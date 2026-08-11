123RF Google Wallet, la paghetta dei figli diventa digitale

Google annuncia una nuova funzione di Google Wallet pensata per genitori e figli minorenni. Il servizio permette di creare un saldo digitale supervisionato, che bambini e adolescenti possono utilizzare per effettuare pagamenti nei negozi con uno smartphone Android o uno smartwatch Wear OS. Per il momento, la novità è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, ma in futuro potrebbe essere estesa anche ad altri Paesi.

Un saldo dedicato per i minori

Google Wallet si prepara quindi ad andare oltre il ruolo di semplice portafoglio digitale per carte di pagamento, biglietti, tessere e documenti compatibili. Con la nuova funzione, i genitori possono trasferire denaro direttamente sul saldo del figlio, senza dover necessariamente registrare una carta di credito o di debito sul dispositivo utilizzato dal minore.

L’iniziativa è pensata per i minori di 18 anni e si basa sull’integrazione con Google Family Link, la piattaforma che consente agli adulti di supervisionare gli account e i dispositivi dei figli.

La funzione può essere utilizzata per:

inviare rapidamente denaro al figlio;

controllare il saldo disponibile;

monitorare le transazioni;

impostare limiti di spesa;

bloccare o sbloccare il saldo in qualsiasi momento.

Il denaro viene trasferito direttamente dall’account del genitore e, secondo quanto riferito da Google, il denaro dovrebbe essere disponibile immediatamente. In futuro sarà inoltre possibile programmare ricariche automatiche, così da garantire al figlio una somma periodica senza dover intervenire manualmente ogni volta.

Pagamenti con smartphone e smartwatch

Una volta ricevuto il denaro, il minore può utilizzare il saldo per pagare nei negozi dotati di terminali compatibili con Google Pay e i pagamenti contactless. È sufficiente disporre di un dispositivo compatibile con la tecnologia NFC, che consente di effettuare un pagamento avvicinando lo smartphone o lo smartwatch al terminale dell’esercente.

Il sistema è compatibile con:

smartphone Android dotati di NFC;

smartwatch basati su Wear OS e compatibili con i pagamenti contactless;

esercizi commerciali che accettano Google Pay.

L’importo viene scalato direttamente dal saldo supervisionato dal genitore. In questo modo, il ragazzo non deve portare con sé contanti e non ha bisogno di utilizzare una carta bancaria personale.

La funzione, almeno nella sua impostazione attuale, è pensata soprattutto per i pagamenti fisici. Il saldo, quindi, non può essere necessariamente utilizzato per qualsiasi acquisto online o per tutti i servizi digitali collegati all’account Google.

Quando arriverà in Italia

Con la “paghetta digitale”, Google Wallet si avvicina a servizi già presenti come Apple Cash Family e amplia il proprio ruolo nell’esperienza Android. Google aveva già introdotto strumenti per consentire ai minori di utilizzare alcune funzioni di Wallet sotto la supervisione di un adulto, tra cui carte compatibili, biglietti per eventi, tessere della biblioteca e gift card.

Il nuovo saldo dedicato è un passo ulteriore, in quanto introduce una forma più diretta di trasferimento e gestione del denaro. Al momento non è stato comunicato quando la funzione arriverà in Europa o in Italia. L’eventuale espansione internazionale potrebbe inoltre richiedere valutazioni e autorizzazioni specifiche, vista la natura del servizio, legato ai pagamenti e alla gestione del denaro.