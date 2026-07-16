PayPal nel mirino di Stripe, offerta da 53 miliardi: cosa cambia nei pagamenti digitali

Stripe e Advent International avrebbero messo sul tavolo 60,50 dollari per azione per rilevare PayPal. L’operazione riaccende il risiko dei pagamenti digitali e apre una nuova sfida con Apple Pay, Google Pay, wallet, stablecoin e commercio online.

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

123RF Schermata del sito PayPal su un computer, simbolo della competizione nel settore dei pagamenti digitali.

Il fintech torna al centro della finanza globale. Stripe e il fondo Advent International avrebbero presentato un’offerta congiunta per acquistare PayPal, valutando il gruppo oltre 53 miliardi di dollari. La proposta, pari a 60,50 dollari per azione, incorpora un premio del 27% rispetto alla chiusura precedente e ha subito acceso il mercato: il titolo PayPal ha registrato uno dei movimenti più forti della sua storia recente.

PayPal è uno dei marchi che hanno costruito l’economia dei pagamenti online, ma negli ultimi anni ha perso brillantezza, stretta tra la concorrenza delle Big Tech, l’avanzata dei wallet digitali e la crescita di operatori più moderni come Stripe. Il valore di Borsa resta lontano dai massimi del 2021, quando la capitalizzazione aveva superato livelli molto più elevati.

Secondo l’analisi di Reuters Breakingviews, il prezzo proposto valuta PayPal circa 9 volte il free cash flow atteso per il 2026, contro multipli più alti per altri operatori del settore. In altre parole, Stripe e Advent potrebbero dover alzare la posta se vorranno convincere azionisti e management.

Perché Stripe vuole PayPal

Stripe è cresciuta come infrastruttura invisibile dei pagamenti digitali: lavora soprattutto con imprese, piattaforme online, e-commerce e sviluppatori. PayPal, invece, ha ancora una forza enorme sul lato consumatore, grazie al marchio, ai wallet, a Venmo, ai pagamenti rateali, alle carte e alla presenza in milioni di transazioni quotidiane.

La logica industriale è quindi chiara. Stripe comprerebbe non solo un concorrente, ma un accesso più diretto al consumatore finale. È un passaggio decisivo in una fase in cui i pagamenti digitali non sono più soltanto un servizio tecnico, ma una porta d’ingresso verso credito, risparmio, identità digitale, stablecoin e nuove forme di commercio automatizzato.

Stripe ha processato circa 1.900 miliardi di dollari di pagamenti nell’ultimo anno, con una crescita del 34%. PayPal è arrivata a circa 1.800 miliardi, ma con una crescita più contenuta, intorno al 7%. La fusione creerebbe, quindi, un gigante con scala globale, base utenti ampia e forte presenza sia tra imprese sia tra consumatori.

La sfida ad Apple Pay e Google Pay

L’eventuale acquisizione arriverebbe in un momento in cui i pagamenti digitali sono diventati terreno di scontro tra fintech, banche e Big Tech. Apple Pay e Google Pay hanno trasformato lo smartphone nel punto di accesso principale ai pagamenti, mentre le banche cercano di difendere il rapporto con i clienti e i circuiti tradizionali devono adattarsi a nuove abitudini di consumo.

PayPal, da sola, rischia di essere schiacciata tra questi mondi. Ha un marchio globale, ma deve innovare più velocemente. Stripe, al contrario, ha tecnologia, crescita e reputazione tra le imprese digitali, ma meno forza diretta sul consumatore. L’unione potrebbe dare vita a un operatore capace di competere meglio su più fronti: checkout online, pagamenti mobili, piccole imprese, wallet, credito e servizi integrati.

Il vero dossier, però, sarà l’integrazione. PayPal ha una struttura più matura, tecnologie più stratificate e business diversi tra loro. Un conto è comprare utenti, volumi e marchio; un altro è trasformarli in una piattaforma più veloce, efficiente e redditizia. È qui che si giocherà la parte più difficile dell’operazione.

Venmo, stablecoin e commercio automatico

Uno degli asset più interessanti di PayPal è Venmo, molto forte negli Stati Uniti tra i pagamenti peer-to-peer. Per Stripe potrebbe essere una porta d’ingresso nel mondo dei pagamenti tra privati e delle applicazioni consumer, ma anche un possibile terreno di tensione con alcuni clienti business, che potrebbero vedere la nuova PayPal-Stripe come un concorrente più diretto.

C’è poi il tema stablecoin. PayPal ha già lavorato su strumenti legati alle valute digitali, mentre Stripe si sta muovendo in modo aggressivo verso pagamenti internazionali più veloci e infrastrutture finanziarie programmabili. La combinazione tra wallet, stablecoin e pagamenti online potrebbe diventare uno dei punti più interessanti dell’operazione.

Sul fondo c’è anche il nuovo commercio guidato dall’intelligenza artificiale. Morgan Stanley stima che l’agentic commerce, cioè gli acquisti eseguiti o assistiti da agenti AI, possa arrivare a 385 miliardi di dollari entro il 2030.

Cosa cambia per i pagamenti digitali

Se l’operazione andasse in porto, il mercato dei pagamenti digitali cambierebbe equilibrio. Non sarebbe solo un’acquisizione tra società fintech, ma un segnale di consolidamento in un settore diventato troppo competitivo, frammentato e costoso.

I pagamenti digitali sono ormai dentro ogni acquisto: e-commerce, abbonamenti, viaggi, app, servizi, trasferimenti tra privati. PayPal dentro Stripe potrebbe accelerare l’innovazione, ma anche concentrare più potere in poche piattaforme globali.

Stripe punta a diventare l’infrastruttura finanziaria dell’economia digitale; PayPal porta con sé marchio, utenti e abitudini di consumo. L’offerta da 53 miliardi è il segnale che la nuova battaglia del fintech non si giocherà solo sui prezzi, ma sul controllo del rapporto tra consumatore, impresa e denaro digitale.