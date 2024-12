Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano, da Coop a Esselunga: gli orari e dove sono

Per la Vigilia di Natale, per il 25 dicembre e per Santo Stefano i supermercati delle principali catene seguono orari diversi

Fonte: iStock Supermercati aperti alla Vigilia e a Santo Stefano, quasi tutti chiusi il giorno di Natale

Una spesa last minute può capitare a tutti. Finisce l’olio, manca il sale, il burro non basta… insomma, sapere che non troppo lontano da noi almeno un supermercato aperto c’è è una manna dal cielo. E dunque, come siamo messi per questo Natale 2024? Quali supermercati sono aperti oggi 24 dicembre per la Vigilia, domani a Natale e il 26 per Santo Stefano?

Ogni catena naturalmente, come sempre accade, decide per sé. Ma quest’anno attenzione perché l’Usb-Unione Sindacale di Base ha proclamato uno sciopero nel settore del commercio proprio per le giornate del 24 e 31 dicembre 2024. L’astensione dal lavoro è stata indetta per protestare contro salari considerati insufficienti rispetto al costo della vita e per il mancato riconoscimento del riposo festivo, si legge nella nota ufficiale.

Esselunga

Esselunga a Natale lascia tutti i dipendenti a casa. Per la vigilia i supermercati sono aperti con orario 7:30 alle 20:00 in molte città, mentre restano chiusi sia il giorno di Natale che quello di Santo Stefano. Sul sito Esselunga potete trovare comunque tutti i punti vendita con l’elenco aggiornato e corretto degli orari.

Coop

I supermercati Coop sparsi per l’Italia sono aperti solo il 24 dicembre, ma con orari ridotti, in generale dalle 8:00 alle 19:00. Il 25 e 26 dicembre, invece, i punti vendita restano chiusi. Le uniche eccezioni riguardano i negozi presenti all’interno delle stazioni ferroviarie o in zone turistiche.

Sul sito Coop l’elenco degli orari dei vari punti vendita non è sempre aggiornato, quindi conviene fare una telefonata al supermercato che vi interessa.

Conad

Conad a Natale e Santo Stefano tiene aperti molti punti vendita. Per scoprire quali supermercati sono aperti potete consultare comunque sempre la mappa dei negozi sul loro sito con tutti i dettagli aggiornati.

Pam Panorama

Anche Pam Panorama fornisce informazioni precise online aggiornate sui vari punti vendita. In generale supermercati aperti il 24 dicembre dalle 8:00 alle 20:00. Chiusi invece a Natale. A Santo Stefano diversi negozi seguono orario ridotto 8:00-19:00.

Lidl

Lidl è aperto per la Vigilia quasi ovunque con orario ridotto. Il 25 invece supermercati chiusi. Per il 26 dicembre gli orari cambiano molto da punto vendita. Sul sito potete cercare la filiale di vostro interesse per visionare gli orari di apertura anche per i giorni festivi. In alternativa, potete usare l’app Lidl-offerte e volantini su Google Play o App Store. A disposizione dei clienti anche una chat per comunicare con l’assistenza clienti.

Carrefour

Una politica differenziata invece per la catena Carrefour presente in Italia. Le aperture variano a seconda della regione e della città. In generale, i punti vendita Carrefour saranno aperti il 24 dicembre, mentre il 25 e il 26 dicembre molti negozi resteranno chiusi.

Crai

Crai non fornisce informazioni specifiche riguardo alle aperture di Ferragosto, nemmeno cercando il punto vendita sul sito, ma molti negozi restano aperti con orario ridotto.

Despar

Despar, a differenza di altri, ha il pregio di pubblicare sul suo sito, in occasione di feste e ponti, il dettaglio in pdf di tutti i suoi supermercati aperti, soprattutto al Sud, con relativi orari, quindi difficile sbagliarsi.

Bennet

La maggior parte dei supermercati Bennet resta chiusa sia il 25 che il 26. Potete però verificare il punto vendita che vi interessa sull’app “Bennet spesa online”.

Eurospin

Eurospin, con una rete nazionale di oltre 1150 punti vendita, è presente in tutta Italia e i

MD

I supermercati MD sono aperti con orario ridotto, dalle 8:00 alle 19:00 quasi ovunque, per il 24. Rimangono chiusi invece sia il 25 che il 26 dicembre.

Famila

Famila è tra le catene di supermercati virtuosi che indicano chiaramente le aperture straordinarie nei giorni festivi sul proprio sito. I supermercati sono aperti il 24 dicembre con orari ridotti, in generale dalle 8:00 alle 19:00. Chiusi invece il 25 e il 26.

Penny Market

Un plauso anche a Penny Market, che in genere pubblica sul suo sito l’elenco completo di tutti i suoi punti vendita con relativi orari nei giorni festivi. In generale, il 24 dicembre i supermercati Penny fanno orario ridotto, mentre il 25 dicembre restano chiusi. Per il 26 dicembre invece c’è molta variabilità, quindi meglio verificare l’apertura chiamando il singolo punto vendita che vi interessa.

Aldi

Infine, Aldi ha oltre 140 punti vendita nel Nord Italia. Per la Vigilia di Natale, i punti vendita sono aperti il 24 dicembre con orario regolare, mentre il 25 dicembre sono chiusi. A Santo Stefano apertura secondo l’orario domenicale, generalmente dalle 8:30 alle 20:30. La catena mette comunque a disposizione uno strumento di ricerca che informa sugli orari esatti di apertura del punto vendita desiderato.

Il Gigante

La catena chiuderà i negozi sia a Natale che a Santo Stefano. Tutte le informazioni sugli orari di apertura sono disponibili sul sito ufficiale.