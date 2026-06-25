Apple Pay, Google Pay e Satispay sono equiparati alle carte: chi rifiuta paga una sanzione da 30 euro più il 4% del valore della transazione

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock App e wallet digitali equiparati a carte di credito: sanzioni per chi li rifiuta

Non è una novità ma un obbligo già operativo dal 2022: chi esercita attività commerciali o professionali in Italia deve accettare pagamenti elettronici. Questo significa non solo carte di credito e debito, ma anche tutte le forme digitali che oggi passano da smartphone e wallet, come Apple Pay o Google Pay.

Rifiutare per principio e non per mancata operatività un pagamento elettronico comporta una sanzione amministrativa. E la regola vale per qualsiasi importo e per qualsiasi strumento di pagamento digitale riconducibile ai circuiti elettronici.

Obbligo di Pos e collegamento con il registratore di cassa

L’obbligo di accettare pagamenti elettronici nasce con il Dl 179/2012, ma diventa realmente efficace con gli interventi del Dl 124/2019 e soprattutto del Dl 36/2022, che ha reso operativa la sanzione dal 30 giugno 2022.

Da quel momento, il rifiuto di un pagamento effettuato con carta o strumenti elettronici comporta una multa pari a 30 euro più il 4% del valore della transazione negata.

Negli ultimi anni, però, il tema si è spostato anche sul piano tecnico. Sempre più spesso si parla infatti del collegamento tra Pos e registratore telematico. In pratica, i due sistemi devono dialogare per garantire la corretta trasmissione dei dati fiscali, in modo che lo scontrino emesso abbia un valore corrispondente alla transazione elettronica registrata.

Questo processo si inserisce nel percorso di digitalizzazione dei corrispettivi, già avviato con l’obbligo di registratori telematici e trasmissione automatica dei dati all’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è ridurre le discrepanze e rendere più trasparente la gestione dei pagamenti, anche se gran parte degli italiani continua a scegliere il contante.

Anche i wallet rientrano nell’obbligo

Una delle domande più frequenti riguarda i pagamenti da smartphone. Apple Pay, Google Pay, Satispay e simili sono obbligatori da accettare?

La risposta è sì, perché non esiste una norma separata per i wallet digitali. Questi strumenti non sono circuiti autonomi, ma interfacce digitali che si appoggiano a carte o conti correnti. Per questo rientrano automaticamente nella definizione di pagamenti elettronici.

Perché il cashless viene spinto sempre di più

La progressiva diffusione dei pagamenti digitali non è solo una questione tecnologica, ma anche economica e fiscale. L’obiettivo principale è aumentare la tracciabilità delle transazioni e ridurre l’utilizzo del contante, storicamente più difficile da monitorare.

Un sistema più digitale consente una gestione più efficiente dei flussi economici, semplifica i controlli fiscali e riduce il rischio di evasione. Allo stesso tempo, migliora la rapidità dei pagamenti e l’integrazione con strumenti bancari e gestionali.

Dal lato dei consumatori, i vantaggi sono soprattutto pratici: pagamenti più veloci, maggiore sicurezza e possibilità di monitorare le spese in tempo reale tramite app e servizi digitali.

In questa direzione si muove anche il quadro europeo, che negli ultimi anni ha favorito l’adozione di sistemi di pagamento sempre più interoperabili e digitali.

Le polemiche tra costi, tecnologia e abitudini

Accanto ai benefici, non mancano però le criticità.

Per gli esercenti, una delle questioni più sollevate riguarda il costo delle commissioni sui pagamenti elettronici, in particolare per le attività di piccole dimensioni, cui queste spese incidono in modo significativo sui margini. A questo si aggiungono i costi per adempiere agli obblighi tecnici, come l’integrazione tra Pos e registratori telematici.

Dal punto di vista dei consumatori, invece, le perplessità sui pagamenti digitali riguardano la gestione dei dati e la sicurezza informatica, anche se il sistema europeo dei pagamenti è oggi regolato da standard molto stringenti.