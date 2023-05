Banca d’Italia: quanto guadagnano il governatore e i dirigenti

Scrive sul web da 15 anni, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

La Banca d’Italia è la banca centrale del nostro Paese e rappresenta il pilastro dell’economia della Penisola. I tesori protetti dalle porte blindate di via Nazionale 91 farebbero gola al più abile dei ladri, ma anche un’onesta carriera all’interno del prestigioso edificio può diventare sinonimo di ricchezza. Gli stipendi dei vertici di Bankitalia sono di dominio pubblico, e hanno spesso causato polemiche. Ma quanto guadagnano davvero il governatore Ignazio Visco, il direttorio e le altre cariche più alte dell’istituzione?

Quanti sono i dipendenti della Banca d’Italia?

Fondata nel 1893, la Banca d’Italia conta al suo interno circa 6.800 dipendenti con cariche e competenze diverse che abbracciano più discipline. Si avvale infatti del supporto dei talenti e dei professionisti più competenti nel settore finanziario.

Dall’alto delle loro posizioni di leadership, i dirigenti della Banca d’Italia prendono ogni giorno decisioni cruciali per la politica monetaria e la stabilità finanziaria del Paese. Il loro lavoro indispensabile è remunerato profumatamente proprio per l’immensa responsabilità che comporta.

Si contano nell’area manageriale e delle alte professionalità ben 3.649 dipendenti, di cui 2.346 uomini e 1.303 donne, sparsi per 740 filiali. Di questi 84, 65 uomini e 19 donne, son funzionari generali e direttori centrali che lavorano in 8 filiali. Nell’area operativa si contano invece 3.186 consistenze, di cui 1.937 uomini e 1.249 donne, suddivisi per 1.243 filiali.

Quanto guadagna il governatore di Bankitalia

Alla guida della Banca d’Italia si sono susseguiti numerosi governatori tra cui Luigi Einaudi, Carlo Azeglio Ciampi, Antonio Fazio, Mario Draghi, fino ad arrivare a Ignazio Visco che ha preso il posto di Draghi a seguito delle sue dimissioni. In carica dal novembre del 2011, è un economista che ha ricoperto ruoli importanti a livello nazionale e internazionale.

Il governatore di Bankitalia, tra le altre cose, deve garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti, e può avanzare proposte che possono essere di utilità per l’organizzazione. Insieme a lui, ci sono altre figure che rivestono posizioni di alto livello e responsabilità.

Il compenso lordo del governatore Ignazio Visco, dopo la decurtazione del 10% che la Banca d’Italia ha deciso di applicare in base a una norma di contenimento della spesa pubblica, ammonta a 495.000 euro. Lo ha reso noto una nota di Palazzo Koch, smentendo le voci secondo cui il numero uno della banca centrale avrebbe percepito uno stipendio annuo di 900.000 euro.

Quanto guadagnano il direttore generale e i suoi vice

Al direttore generale Fabrizio Saccomanni vanno ogni anno 450.000 euro, mentre i vicedirettori generali Salvatore Rossi, Fabio Panetta e Luigi Federico Signorini 315.000.

Si tratta di compensi in linea con gli incarichi e le connesse responsabilità di membri del direttorio dell’Ivass, l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni, che ricoprono dal 1° gennaio 2023 senza retribuzione aggiuntiva.

Quanto guadagnano i Capi delle Strutture di Bankitalia

Gli stipendi sono alti anche per i capi delle strutture. Gli importi riportati in tabella sulla base di quanto reso pubblico nella sezione Trasparenza del sito di Bankitalia, si riferiscono agli imponibili al netto dell’indennità di funzione e del residuo compenso per prestazioni oltre l’orario di lavoro contrattuale. Nel numero dei capi dipartimento è incluso anche un funzionario generale con incarichi speciali.

Posizione Numero dipendenti Retribuzione Minima Media Massima Capo dipartimento 11 198.311 euro 215.814 euro 253.439 euro Capo servizio / Direttore di filiale regionale 65 128.655 euro 176.042 euro 219.703 euro Direttore di filiale provinciale 18 127.087 154.736 euro 180.207 euro