Airways, la compagnia nata dopo la chiusura dello storico vettore italiano, sta valutando la possibilità di rilanciare il brand, ancora molto riconosciuto a livello internazionale. Lo ha dichiarato Joerg Eberhart, nuovo Ceo di Ita Airways, sottolineando che il marchio ha un forte valore simbolico ed economico, soprattutto all’estero.

La decisione definitiva dipenderà dai risultati finanziari della compagnia: prima di un rilancio ufficiale, l’obiettivo è raggiungere il pareggio di bilancio. Intanto, il logo Alitalia è già comparso in forma ridotta sugli aerei Ita, come un richiamo al passato. Ma il ritorno effettivo del marchio potrebbe avvenire tra il 2025 e il 2026, sfruttando l’onda lunga del Giubileo, che porterà in Italia un aumento significativo del traffico aereo.

Il possibile ritorno di Alitalia

L’idea di riportare in vita il marchio Alitalia è emersa durante la prima conferenza stampa successiva all’ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita Airways. Il Ceo Joerg Eberhart ha spiegato che il nome Alitalia rappresenta un valore aggiunto, ma che prima di qualsiasi mossa sarà necessario stabilizzare la compagnia e raggiungere la sostenibilità economica.

“Crediamo che il marchio Alitalia abbia un grande potenziale – ha dichiarato Eberhart – ma vogliamo aspettare il momento giusto per rilanciarlo. La livrea di Ita Airways, per ora, resterà invariata”. Nei prossimi mesi Ita valuterà come sfruttare al meglio il nome Alitalia, mantenendolo in vita non solo come semplice richiamo storico, ma come asset strategico per attrarre più passeggeri, specialmente a livello internazionale.

Il valore economico del brand

Nonostante il marchio Alitalia non sia stato utilizzato negli ultimi tre anni, il suo valore economico è rimasto alto. Ita Airways ha acquisito il brand nell’ottobre del 2021 per 90 milioni di euro, evitando così che potesse finire nelle mani di compagnie concorrenti.

Dopo un primo calo di valutazione (nel 2022 il valore del marchio era sceso a 83 milioni) oggi, grazie al miglioramento dei conti di Ita, il brand è tornato a 90 milioni di euro. Il logo Alitalia è già riapparso in una forma ridotta sugli aerei Ita con la scritta “Inspired by Alitalia”, un segnale che lascia intendere una possibile strategia di valorizzazione.

Il ritorno effettivo del marchio potrebbe avvenire tra il 2025 e il 2026, con la prospettiva di un aumento del turismo legato al Giubileo. L’utilizzo del brand potrebbe rafforzare la competitività di Ita Airways, sfruttando la notorietà di Alitalia all’estero e migliorando la percezione del vettore italiano nel mondo.