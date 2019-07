Impara le tecniche del Social Media Marketing con il corso di Udemy soli 11,99 euro, ancora per pochi giorni

editato in: da

Hai bisogno di promuovere il tuo brand senza investimenti da capogiro? La soluzione per te è imparare le tecniche del Social Media Marketing. Come? Seguento uno dei corsi più venduti in Italia: il corso online bestseller on demand sul Social Media Marketing di Udemy. Il prezzo del corso è 199,99 euro ma ancora per pochi giorni potrai approfittare dei saldi estivi, pagandolo solo 11,99 euro, usufruendo quindi di uno sconto del 94%.

Cos’è il Social Media Marketing

Ti stai domandando cos’è? Per Social Media Marketing intendiamo tutte quelle attività di marketing che passano attraverso i social media: in primis Facebook che domina tutti gli altri, e seguire YouTube, Istangram, WhatsApp, Twitter, Messenger, Snapchat, Wechat e TikTok.

Cosa si impara con il corso di Social Media Marketing

Il Social Media Marketing ha a che fare con le Facebook e Instagram Ads, ovvero inserzioni e post a pagamento. Queste inserzioni sono l’equivalente online della reclame degli spot televisivi o delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa cartacea. L’obiettivo del Social Media Marketing è aumentare i consumatori nel breve e medio termine. Oltre ai risultati visibili in poco tempo, l’altro vantaggio è la convenienza. Infatti anche la piccola azienda o il piccolo brand nascente può investire in Social Media Marketing: non serve avere una grande disponibiltà economica, né di lungo termine. Diventando un esperto di Social Media Marketing potrei creare una strategia e condurre campagne Facebook e Instagram Ads di successo. Non ti serve nessuna esperenza pregressa per seguirlo!

Come è strutturato il corso di Social Media Marketing

Il corso è tenuto da Giulio Rosati, Brand Manager con esperienza pluriennale di Social Media Marketing al livello multinazionale in brand come L’Oréal Paris e Garnier Italia, oggi fondatore dell’agenzia di digital marketing W-Mind. Si tratta di corso completo, che da principiante ti porterà a diventare un esperto.

Alla fine del corso sarai in grado di analizzare e definire il tuo target, creare un sito, pianificare campagne di comunicazione efficaci e gestire campagne sui Social per portare traffico alla tua azienda o a quella dei tuoi clienti. Il corso è suddiviso in sei sezioni per un totale di 10 ore di training, lezioni, esercizi, quiz e step pratici da seguire per mettere subito in pratica le conoscenze apprese. Molti i benefit inclusi nel prezzo: accesso a vita, aggiornamenti e ampliamenti inclusi nel prezzo, assistenza diretta agli studenti tramite sezione D&R, possibilità di chiedere il rimborso entro un mese, accesso da dispositivo mobile.

Perché costruire una carriera nel mondo del Social Media Marketing

Il Social Media Marketing si è evoluto incredibilmente in pochi anni, tanto da rendere indispensabile una formazione professionale mirata o un aggiornamento anche per chi è del settore. Parliamo delle prospettive nel presente, ma anche nel futuro. Oggi e nei prossimi due decenni il Social Media Marketing sarà il modo più efficiente per raggiungere con la vostra pubblicità il maggior numero di persone possibili, e a basso costo! Se nel passato solo i grandi brand potevano permettersi di realizzare delle campagne pubblicitarie in grado di arrivare a un nutrito numero consumatori, oggi grazie al Social Media Marketing anche la tua attività raggiungerà un ampio pubblico. Con un investimento minimo. La pubblicità sui Social, a differenza di quella in tv, sarà mirata e quindi sarà visibile al target che interessa a te.

Perché scegliere il corso Social Media Marketing Udemy

Udemy è una piattaforma di e-learning che conta oltre 30 milioni di studenti in tutto il mondo. Udemy ti permette di seguire dei corsi di formazione online per approfondire le tue conoscenze e arricchire le tue competenze. Tenersi aggiornati costantemente è importantissimo. Cosa aspetti a farlo? Solo per un periodo di tempo limitato il corso online bestseller on demand sul Social Media Marketing è disponibile in offerta a 11,99 euro invece di 199,99 euro: approfittane.