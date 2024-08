Fonte: iStock A Ferragosto tanti supermercati aperti

Come sempre accade durante feste e ponti, non esiste una regola generale per le aperture di supermercati e centri commerciali nei giorni festivi. Anche quest’anno, ci sono supermercati aperti anche a Ferragosto, giorno della Festa dell’Assunzione, anche se moltissimi hanno scelto di rimanere aperti, seguendo una soluzione a metà, cioè un orario ridotto, proprio per celebrare la festa estiva degli italiani per antonomasia.

Vediamo nel dettaglio dove possono fare una spesa last minute gli italiani il 15 agosto, pur sapendo che le informazioni sono spesso difficili da reperire e frammentarie.

Esselunga

I supermercati Esselunga prevedono in moltissime città aperture straordinarie per il giorno di Ferragosto. Attenzione però agli orari, che sono diversi da quelli infrasettimanali: molti infatti restano aperti solo la mattina, dalle 8 alle 14.

Ad esempio, a Milano l’Esselunga di via Monterosa è aperta 8-14, idem quella di Affori in via Pellegrino Rossi. A Torino invece il market della stazione Porta Nuova segue orario 8-20. Per chi è al mare in Liguria, l’Esselunga di Albenga è aperta dalle 8 alle 20. Stesso orario 8-20 anche a Livorno.

Sul sito Esselunga potete trovare comunque tutti i punti vendita con l’elenco aggiornato e corretto degli orari.

Coop

I supermercati Coop sparsi per l’Italia sono generalmente tutti chiusi il 15 agosto, così come in occasione di altre festività.

Sul sito Coop l’elenco degli orari dei vari punti vendita non è sempre aggiornato, quindi conviene fare una telefonata al supermercato che vi interessa.

Conad

Molto preciso Conad, che, a differenza di molti altri supermercati, spiega in genere chiaramente ai suoi clienti che si impegna a garantire il massimo servizio anche durante le giornate di festa. Da Nord a Sud, i market Conad oggi sono aperti.

“Da Milano a Napoli, da Torino a Bari fino a Catania, i supermercati Conad saranno aperti per rendere il tuo Ferragosto ancora più speciale. Abbiamo pianificato con attenzione le aperture per assicurarti prodotti freschi e offerte esclusive in questo giorno festivo”, scrive la catena in una nota.

Per scoprire quali supermercati sono aperti il 15 agosto vicino a voi, potete consultare comunque sempre la mappa dei negozi sul loro sito con tutti i dettagli aggiornati.

Pam Panorama

Anche Pam Panorama fornisce informazioni precise online aggiornate sui vari punti vendita. In generale i negozi sono aperti a Ferragosto.

Ad esempio, a Milano Lodi il market segue apertura straordinaria con orario 9-14 e 16-21. A Genova Galata invece il negozio resta chiuso, così come Genova Ruspoli. Idem a Torino molti Pam Panorama restano chiusi, come corso Palestro, via Montebello e Torino Nizza.

Lidl

Per chi sceglie un pic nic o il tradizionale pranzo di Ferragosto al posto del ristorante, Anche Lidl in molti casi è aperta ma con orario ridotto.

Ad esempio a Milano via Pietro Giordani apertura straordinaria con orario 8-19, a Torino via Carlo Alberto 8-20, a Roma via della Magliana 8-21.30, a Palermo via Filippo Pecoraino 8-22.

Sul sito potete cercare la filiale di vostro interesse per visionare gli orari di apertura anche per i giorni festivi, anche se non è sempre chiara l’indicazione, visto che spesso si fa riferimento a orari generici lungo la settimana e non è chiaro se si riferiscano o meno al 15 agosto.

In alternativa, potete usare l’app Lidl-offerte e volantini su Google Play o App Store. A disposizione dei clienti anche una chat per comunicare con l’assistenza clienti.

Carrefour

I supermercati Carrefour in alcuni casi sono aperti con orario ridotto e in altri sono chiusi, ma è sempre bene verificare il sito per il dettaglio degli orari nei vari supermercati.

Sfogliando i vari punti vendita, in molti casi campeggia la comunicazione: “Gli orari durante le festività potrebbero subire variazioni, chiamaci per maggiori informazioni. Non sono previsti orari straordinari”. Quindi, prima di uscire di casa, meglio dare un colpo di telefono al punto vendita che vi interessa per essere sicuri che sia aperto, e scoprire in quali orari.

Crai

Crai non fornisce informazioni specifiche riguardo alle aperture di Ferragosto, nemmeno cercando il punto vendita sul sito, ma molti negozi restano aperti con orario ridotto.

Despar

Despar, a differenza di altri, ha il pregio di pubblicare sul suo sito, in occasione di feste e ponti, il dettaglio in pdf di tutti i suoi supermercati aperti, soprattutto al Sud, con relativi orari, quindi difficile sbagliarsi.

A Bari il supermercato di piazza Aldo Moro ad esempio segue orario continuato 8-20, l’Interspar di Lecce apre solo la mattina 8-14, a Catanzaro chiuso il Despar e aperti invece i tre Interspar (Lido orario continuato 8.20-21.30, via Lucrezia della Valle e viale Magna Grecia 8-14), a Pescara aperti i due Europar con orario 8-14 e l’Interspar 9-14, a Matera apertura straordinaria vista la mole di turisti 8-14.

Bennet

Bennet in molti casi rimane chiuso a Ferragosto, ma meglio controllare il sito. Attenzione solo che la geolocalizzazione non è molto precisa e si rischia di non trovare le informazioni corrette.

A Milano ad esempio viale Corsica e a Cesano Boscone i supermercati sono chiusi. Apertura speciale invece a Cantù, così come a Torino San Paolo e a Novi Ligure.

Eurospin

Eurospin, con una rete nazionale di oltre 1150 punti vendita, è presente in tutta Italia e in generale è aperta anche il 15 agosto, con modifiche di orario. Sul sito potete trovare tutti i punti vendita che state cercando, ma non ci sono indicazioni specifiche riguardo al giorno di Ferragosto.

MD

MD segue orari diversi a Ferragosto e in alcuni casi rimane chiuso, conviene sempre verificare. Il sito è molto accurato e aggiornato negozio per negozio.

Ad esempio, a Milano via Nicola Palmieri chiusura straordinaria, mentre via Rubens è aperto 9-13. A Torino aperto corso Regina Margherita 9-13 e 15-20. A Napoli piazza Garibaldi aperto 9-20, così come Bari via Oberdan. A Palermo 9-13 e 15-20.

Famila

Famila è tra le catene di supermercati virtuosi che indicano chiaramente le aperture straordinarie nei giorni festivi sul proprio sito.

Chiusi ad esempio i supermercati di Trieste, Bologna e Pesaro, aperti invece Cologno Monzese e Seveso dalle 8.30 alle 13, Brindisi 8-14 e Chioggia (VE) 8-20.

Penny Market

Un plauso anche a Penny Market, che in genere pubblica sul suo sito l’elenco completo di tutti i suoi punti vendita con relativi orari nei giorni festivi. Per oggi i supermercati sono in generale aperti, occhio sempre agli orari.

Aldi

Infine, Aldi ha oltre 140 punti vendita nel Nord Italia. Gli orari di apertura possono variare a seconda del punto vendita. La catena mette a disposizione uno strumento di ricerca che informa sugli orari esatti di apertura del punto vendita desiderato.