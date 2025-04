Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Quali punti vendita aprono durante le feste pasquali di quest'anno?

La spesa dell’ultima ora al supermercato sotto casa è ormai diventata consuetudine per la stragrande maggioranza degli italiani. Diventa così tradizione delle festività informarsi su quali supermercati sono aperti a Pasqua e Pasquetta 2025.

La tendenza generale in tutto il Paese è quella a cui ci è abituato il comparto alimentare della vendita al dettaglio: supermarket chiusi il giorno di domenica 20 aprile e aperti con orari festivi lunedì 21 aprile.

Non bisogna però affidarsi alla deduzione perché ci sono diverse eccezioni città per città sia per quanto riguarda le aperture che per gli orari.

Abbiamo stilato per voi una lista dei principali marchi per capire quali supermercati aperti sono aperti per fare la spesa per il pranzo di Pasqua all’ultimo minuto o acquistare le scorte per la scampagnata del giorno dopo.

Conad

La scelta di Conad è abbastanza pratica, infatti per Pasqua e Pasquetta 2025 ha deciso che i singoli punti vendita sono liberi di poter essere aperti o chiusi.

In linea generale, in qualche grande città, i punti vendita più gettonati al centro hanno deciso di poter permettere ai clienti di fare la spesa a orario ridotto anche domenica 20 aprile.

Per quanto riguarda il lunedì dell’Angelo, invece, resteranno aperti come nei giorni festivi.

È molto pratico poter capire se il supermercato Conad più vicino casa è aperto digitando o cercando il punto vendita sul sito ufficiale dell’azienda.

Esselunga

Non fa sconti alla prassi consolidata in questi anni anche Esselunga. La catena, di recente sempre virale sui social, ha optato per avere i propri punti vendita chiusi nel giorno di Pasqua e per le aperture con orari festivi nel giorno di Pasquetta.

Despar

Anche la catena di supermercati Despar, Eurospar e Interspar ha optato per la chiusura nella giornata di Pasqua, mentre solo pochi punti vendita saranno aperti a Pasquetta con orari limitati. È possibile trovare quale supermercato più vicino è aperto sul sito ufficiale.

Carrefour

In questo caso bisogna fare una differenza tra classificazione dei punti vendita.

I Carrefour classici in linea generale sono chiusi a Pasqua e aperti a Pasquetta con orari festivi, ma qualche punto vendita Carrefour Express sarà aperto anche a Pasqua soprattutto nelle grandi città.

Coop

Così come altre catene anche Coop e Ipercoop hanno scelto di restare aperti sia la domenica di Pasqua che il lunedì di Pasquetta. Anche in questo caso è possibile sapere quale punto vendita è aperto consultando il sito ufficiale della rete di supermercati.

Pam Panorama

Per quanto riguarda invece Pam Panorama la scelta è abbastanza netta. Tutti i supermercati saranno chiusi nel giorno di Pasqua, il 20 aprile, a eccezione di qualche punto nei centri turistici. In Toscana ad esempio in alcune città è possibile trovare uno dei negozi della catena aperto.

A Pasquetta invece è prevista l’apertura straordinaria. Per chi è interessato a fare la spesa in uno dei punti vendita è consigliabile consultare il loro sito ufficiale.

Lidl

Non ci sono eccezioni invece per Lidl. Domenica a Pasqua tutti i punti vendita saranno chiusi, mentre a Pasquetta saranno aperti.

Crai

Per chi vuole fare spesa in un punto vendita Crai è consigliabile visitare il sito ufficiale del gruppo.

Non è stata stabilita una regola generale, infatti ogni singolo punto vendita ha scelto se restare aperto nel giorno di Pasqua e Pasquetta.

A seconda delle località sarà possibile trovare supermercati aperti in entrambi i giorni di festa.

Bennet

A Pasqua i negozi della catena Bennet saranno chiusi, mentre per Pasquetta gran parte dei punti vendita saranno aperti a orari ridotti.

Per conoscere le singole aperture e le fasce orarie si può consultare il sito ufficiale.

MD

La catena di supermercati MD resterà chiusa la domenica di Pasqua.

La riapertura è prevista per Pasquetta ma alcuni punti vendita potrebbe osservare un orario ridotto.

Famila

Sono previste aperture straordinarie per la catena Famila sia per Pasqua che per Pasquetta.

Sul sito ufficiale è possibile trovare i vari punti vendita a seconda della regione e scoprire se saranno aperti nei giorni festivi e quali orari rispetteranno.

Penny Market

Con un post pubblicato sui social, Penny Market ha annunciato che tutti i negozi del gruppo saranno chiusi a Pasqua e a Pasquetta.

Eurospin

Così come per altre catene, anche Eurospin prevede l’apertura straordinaria di alcuni punti vendita a Pasqua, ma la maggior parte saranno chiusi.

A Pasquetta invece l’intera rete nazionale sarà aperta.