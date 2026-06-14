Giornalista e divulgatore esperto di geopolitica, guerra e tematiche ambientali. Collabora con testate nazionali e realtà accademiche.

ANSA

La digitalizzazione e le esigenze dei turisti coinvolgono sempre più il settore dei trasporti. Ecco perché Capri dice addio ai contanti a bordo degli autobus. A partire dal 15 giugno 2026 sui mezzi gestiti da Atc, l’Azienda Trasporti Campana che opera sull’isola, non sarà più possibile acquistare il biglietto pagando cash direttamente a bordo.

Per salire sui bus sarà necessario utilizzare carte di pagamento, smartphone o altri strumenti elettronici abilitati ai pagamenti digitali. La novità rappresenta una delle primissime iniziative di questo tipo nel trasporto pubblico locale italiano e punta a velocizzare le operazioni di salita dei passeggeri, ridurre i tempi di attesa alle fermate e rendere più efficiente il servizio. Soprattutto durante la stagione turistica quando l’isola registra il maggior afflusso di visitatori.

Come funzionerà il pagamento dei biglietti sui bus di Capri

Dal 15 giugno chi acquista il titolo di viaggio direttamente a bordo dovrà dunque utilizzare esclusivamente modalità di pagamento elettroniche. Come in tantissime altre città italiane ed europee i passeggeri potranno, anzi dovranno, usufruire dei terminali Pos installati sugli autobus utilizzando:

carte di credito;

carte di debito;

carte prepagate;

smartphone con wallet digitali;

smartwatch abilitati ai pagamenti contactless.

L’operazione sarà immediata e non richiederà registrazioni preventive o l’inserimento del PIN per gli importi previsti dal servizio. L’obiettivo è ridurre al minimo i tempi necessari per acquistare e validare il biglietto durante la salita sul mezzo.

Si potranno ancora usare contanti per i trasporti?

La differenza sta tutta qui: non si potrà più pagare in cash a bordo dei mezzi di trasporto pubblico. Ma in altre sedi ovviamente sì. La misura riguarda esclusivamente l’acquisto del biglietto direttamente sul bus.

Chi preferisce utilizzare il denaro contante potrà continuare a comprare i titoli di viaggio prima della partenza presso le biglietterie ufficiali e le rivendite autorizzate presenti sull’isola. Oltre alle tabaccherie e agli esercizi commerciali convenzionati, resteranno infatti operativi i punti vendita Atc di:

Capri;

Anacapri;

Marina Grande;

Marina Piccola.

Perché Capri ha puntato sui biglietti cashless

Come sottolineato dall’Atc, la scelta nasce dall’esigenza di migliorare la qualità del trasporto pubblico locale. La gestione dei pagamenti in contanti a bordo comporta infatti tempi più lunghi per l’acquisto del biglietto, la necessità di fornire il resto e possibili rallentamenti durante le fermate più affollate.

Con il pagamento contactless, invece, la procedura richiede pochi secondi e risponde alle continue richieste (e lamentele) dei turisti stranieri, provenienti soprattutto da Nord Europa e oltreoceano. La misura si inserisce inoltre in un più ampio percorso di digitalizzazione dei servizi pubblici dell’isola.

Altri esempi italiani, dove si paga il bus cashless

Capri non è certo un caso isolato. La scelta adottata dall’isola campana si inserisce in una tendenza che da anni sta interessando il trasporto pubblico italiano. Sempre più aziende consentono infatti di acquistare il biglietto direttamente con carta bancaria, smartphone o smartwatch, senza passare da biglietterie e distributori automatici.

Uno degli esempi più avanzati è quello di Roma. Con il sistema Tap&Go di Atac, i passeggeri possono accedere a autobus, tram, filobus, metropolitana e alcune linee ferroviarie regionali semplicemente avvicinando una carta contactless o un dispositivo digitale ai lettori presenti sui mezzi e ai tornelli delle stazioni. Di più: la Capitale è la città italiana che è cresciuta di più per le transazioni senza contanti, attestandosi al terzo posto a livello europeo in quest’ambito.

Anche Milano ha investito in modo massiccio sulla bigliettazione elettronica. Sulla rete Atm è possibile viaggiare con metropolitana, autobus, tram e filobus utilizzando direttamente carte contactless, smartphone e smartwatch, senza acquistare preventivamente un titolo di viaggio cartaceo. Dal 2026, inoltre, il sistema meneghino ha accelerato il passaggio verso soluzioni completamente digitali, riducendo progressivamente il ruolo dei tradizionali biglietti cartacei.

La novità introdotta a Capri presenta però una differenza importante rispetto a queste esperienze. Nelle grandi città il pagamento elettronico rappresenta generalmente un’opzione aggiuntiva accanto ai canali tradizionali. Sull’isola campana, invece, il contante scompare completamente dagli autobus Atc. Per questo motivo l’iniziativa è considerata una sorta di apripista dagli operatori del settore, perché potrebbe anticipare un modello destinato a diffondersi anche in altre località ad alta vocazione turistica.